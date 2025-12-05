Indigo की फ्लाइट्स कैंसिल होने पर मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी, लगाया बड़ा आरोप
देशभर में आज भी इंडिगो की सैकड़ों उड़ाने कैंसिल की गई हैं. यात्रियों को इससे असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है.
Published : December 5, 2025 at 10:56 AM IST
नई दिल्ली: देशभर में इंडिगो एयरलाइन की तमाम फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक इंडिगो ने आज शुकवार को दिल्ली और दूसरे हवाई अड्डों से करीब 400 से ज्यादा उडानें रद्द की हैं. इस वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इससे पहले भी कई फ्लाइट्स कैंसिल होने की जानकारी सामने आई थी.
इसी सिलसिले में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इंडिगो के ऑपरेशन में आ रही दिक्कतों और फ्लाइट कैंसल होने को लेकर केंद्र की आलोचना की और कहा कि यह 'मोनोपोली मॉडल' की वजह से हो रहा है. सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने एयरलाइंस में हाल की दिक्कतों के लिए एविएशन सेक्टर में मोनोपॉली को जिम्मेदार ठहराया और बाजार में 'फेयर कॉम्पिटिशन' की मांग की. उन्होंने आगे लिखा कि इंडिगो की नाकामी इस सरकार के मोनोपॉली मॉडल की कीमत है. एक बार फिर, आम भारतीय इसकी कीमत देरी, कैंसलेशन और लाचारी के रूप में चुका रहे हैं. भारत हर सेक्टर में फेयर कॉम्पिटिशन का हकदार है, मैच-फिक्सिंग मोनोपॉली का नहीं.
IndiGo fiasco is the cost of this Govt’s monopoly model.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 5, 2025
Once again, it’s ordinary Indians who pay the price - in delays, cancellations and helplessness.
India deserves fair competition in every sector, not match-fixing monopolies. https://t.co/sRoigepFgv
बता दें, इंडिगो में कैंसलेशन में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जो हर दिन लगभग 170-200 फ़्लाइट्स तक पहुंच गई है, जो सामान्य से काफी ज्यादा है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर चिंता बढ़ गई है. फ्लाइट में रुकावट से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है, और विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठा सकता है. इस विवाद को लेकर आज शिवसेना (UBT) MP प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में नियम 180 के तहत एक नोटिस दिया, जिसमें सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू से इंडिगो के ऑपरेशन में रुकावट पर बयान देने की रिक्वेस्ट की गई, जिससे पूरे देश में यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है. उन्होंने पैसेंजर की सुरक्षा और सुविधा का हवाला देते हुए इसे 'अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस' का मामला बताया.
225 IndiGo arrivals and departures have been cancelled since this morning at Delhi Airport.— ANI (@ANI) December 5, 2025
Source: Delhi Airport
उन्होंने लिखा कि बुधवार को इंडिगो एयरलाइंस के ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा रुकावट आई, जिससे मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े एयरपोर्ट समेत देश भर में 70 से ज्यादा फ्लाइट्स में सात घंटे तक की भारी देरी हुई और 70 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हो गईं. ऐसा क्रू की भारी कमी और दूसरी ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से हुआ. इस स्थिति की वजह से यात्रियों को काफी मुश्किल हुई, कई खास घरेलू रूट और मुंबई-मालदीव फ्लाइट्स जैसी इंटरनेशनल सर्विस पीक आवर्स में बुरी तरह प्रभावित हुईं.
#WATCH | A passenger says, " we were not informed that they are cancelling the flight...we have been awake since 5 am, and we have been waiting here for 2 hours. there is no information and we are standing in the queue for hours and now they are saying that they will not even… https://t.co/SlZgHzGcdB pic.twitter.com/8WNU4McLEh— ANI (@ANI) December 5, 2025
इस बीच, इंडिगो ने 10 फरवरी, 2026 तक अपने A320 फ्लीट के लिए कुछ फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) प्रोविजन से टेम्पररी ऑपरेशनल छूट मांगी है, और भरोसा दिलाया है कि उस तारीख तक ऑपरेशनल स्टेबिलिटी ठीक हो जाएगी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एक बयान में कहा. इससे पहले गुरुवार को रिव्यू मीटिंग के दौरान, DGCA ने पाया कि इंडिगो के ऑपरेशनल ब्रेकडाउन की वजह बदले हुए FDTL नियमों के फेज 2 को लागू करने में आने वाली मुश्किलें, क्रू-प्लानिंग में कमी और सर्दियों के मौसम की दिक्कतें थीं.
पढ़ें: इंंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल, DGCA की फटकार के बाद एयरलाइंस ने लिखित में मांगी माफी