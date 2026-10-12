राहुल गांधी ने SIR विवाद में EC की फाइलों, ECINET और ERONET एक्सेस लॉग्स का पूरा ब्योरा मांगा
राहुल गांधी के नेतृत्व में INDI गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एसआईआर प्रक्रिया पर पारदर्शिता की मांग की है.
By Sumit Saxena
Published : October 12, 2026 at 9:36 PM IST
नई दिल्ली : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य लोगों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की. यह याचिका मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने और गड़बड़ियों के आरोपों से जुड़ी है.
यह याचिका कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) के सांसद सौगत रॉय, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (पवार) (NCP-SCP) की नेता सुप्रिया सुले, शिवसेना-यूबीटी के नेता संजय राउत, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (CPI) के डी. राजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की सांसद महुआ माजी, सीपीआई (एम) के महासचिव एम.ए. बेबी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के नेता ई.टी. मोहम्मद बशीर ने भी दायर की थी.
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, याचिका शाम को दायर की गई थी. विपक्ष के नेताओं ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI), मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के खिलाफ यह याचिका दायर की.
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त को निर्देश दे कि वह वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीन से जुड़े हर विवादित फैसले के संबंध में चुनाव आयुक्तों द्वारा रिकॉर्ड की गई पूरी फाइलें, एजेंडा, मिनट्स, नोटिंग और आपत्तियां, साथ ही संबंधित ECINET और ERONET एक्सेस लॉग्स को रिकॉर्ड पर लाए.
इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत अधिकारों को लागू करने के लिए पूरे देश में 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न' (विशेष गहन पुनरीक्षण) शुरू करने के 24 जून 2025 के फ़ैसले से जुड़ी पूरी फ़ाइल.
याचिका में यह जांचने के निर्देश की मांग की गई थी कि क्या एसआईआर से जुड़े विवादित फैसले संविधान के अनुच्छेद 324, 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' की धारा 18, और टीएन शेषन बनाम भारत संघ (1995) मामले में इस माननीय न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून के अनुसार लिए गए थे; और यदि कोई फैसला बिना कानूनी अधिकार के लिया गया पाया जाता है, तो उसे रद्द या खारिज कर दिया जाए.
याचिका में कहा गया है, "एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे मतदाता सूची तैयार करने और उसमें संशोधन करने से जुड़े संवैधानिक या कानूनी प्रावधानों (जिसमें 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 32 भी शामिल है) का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें, जहां भी ऐसा करना जरूरी हो."
याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग से यह निर्देश देने की भी मांग की कि जब तक इस याचिका और इससे जुड़े मामलों पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक आयोग 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (विशेष गहन समीक्षा) से जुड़ा हर फैसला 2023 के एक्ट की धारा 18 के अनुसार ले और उसका विधिवत रिकॉर्ड रखे.
याचिका में कहा गया है, “एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 (ECI) को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए कि ऑनलाइन फॉर्म 6, ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960’ के तहत तय किए गए फॉर्म के अनुरूप हो, जब तक कि लागू प्रक्रिया के अनुसार उन नियमों में कानूनी रूप से संशोधन न कर दिया जाए.”
याचिका में कहा गया है, "इस माननीय न्यायालय के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति बनाई जाए, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ और जाने-माने नागरिक शामिल हों. यह समिति एक तय समय के भीतर 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' के दौरान किए गए बदलावों (नाम हटाने और सुधार करने) और ECINET व ERONET सहित वोटर-लिस्ट डेटाबेस तक पहुंच और उनमें किए गए बदलावों का स्वतंत्र ऑडिट करे. साथ ही, यह समिति इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के इस्तेमाल और तैनाती से जुड़े फैसलों, नीतियों, प्रक्रियाओं, प्रोटोकॉल, तकनीकी डिजाइन और आर्किटेक्चर की भी अच्छी तरह से समीक्षा करे. यह समीक्षा ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस (दुनिया भर में अपनाए जाने वाले सबसे अच्छे तरीकों) को ध्यान में रखते हुए और निष्पक्ष चुनाव की जरूरतों को पूरा करने के मकसद से की जानी चाहिए."
याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (विशेष गहन पुनरीक्षण) के दौरान हटाए गए सभी मतदाताओं के नाम बूथ-वार प्रकाशित किए जाएं. साथ ही, हर नाम हटाने का कारण और लिंग व उम्र के आधार पर हटाए गए नामों का ब्योरा भी दिया जाए. इसके अलावा, मतदाता सूची में शामिल होने के योग्य पाए गए मतदाताओं के नाम फिर से जोड़ने के लिए एक असरदार और काम करने वाला सिस्टम भी उपलब्ध कराया जाए.
याचिका में कहा गया है, “एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें प्रतिवादियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि कानून के अनुसार बिना किसी नोटिस और सुनवाई का उचित मौका दिए मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम न हटाया जाए, और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पंजाब और अन्य राज्यों में, जहां चुनाव होने हैं, पात्र लोगों को कानून द्वारा तय आखिरी तारीख तक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने की अनुमति दी जाए.”
विपक्ष के नेताओं ने मौजूदा याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार और फैसले तक, राज्यों में चल रहे वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण) को रोकने के लिए अंतरिम आदेश की मांग की. यह मांग योग्य मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के हित में की गई थी.
विपक्ष के नेताओं ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग करते हुए याचिका दायर की है. यह याचिका वोटर लिस्ट के चल रहे 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा भारत के चुनाव आयोग की सामूहिक शक्तियों का कथित तौर पर एकतरफा और मनमाना इस्तेमाल; इसके कारण चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर चिंताएं; और योग्य नागरिकों के वोटर के तौर पर रजिस्टर होने और वोट देने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन जैसे मुद्दों पर आधारित है.
याचिका में कहा गया है, "यह याचिका एसआईआर को लागू करने के दौरान भारत के चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़े गंभीर आरोपों पर आधारित है. इन आरोपों में शामिल हैं: मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा अन्य चुनाव आयुक्तों की जानकारी, मंजूरी या सहमति के बिना आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल करना; देश भर में एसआईआर लागू करने के लिए आयोग के किसी लिखित फैसले का न होना; लागू नियमों में संशोधन किए बिना कानूनी रूप से ज़रूरी 'फॉर्म 6' में गैर-कानूनी बदलाव; ECINET और ERONET वोटर-लिस्ट डेटाबेस का सेंट्रलाइज़्ड और अपारदर्शी कामकाज; और बिना उचित नोटिस, सुनवाई या नाम बहाल करने के असरदार तरीके के बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम हटाना."
याचिका में जुलाई 2026 में ECINET पर उपलब्ध ऑनलाइन फ़ॉर्म 6 में बदलाव को लेकर भी चिंता जताई गई है. यह बदलाव आवेदक या उनके रिश्तेदारों के पहले की एसआईआर वोटर लिस्ट में नाम होने के बारे में एक घोषणा जोड़ने से संबंधित है. याचिकाकर्ताओं ने ECINET और ERONET मतदाता सूची डेटाबेस के डिजाइन, कॉन्फ़िगरेशन और संचालन के तरीके की जांच की भी मांग की.
याचिकाकर्ता का कहना है कि आंतरिक समीक्षा, मतदाता सूची के डेटाबेस, उन्हें एक्सेस करने की अनुमतियों, मतदाता रिकॉर्ड में किए गए बदलावों और गलत तरीके से हटाए गए नामों को वापस लाने के उपायों के स्वतंत्र ऑडिट की जगह नहीं ले सकती.
याचिका में कहा गया है, "उन योग्य मतदाताओं के बारे में रिपोर्ट - जिन्हें मतदाता सूची में वापस नहीं जोड़ा जा सका क्योंकि कथित तौर पर सॉफ्टवेयर में रोलबैक की सुविधा नहीं थी - एक स्वतंत्र तकनीकी और प्रक्रियात्मक जांच की ज़रूरत को और भी पुख्ता करती हैं."
याचिका में कहा गया है, "चुनाव प्रक्रिया की शुचिता और हर योग्य नागरिक के वोट देने के अधिकार की रक्षा के लिए, यह माननीय न्यायालय मौजूदा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जो भी उचित आदेश समझे, वह पारित करे."
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