'Gen Z याद रखें, 850 का आंकड़ा भारतीय लोकतंत्र की हत्या है': परिसीमन बिल पर राहुल गांधी का बड़ा हमला
30 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से पहले राहुल गांधी ने परिसीमन विधेयक 2026 पर केंद्र सरकार को घेरा.
Published : November 28, 2026 at 8:05 PM IST
नई दिल्ली: संसद के विशेष सत्र से ठीक पहले प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को लेकर देश की राजनीति गरमा गई है. शनिवार को नई दिल्ली में विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (INDIA) के प्रमुख नेताओं की बैठक के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस कर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि इन विधेयकों को लाना इस देश की नींव को बदलने का भाजपा का नया तरीका है.
'मोदी-शाह को चुनावी नक्शा बदलने की खुली छूट'
देश की युवा पीढ़ी (Gen Z) को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा की प्रस्तावित 850 सीटों का आंकड़ा भारतीय लोकतंत्र की हत्या का प्रतीक है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस विधेयक का असली मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारत के चुनावी नक्शे को अपनी मर्जी के मुताबिक फिर से तैयार करने के लिए एक 'कोरा कागज' (ब्लैंक कैनवास) सौंपना है.
राहुल गांधी ने असम और जम्मू-कश्मीर के परिसीमन का हवाला देते हुए कहा कि यदि सरकार के पास खेलने के लिए 850 सीटें होंगी, तो वे अपनी सुविधा के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का नक्शा बदलेंगे, उनका विरोध करने वाले समुदायों के प्रतिनिधित्व को कमजोर करेंगे और चुनिंदा विपक्षी नेताओं को निशाना बनाएंगे. उन्होंने दावा किया कि इस व्यवस्था से एक भी वोट डाले जाने से पहले ही भाजपा को भारी बढ़त मिल जाएगी.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "They have captured the EVM. They've captured the voting process. Now they want to destroy the entire constituency structure. We are not going to allow the BJP to convert this country into a dictatorship. It is not going to happen. The 2024 election was a fake election. Narendra Modi is a fake, illegal PM... We, the youth of the country and Gen Z, have cornered the BJP on the issue of vote chori. We closed their path and shut that door; now they have come up with a new plan and are trying to open a new route."— ANI (@ANI) November 28, 2026
गांधी ने कहा, "मुद्दा राज्यों की हिस्सेदारी का नहीं है, बल्कि यह भाजपा को भारतीय लोकतंत्र की नींव को फिर से गढ़ने, लोकतंत्र को नष्ट करने और भारत के लोगों से लूटने के लिए एक खुली छूट देने का है." उन्होंने आरोप लगाया, "भाजपा भारत को तानाशाही की ओर धकेल रही है, हम ऐसा नहीं होने देंगे."
गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि 2024 का चुनाव अवैध था. उन्होंने कहा, "यह विचार कि वे (भाजपा) चुनावों में धांधली कर सकते हैं, अब वह समय चला गया है." गांधी ने कहा, "अब वे बचने का एक नया रास्ता लेकर आए हैं. हमने मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार को घेर लिया है, और इन तीनों की तिकड़ी ने एक नया विचार निकाला है. इनका मकसद अपने लिए एक नया रास्ता खोलना है."
परिसीमन आयोग की संरचना पर उठाए गंभीर सवाल
परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) के गठन को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है और अब परिसीमन आयोग पर कब्जा करने की तैयारी है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी योजना इसलिए बनाई गई है ताकि "अडानी, मोदी, शाह और उनके पिछलग्गू ज्ञानेश कुमार इस देश को लगातार लूटते रहें."
राहुल गांधी ने कहा कि परिसीमन (डिलिमिटेशन) का फैसला ज्ञानेश कुमार ही करेंगे, जिनके साथ मोदी और शाह द्वारा चुने गए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश होंगे, जबकि परिसीमन आयोग के तीसरे सदस्य का चुनाव खुद ज्ञानेश कुमार करेंगे. सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसके फैसलों को अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकेगी.
Delhi: Displaying a comparison chart, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "On seats, they want 850, while we say maintain the current seats; they say use the 2011 Census, while we say no, social justice requires and the law requires that we use the latest census, using 2027 caste census data...We want a bipartisan Delimitation Commission. They want women's reservation at 850, and we say at 543, with a sub-quota for OBCs."— ANI (@ANI) November 28, 2026
सामाजिक न्याय और SC/ST आरक्षण पर हमला
राहुल गांधी ने कहा कि इस मुद्दे का एक और बड़ा पहलू सामाजिक न्याय है. उन्होंने कहा, "जाति जनगणना को दरकिनार कर दिया गया है. 2027 की जनगणना में ऐसे असहज करने वाले तथ्य सामने आएंगे जिन्हें भाजपा पसंद नहीं करती है."
उन्होंने दावा किया कि अगले 40 वर्षों तक सामाजिक न्याय को भूल जाइए, क्योंकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के अधिकारों को कमजोर किया जाएगा और अल्पसंख्यकों को शक्तिहीन कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि एससी/एसटी की आबादी बढ़ेगी, लेकिन उनकी सीटें नहीं बढ़ेंगी.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओर से कई मांगें भी सामने रखीं:
- लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों की संख्या को ही बरकरार रखा जाए.
- परिसीमन में 2027 की जनगणना का उपयोग किया जाए और जाति जनगणना को भी इसमें शामिल किया जाए.
- एक निष्पक्ष और सर्वदलीय परिसीमन आयोग का गठन हो.
- किसी भी राज्य की सीटों के मौजूदा अनुपात में बदलाव न किया जाए.
- ओबीसी (OBC) के लिए उप-कोटा (सब-कोटा) तय करते हुए वर्तमान 543 सीटों पर ही महिला आरक्षण लागू किया जाए.
क्या है सरकार का नया विधेयक और संसद सत्र का कार्यक्रम?
केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में एक नया संविधान संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है. संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, जिसमें राज्यों से अधिकतम 815 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य होंगे. संशोधित आवंटन तथा सीमाओं को 2051 तक स्थिर रखा जा सके.
इसके लिए संसद की एक विशेष बैठक बुलाई गई है. लोकसभा की बैठक 30 नवंबर को और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर को फिर से शुरू होगी. ये बैठकें 3 दिसंबर को समाप्त होंगी.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "Our alliance members who are with us, they are all aligned with us 100%. There are some people who are not aligned with us. This is for them to understand: the issue is about 850...The message to everybody who believes in Indian democracy, whether they are on our side or on anybody else's side, including NDA partners, is that what is happening here is the death of Indian democracy... I am saying this to Jagan, I am saying this to Chandrababu Naidu ji, and I am saying this to their partners: Indian democracy is being murdered; please wake up."— ANI (@ANI) November 28, 2026
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