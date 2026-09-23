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राहुल गांधी का SIR के खिलाफ स्टैंड सही साबित हुआ: ECI में मतभेद की रिपोर्ट पर बोली कांग्रेस

कांग्रेस पदाधिकारी ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को 'फर्जी' बताया, जिसमें BJP के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में आया था और कहा कि हाल ही में SIR के दौरान महाराष्ट्र में 2.2 करोड़ से अधिक वोटरों के नाम हटाए गए थे.

उन्होंने आगे कहा, "हम अब वोट चोरी के खिलाफ अपने अभियान को और तेज करेंगे, खासकर उन राज्यों में जहां 2027 में चुनाव होने वाले हैं. मतदाता सूची हमारे लिए सर्वोपरि है और 'संगठन सृजन' अभियान के तहत नियुक्त किए जा रहे सभी नए जिला प्रमुखों को मतदाता सूची की सावधानीपूर्वक निगरानी करने के लिए कहा गया है. कांग्रेस के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को देश भर में मतदाता सूची की अनियमितताओं को आक्रामक तरीके से उठाना चाहिए. अब हमारे सहयोगी दल भी इस मुद्दे पर हमारे साथ हैं."

महाराष्ट्र के लिए प्रभारी कांग्रेस सचिव बीएम संदीप ने ईटीवी भारत को बताया, "मतदाता सूची में हेरफेर के मामले में हमारे नेता का रुख एक बार फिर सच साबित हुआ है. नोटबंदी, गलत जीएसटी, कोविड प्रबंधन और अर्थव्यवस्था में गिरावट को लेकर उनकी कई पुरानी भविष्यवाणियां भी सच साबित हुई थीं, हालांकि सरकार ने शुरुआत में उनका मजाक उड़ाया था. अब वोट चोरी और SIR के मामले में भी ऐसा ही हुआ है. पिछले साल से हमारे नेता इस मुद्दे के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं."

7 अगस्त 2025 को, राहुल गांधी ने एक विशेष विधानसभा सीट महादेवपुरा में 'वोट चोरी' से जुड़े कुछ शोध-आधारित खुलासे किए थे, जो कांग्रेस शासित कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के तहत आती है. बाद में उन्होंने हरियाणा से जुड़े ऐसे ही और खुलासे किए, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया और इसके बजाय विपक्ष के नेता से उनके दावों का समर्थन करने के लिए या तो माफी मांगने या एक हलफनामा देने की मांग की. तब से, राहुल ने इस मुद्दे को लगातार उठाया है और चुनाव आयोग तथा सत्तारूढ़ बीजेपी के बीच साठगांठ का आरोप लगाया है, क्योंकि इस प्रक्रिया में करोड़ों मतदाताओं को कथित तौर पर मतदाता सूची से हटाया गया.

नई दिल्ली: कांग्रेस ने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ रुख वैसे ही सही साबित हुआ है, जैसा कि पहले नोटबंदी, जीएसटी, कोविड और अर्थव्यवस्था के मामलों में हुआ था. पार्टी ने कहा कि वह आने वाले दिनों में मतदाता सूची में हेरफेर के खिलाफ अपने अभियान को और तेज करेगी.

संदीप ने कहा, "राज्य के 2 करोड़ से अधिक मतदाता कहां चले गए? इससे पता चलता है कि विधानसभा चुनाव फर्जी थे. कांग्रेस-शिवसेना (यूबीटी)-एनसीपी (एसपी) के गठबंधन महा विकास अघाड़ी ने मई 2024 के लोकसभा चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 31 सीटें जीती थीं. अकेले कांग्रेस ने 14 सीटें जीती थीं. लेकिन पांच महीने बाद हमारा गठबंधन महायुति से विधानसभा चुनाव हार गया, जिसमें भाजपा, शिवसेना और एनसीपी शामिल हैं, जो सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे थे. हमें बाद में पता चला कि 2019 के बाद से 31 लाख की वृद्धि के मुकाबले पिछले पांच महीनों में राज्य में लगभग 41 लाख मतदाता जोड़े गए थे. हमने चुनाव आयोग से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी ऐसी विसंगतियों का हवाला दिया गया है जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. राहुल गांधी 2014 से सरकार से सवाल पूछने के लिए जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं. लेकिन अब जनता को भी यह समझने का समय आ गया है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है."

SIR ने मतदाता सूची से 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि सरकार ने पहले देश के मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से हटाया और फिर विपक्ष के नेता की असहमति के बावजूद एक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति कर दी. पार्टी सूत्रों ने आगे कहा कि अभी तक SIR ने मसौदा मतदाता सूची से 13 करोड़ से अधिक नाम हटा दिए हैं, जबकि इस पूरी कवायद का उद्देश्य मतदाताओं को शामिल करना होना चाहिए था. उन्होंने बताया कि अकेले उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक, पश्चिम बंगाल में 88.9 लाख, तमिलनाडु में 74.4 लाख, गुजरात में 68 लाख, बिहार में 47 लाख, मध्य प्रदेश में 34 लाख, राजस्थान में 31.4 लाख और छत्तीसगढ़ में 25 लाख नामों को मतदाता सूची से हटा दिया गया है.

उत्तर प्रदेश के लिए प्रभारी कांग्रेस सचिव कुणाल चौधरी ने ईटीवी भारत को बताया, "ये आंकड़े SIR पर गंभीर शक पैदा करते हैं. राहुल गांधी देश के अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ आवाज उठाई थी. अलग-अलग मुद्दों पर पहले की गई उनकी कई भविष्यवाणियों की तरह ही, एसआईआर से जुड़े दावे भी सच साबित हुए हैं. वह कभी भी बिना सबूत के नहीं बोलते. अब चुनाव आयोग बेनकाब हो गया है. SIR प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र पर एक हमला है. साफ और सीधा. इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. चुनाव आयोग पर मंडराते काले बादलों के बीच कोई भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, जिसे हमारे लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए एक हथियार बना दिया गया है."

उन्होंने आगे कहा, "अगर अब तक 13 करोड़ वोटर हटा दिए गए हैं, तो यह 2024 के लोकसभा चुनावों की वैधता पर सवाल उठाता है. कांग्रेस देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और आने वाले दिनों में और तेज होगी."

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