राहुल गांधी US और EU के साथ भारत के ट्रेड डील पर झूठ फैला रहे हैं, किसान पूरी तरह सुरक्षित: शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( ANI )

गांधीनगर : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार समझौतों पर झूठ फैलाने और किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के कृषि और डेयरी सेक्टर की पूरी तरह से सुरक्षा की है. उन्होंने विपक्षी पार्टी के उन आरोपों को हंसी की बात बताया कि ट्रेड एग्रीमेंट से भारतीय किसानों को नुकसान होगा. उन्होंने कहा, ‘‘मुझे हंसी आती है जब कांग्रेस के शहजादा राहुल गांधी संसद में खड़े होकर किसानों की रक्षा की बात करते हैं." शाह ने कहा, "कांग्रेस का देश को गुमराह करने का लंबा इतिहास रहा है और अब वे ट्रेड डील के बारे में झूठ फैला रहे हैं." शाह भारत के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)-बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लॉन्च करने के बाद गांधीनगर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने हर समझौते में किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की है. उन्होंने कहा, "मैं इस देश के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड और अमेरिका के साथ साइन किए गए हर ट्रेड डील में नरेंद्र मोदी ने आपके हितों का पूरी तरह से ख्याल रखा है. चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है."