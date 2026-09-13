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ब्रिक्स डिनर विवाद : राहुल गांधी बोले, '80 फीसदी भारतीय मांसाहारी', केंद्रीय मंत्री बोले, 'यकीन नहीं हो रहा'

ब्रिक्स समिट में भाग लेने आए अतिथियों को शाकाहारी भोजन सर्व किया गया था. पूरा विवाद इससे ही जुड़ा है.

Rahul Gandhi
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 13, 2026 at 4:37 PM IST

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नई दिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि 80 प्रतिशत भारतीय मांसाहारी हैं और भारतीय मांसाहार स्वादिष्ट होता है. राहुल ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के एक दिन बाद यह बात कही. शिखर सम्मेलन के दौरान शनिवार को आयोजित राजकीय रात्रिभोज में केवल शाकाहारी खाना परोसा गया था.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल नेताओं और प्रतिनिधियों के लिए रात्रिभोज का आयोजन किया था. गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, “80 प्रतिशत भारतीय मांसाहारी हैं. भारतीय मांसाहारी खाना स्वादिष्ट होता है. मेरी बहन के बनाए छोले भटूरे भी स्वादिष्ट होते हैं.” राहुल गांधी ने खाने की मेज पर रखे छोले भटूरे की एक तस्वीर भी पोस्ट की.

कांग्रेस नेता की इस प्रतिक्रिया पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आश्चर्य व्यक्त किया. उन्होंने कहा, "मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कांग्रेस पार्टी ब्रिक्स देशों के नेताओं को परोसे गए खाने के मेन्यू (मेनू) पर भी राजनीति कर रही है. हमारे मेहमानों ने भारतीय शाकाहारी भोजन का आनंद लिया, जो स्वाद और पोषण से भरपूर है और जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों की परंपराएं शामिल हैं."

सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर कई कमेंट किए गए हैं. इनमें से एक यूजर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "किसी भी बड़े इंटरनेशनल इवेंट में, चाहे वह कितना भी खास क्यों न हो, अधिकतर मेहमान और डेलीगेट्स आखिर में अपने होटल लौटकर रूम सर्विस से खाना मंगवाते हैं.वे इन इवेंट्स में खाने के लिए नहीं आते. वे वहां मौजूद लोगों से मिलने और बिजनेस करने आते हैं."

इससे पहले शनिवार को ब्रिक्स रात्रिभोज में कई तरह के शाकाहारी व्यंजन परोसे गए थे. शुरुआत में ‘खांडवी मिले’ और ‘खुंब गलौटी’ परोसे गए. ‘खंडवी मिले’ भाप में पकाए गए बेसन के रोल हैं, जिन्हें सरसों, नारियल तेल और करी पत्ते का तड़का दिया जाता है. इसी तरह ‘खुंब गलौटी’ मशरूम कबाब हैं, जिन्हें शीरमाल ब्रेड के ऊपर परोसा जाता है.

मुख्य भोजन में ‘पनीर लबाबदार’, ‘गुच्छी मार्मिक’, ‘थक्काली बेले सारू, ‘ओल्ड दिल्ली फ्रूट क्रीम विद जलेबी’ और ‘शहतूत फिरनी’ परोसी गई. रात्रिभोज के दौरान 100 से अधिक कलाकारों के एक समूह ने प्रस्तुति भी दी. इस समूह में ज्यादातर कलाकार भारत के थे, जबकि ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों के कलाकार भी शामिल थे.

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