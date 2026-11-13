राहुल गांधी ने फिर दी पीएम मोदी को चुनौती, बोले- बहस के बाद वो प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे
'आस्क मी' सेशन के दौरान राहुल गांधी ने एक सवाल का जवाब देते हुए यह कहा. विस्तार से पढ़ें.
Published : November 13, 2026 at 11:48 AM IST
नई दिल्ली: कांगेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से बहस की चुनौती दी और दावा किया कि उनके साथ आमने-सामने की बातचीत के बाद मोदी अपने पद पर नहीं रह पाएंगे.
सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर 'आस्क मी' सेशन के दौरान राहुल गांधी ने एक सवाल का जवाब देते हुए यह कहा. वे बोले कि जब बीजेपी ने कहा है कि इस पर संसद में चर्चा हो सकती है, तो वे सार्वजनिक बहस पर क्यों जोर दे रहे हैं गांधी ने कहा कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया गया और उनका माइक्रोफोन तक बंद कर दिया गया था. लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि आपने मुझे कृषि कानूनों, वोट चोरी, चीन, (जनरल) नरवणे की किताब और एपस्टीन जैसे मुद्दों पर बात नहीं करने दी. मैं आमने-सामने की बहस चाहता हूं. मैं ऐसी बहस नहीं चाहता जिसमें लंबे-लंबे भाषण हों.
गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी मुझ पर आरोप लगाएं और मैं भी उन पर आरोप लगाऊं. वे आ सकते हैं; एक मेज होगी, जिसके एक तरफ नरेंद्र मोदी जी होंगे और दूसरी तरफ मैं. उन्होंने आगे कहा कि अगर अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को बहस के लिए जज नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी. राहुल गांधी ने कहा कि लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि मेरे साथ आमने-सामने की बहस के बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे.
गांधी ने कई बार मोदी को खुली बहस की चुनौती दी है और पहले यह दावा किया था कि प्रधानमंत्री को 'देशद्रोही' साबित करने में उन्हें बस पांच मिनट लगेंगे. भाजपा नेताओं ने गांधी की चुनौती का मजाक उड़ाया है और आरोप लगाया है कि वे संसद में बहस से भागते रहे हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जहां एक ओर गांधी प्रधानमंत्री से बहस के लिए जगह चुनने को कह रहे हैं, वहीं संसद में इसके लिए पहले से ही एक जगह मौजूद है. उन्होंने गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर 'कुछ गंभीरता और जिम्मेदारी' दिखाने को कहा.
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