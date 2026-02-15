राहुल गांधी US और EU के साथ भारत के ट्रेड डील पर झूठ फैला रहे हैं, किसान पूरी तरह सुरक्षित: शाह
गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांदी पर यूरोपीय संघ और अन्य देशों के साथ समझौते को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया.
Published : February 15, 2026 at 3:12 PM IST
गांधीनगर : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार समझौतों पर झूठ फैलाने और किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के कृषि और डेयरी सेक्टर की पूरी तरह से सुरक्षा की है.
उन्होंने विपक्षी पार्टी के उन आरोपों को हंसी की बात बताया कि ट्रेड एग्रीमेंट से भारतीय किसानों को नुकसान होगा. उन्होंने कहा, ‘‘मुझे हंसी आती है जब कांग्रेस के शहजादा राहुल गांधी संसद में खड़े होकर किसानों की रक्षा की बात करते हैं."
शाह ने कहा, "कांग्रेस का देश को गुमराह करने का लंबा इतिहास रहा है और अब वे ट्रेड डील के बारे में झूठ फैला रहे हैं." शाह भारत के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)-बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लॉन्च करने के बाद गांधीनगर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे.
VIDEO | Addressing the launch event of Gujarat's Central Bank Digital Currency (CBDC) based transparent, modern, and simple Public Distribution System (PDS) in Gandhinagar, Home Minister Amit Shah (@AmitShah) says, " today, as an extension of digital india, inspired by narendra… pic.twitter.com/APY2RCnCrk— Press Trust of India (@PTI_News) February 15, 2026
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने हर समझौते में किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की है.
उन्होंने कहा, "मैं इस देश के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड और अमेरिका के साथ साइन किए गए हर ट्रेड डील में नरेंद्र मोदी ने आपके हितों का पूरी तरह से ख्याल रखा है. चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है."
कांग्रेस की इस आलोचना का जिक्र करते हुए कि ये समझौते भारत के डेयरी सेक्टर को खत्म कर देंगे, शाह ने कहा कि राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं कि पीएम मोदी ने इन डील्स पर साइन करके भारत के डेयरी सेक्टर को खत्म कर दिया है.
गुजरात में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आधारित पारदर्शी, आधुनिक व सरल सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (PDS) के शुभारंभ से लाइव...— Amit Shah (@AmitShah) February 15, 2026
સેન્ટ્રલ બેંક ડિજિટલ કરન્સી (CBDC) આધારિત પારદર્શક, આધુનિક અને સરળ જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા (PDS)ના શુભારંભ કાર્યક્રમથી લાઈવ... https://t.co/nq4H6NtuMt
केंद्रीय मंत्री ने कहा, "हम वो लोग हैं जिन्होंने डेयरी सेक्टर को बढ़ाया है, उसे कमजोर नहीं किया है. सभी एग्रीमेंट में डेयरी (सेक्टर) को पूरी सुरक्षा दी गई है." शाह ने गांधी को इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बहस करने की चुनौती दी.
उन्होंने कहा, "राहुल गांधी जी, कोई भी प्लेटफॉर्म तय कर लीजिए. भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी आकर आपसे इस बात पर बहस कर सकते हैं कि किसने किसानों को नुकसान पहुंचाया है और किसने उनकी भलाई के लिए काम किया है."
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत के बाद, दोनों पक्षों ने हाल ही में भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा की.
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने पहले कहा था कि पिछले महीने, भारत और यूरोपियन यूनियन (EU) ने प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के लिए बातचीत पूरी कर ली है, जिससे दोनों तरफ के कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा और दोनों पक्षों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होंगे.
