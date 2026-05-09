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'बेरोजगार युवाओं को BJP का जवाब-लाठी'..पटना में अभ्यर्थियों की पिटाई पर राहुल गांधी

पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा.

Rahul Gandhi Targets BJP
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi 'X')
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 9, 2026 at 2:38 PM IST

3 Min Read
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पटना: बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को हुए लाठीचार्ज को लेकर केंद्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. राहुल गांधी ने कहा कि हक मांगने पर बीजेपी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के बदले लाठी देने का काम करती है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया X हैंडल पर सरकार के खिलाफ पोस्ट किया.

रोजगार के बदले लाठी: राहुल गांधी ने कहा कि पटना में शुक्रवार को अपने रोज़गार का हक़ मांगते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार पुलिस ने बेरहमी से पीटा. बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बेरोज़गार युवाओं को BJP का जवाब 'लाठी'. राहुल ने कहा कि भारत में आज सबसे बड़ी बीमारी बेरोज़गारी है. इसकी सबसे भयंकर मार बिहार और उत्तर प्रदेश में है.

बेरोजगारों के साथ कांग्रेस: लाखों युवा डिग्री और क़ाबिलियत हाथ में लेकर दर-दर भटक रहे हैं. मगर BJP की सरकार को न इनकी परवाह है, न आपकी. जब युवा सड़कों पर उतरकर अपना हक़ मांगते हैं, उनके हाथ में रोज़गार नहीं, पीठ पर लाठियां रख दी जाती हैं. भारत का युवा BJP के झूठ से तंग आ चुका है. अब कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी. कांग्रेस अभ्यर्थियों के साथ हर मोड़ पर खड़ी है.

'अपने बच्चों को मंत्री और युवाओं पर लाठी चलाओ': पटना में लाठीचार्ज के खिलाफ बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी. तेजस्वी यादव ने हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार को निशाना बनाते हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा, 'अपने-अपने बच्चे को मंत्री बना लो, युवाओं पर लाठी चला दो.' तेजस्वी ने कहा कि बिहार में यही हो रहा है. NDA के नेताओं ने बिना चुनावी प्रक्रिया में भागीदार किए अपने बच्चों को मंत्री बना दिया है.

सरकार गठन के 6 महीने बीते: बिहार के लाखों युवा, जिन्होंने सालों मेहनत कर पढ़ाई की है, उनसे चुनाव से पूर्व NDA के नेताओं द्वारा वादा किया गया था कि TRE-4 की वैकेंसी जारी की जाएगी. लेकिन सरकार गठन के 6 महीने बाद भी TRE-4 का विज्ञापन नहीं निकला है. इसके विपरीत, वैकेंसी की मांग करने पर अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं.

'युवाओं से इतनी नफरत क्यों?': तेजस्वी यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार के युवाओं से इतनी नफरत क्यों है? जिस वादे के आधार पर उनसे वोट मांगा गया था, ये युवा बस वही अधिकार मांग रहे हैं. वे केवल परीक्षा आयोजित करने के लिए कह रहे हैं ताकि अपनी प्रतिभा दिखा सकें, लेकिन रोजगार विरोधी यह सरकार उन पर अत्याचार कर रही है. NDA की युवाओं से वादाखिलाफी को बिहार कभी नहीं भूलेगा.

क्या है मामला?: पटना में शुक्रवार को शिक्षक अभ्यर्थी TRE-4 बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान पुलिस के द्वारा अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया. इस घटना में कई अभ्यर्थी घायल हो गए. अभ्यर्थियों का आरोप है कि जारी डेट के अनुसार नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया. इससे हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में है.

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