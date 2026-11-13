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राहुल गांधी ने फिर दी पीएम मोदी को चुनौती, बोले- बहस के बाद वो प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे

राहुल गांधी ने फिर दी पीएम मोदी को बहस की चुनौती ( IANS )

नई दिल्ली: कांगेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से बहस की चुनौती दी और दावा किया कि उनके साथ आमने-सामने की बातचीत के बाद मोदी अपने पद पर नहीं रह पाएंगे.

सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर 'आस्क मी' सेशन के दौरान राहुल गांधी ने एक सवाल का जवाब देते हुए यह कहा. वे बोले कि जब बीजेपी ने कहा है कि इस पर संसद में चर्चा हो सकती है, तो वे सार्वजनिक बहस पर क्यों जोर दे रहे हैं गांधी ने कहा कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया गया और उनका माइक्रोफोन तक बंद कर दिया गया था. लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि आपने मुझे कृषि कानूनों, वोट चोरी, चीन, (जनरल) नरवणे की किताब और एपस्टीन जैसे मुद्दों पर बात नहीं करने दी. मैं आमने-सामने की बहस चाहता हूं. मैं ऐसी बहस नहीं चाहता जिसमें लंबे-लंबे भाषण हों.