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राहुल गांधी ने SIR विवाद में EC की फाइलों, ECINET और ERONET एक्सेस लॉग्स का पूरा ब्योरा मांगा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य लोग नई दिल्ली में वोटर लिस्ट के SIR 'मार्च फॉर डेमोक्रेसी' के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए बस में सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं. ( PTI )

By Sumit Saxena 8 Min Read

नई दिल्ली : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य लोगों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की. यह याचिका मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने और गड़बड़ियों के आरोपों से जुड़ी है.

यह याचिका कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) के सांसद सौगत रॉय, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (पवार) (NCP-SCP) की नेता सुप्रिया सुले, शिवसेना-यूबीटी के नेता संजय राउत, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (CPI) के डी. राजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की सांसद महुआ माजी, सीपीआई (एम) के महासचिव एम.ए. बेबी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के नेता ई.टी. मोहम्मद बशीर ने भी दायर की थी.

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, याचिका शाम को दायर की गई थी. विपक्ष के नेताओं ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI), मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के खिलाफ यह याचिका दायर की. याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त को निर्देश दे कि वह वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीन से जुड़े हर विवादित फैसले के संबंध में चुनाव आयुक्तों द्वारा रिकॉर्ड की गई पूरी फाइलें, एजेंडा, मिनट्स, नोटिंग और आपत्तियां, साथ ही संबंधित ECINET और ERONET एक्सेस लॉग्स को रिकॉर्ड पर लाए. इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत अधिकारों को लागू करने के लिए पूरे देश में 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न' (विशेष गहन पुनरीक्षण) शुरू करने के 24 जून 2025 के फ़ैसले से जुड़ी पूरी फ़ाइल. याचिका में यह जांचने के निर्देश की मांग की गई थी कि क्या एसआईआर से जुड़े विवादित फैसले संविधान के अनुच्छेद 324, 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' की धारा 18, और टीएन शेषन बनाम भारत संघ (1995) मामले में इस माननीय न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून के अनुसार लिए गए थे; और यदि कोई फैसला बिना कानूनी अधिकार के लिया गया पाया जाता है, तो उसे रद्द या खारिज कर दिया जाए. याचिका में कहा गया है, "एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे मतदाता सूची तैयार करने और उसमें संशोधन करने से जुड़े संवैधानिक या कानूनी प्रावधानों (जिसमें 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 32 भी शामिल है) का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें, जहां भी ऐसा करना जरूरी हो." याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग से यह निर्देश देने की भी मांग की कि जब तक इस याचिका और इससे जुड़े मामलों पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक आयोग 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (विशेष गहन समीक्षा) से जुड़ा हर फैसला 2023 के एक्ट की धारा 18 के अनुसार ले और उसका विधिवत रिकॉर्ड रखे. याचिका में कहा गया है, “एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 (ECI) को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए कि ऑनलाइन फॉर्म 6, ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960’ के तहत तय किए गए फॉर्म के अनुरूप हो, जब तक कि लागू प्रक्रिया के अनुसार उन नियमों में कानूनी रूप से संशोधन न कर दिया जाए.” याचिका में कहा गया है, "इस माननीय न्यायालय के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति बनाई जाए, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ और जाने-माने नागरिक शामिल हों. यह समिति एक तय समय के भीतर 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' के दौरान किए गए बदलावों (नाम हटाने और सुधार करने) और ECINET व ERONET सहित वोटर-लिस्ट डेटाबेस तक पहुंच और उनमें किए गए बदलावों का स्वतंत्र ऑडिट करे. साथ ही, यह समिति इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के इस्तेमाल और तैनाती से जुड़े फैसलों, नीतियों, प्रक्रियाओं, प्रोटोकॉल, तकनीकी डिजाइन और आर्किटेक्चर की भी अच्छी तरह से समीक्षा करे. यह समीक्षा ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस (दुनिया भर में अपनाए जाने वाले सबसे अच्छे तरीकों) को ध्यान में रखते हुए और निष्पक्ष चुनाव की जरूरतों को पूरा करने के मकसद से की जानी चाहिए."