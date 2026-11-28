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'Gen Z याद रखें, 850 का आंकड़ा भारतीय लोकतंत्र की हत्या है': परिसीमन बिल पर राहुल गांधी का बड़ा हमला

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार, 28 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए. ( PTI )

नई दिल्ली: संसद के विशेष सत्र से ठीक पहले प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को लेकर देश की राजनीति गरमा गई है. शनिवार को नई दिल्ली में विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (INDIA) के प्रमुख नेताओं की बैठक के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस कर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि इन विधेयकों को लाना इस देश की नींव को बदलने का भाजपा का नया तरीका है.

देश की युवा पीढ़ी (Gen Z) को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा की प्रस्तावित 850 सीटों का आंकड़ा भारतीय लोकतंत्र की हत्या का प्रतीक है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस विधेयक का असली मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारत के चुनावी नक्शे को अपनी मर्जी के मुताबिक फिर से तैयार करने के लिए एक 'कोरा कागज' (ब्लैंक कैनवास) सौंपना है.

राहुल गांधी ने असम और जम्मू-कश्मीर के परिसीमन का हवाला देते हुए कहा कि यदि सरकार के पास खेलने के लिए 850 सीटें होंगी, तो वे अपनी सुविधा के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का नक्शा बदलेंगे, उनका विरोध करने वाले समुदायों के प्रतिनिधित्व को कमजोर करेंगे और चुनिंदा विपक्षी नेताओं को निशाना बनाएंगे. उन्होंने दावा किया कि इस व्यवस्था से एक भी वोट डाले जाने से पहले ही भाजपा को भारी बढ़त मिल जाएगी.

गांधी ने कहा, "मुद्दा राज्यों की हिस्सेदारी का नहीं है, बल्कि यह भाजपा को भारतीय लोकतंत्र की नींव को फिर से गढ़ने, लोकतंत्र को नष्ट करने और भारत के लोगों से लूटने के लिए एक खुली छूट देने का है." उन्होंने आरोप लगाया, "भाजपा भारत को तानाशाही की ओर धकेल रही है, हम ऐसा नहीं होने देंगे."

गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि 2024 का चुनाव अवैध था. उन्होंने कहा, "यह विचार कि वे (भाजपा) चुनावों में धांधली कर सकते हैं, अब वह समय चला गया है." गांधी ने कहा, "अब वे बचने का एक नया रास्ता लेकर आए हैं. हमने मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार को घेर लिया है, और इन तीनों की तिकड़ी ने एक नया विचार निकाला है. इनका मकसद अपने लिए एक नया रास्ता खोलना है."

परिसीमन आयोग की संरचना पर उठाए गंभीर सवाल

परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) के गठन को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है और अब परिसीमन आयोग पर कब्जा करने की तैयारी है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी योजना इसलिए बनाई गई है ताकि "अडानी, मोदी, शाह और उनके पिछलग्गू ज्ञानेश कुमार इस देश को लगातार लूटते रहें."

राहुल गांधी ने कहा कि परिसीमन (डिलिमिटेशन) का फैसला ज्ञानेश कुमार ही करेंगे, जिनके साथ मोदी और शाह द्वारा चुने गए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश होंगे, जबकि परिसीमन आयोग के तीसरे सदस्य का चुनाव खुद ज्ञानेश कुमार करेंगे. सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसके फैसलों को अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकेगी.