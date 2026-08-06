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राहुल गांधी ने रांची में आंदोलनरत छात्रों से फोन पर की बात, उनको दिया अपना समर्थन

रांची में आंदोलनरत छात्रों के साथ राहुल गांधी ने फोन पर बातचीत की है. ( Etv Bharat )

रांचीः जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले चल रहा अभ्यर्थियों का आंदोलन गुरुवार को 13वें दिन भी जारी रहा. पूरे दिन आंदोलन स्थल पर कई गतिविधियां देखने को मिलीं.

इसी बीच आंदोलन को उस समय नया राजनीतिक आयाम मिला जब झारखंड कांग्रेस महानगर अध्यक्ष कुमार राजा की पहल पर कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के डेलीगेट्स से फोन पर बातचीत कराई गई. बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन जताते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है और कांग्रेस पार्टी विद्यार्थियों की जायज मांगों के साथ खड़ी है.

फोन पर हुई बातचीत में आंदोलनकारी प्रतिनिधियों ने राहुल गांधी के सामने अपनी प्रमुख मांगें और शर्तें रखीं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य सरकार का हिस्सा है, इसलिए उनसे ज्यादा उम्मीदें हैं. प्रतिनिधियों ने यह सवाल भी उठाया कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो क्या कांग्रेस अपना समर्थन वापस लेगी.

राहुल गांधी से हुई बात को लेकर जानकारी देते छात्र और कांग्रेस नेता (ईटीवी भारत)

छात्रों को राहुल गांधी ने दिया आश्वसन

इस पर राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल बातचीत का रास्ता खुला हुआ है और वे अपने स्तर पर भी संवाद की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि आंदोलनकारियों की मांगों को पार्टी के प्रतिनिधियों के माध्यम से लिखित रूप में लिया जाएगा और उचित स्तर पर रखा जाएगा. उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस विद्यार्थियों के हित में शिक्षा जगत में व्यापक सुधार की पक्षधर है.

वहीं कांग्रेस महानगर अध्यक्ष कुमार राजा ने कहा कि राहुल गांधी ने आंदोलनकारी छात्रों को भरोसा दिलाया है कि पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को पार्टी गंभीरता से ले रही है और उनके समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा. फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ वार्ता की प्रक्रिया कब शुरू करती है और क्या यह बातचीत लंबे समय से जारी इस आंदोलन का कोई ठोस समाधान निकाल पाएगी.