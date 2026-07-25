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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राहुल गांधी ने छात्रों को दी बधाई; बोले- 'पीएम मोदी युवाओं से माफी मांगें'

'धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हमारे एजुकेशन सिस्टम को नया आकार देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है.'- राहुल गांधी. संतू दास की रिपोर्ट.

Rahul Gandhi on Dharmendra Pradhan
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार, 25 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में 10 जनपथ के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 25, 2026 at 7:07 PM IST

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नई दिल्लीः लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद छात्रों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है.

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में विपक्ष के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए. इसके साथ ही, 20 जुलाई को छात्रों पर हुए कथित अत्याचारों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर लिखा-

"धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हमारे एजुकेशन सिस्टम को नया आकार देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है.

देश भर के स्टूडेंट्स को बहुत-बहुत बधाई; हमें आप सभी पर गर्व है.

हर उस नौजवान, हर उस स्टूडेंट को दिल से बधाई जो डेमोक्रेसी, संविधान और अपने भविष्य की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे और डटे रहे.

2 मांगें अभी भी बाकी हैं- प्रधानमंत्री को स्टूडेंट्स और भारत के भविष्य का सम्मान करते हुए माफ़ी मांगनी चाहिए, और स्टूडेंट्स के खिलाफ हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए.

समाज के दूसरे तबकों के लिए- किसान, मज़दूर, गरीब, हर वह इंसान जिसे इस सरकार ने दबाया और कुचला है- असली हिम्मत अपनी इज्जत के लिए संवैधानिक तरीके से डटे रहने में है.

इस सरकार को हटाने का समय आ गया है.

डरो मत!"

इस बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, "छात्रों और हमारे द्वारा की गई मांगों में से अब तक केवल एक ही मांग पूरी हुई है. 20 जुलाई को छात्रों के खिलाफ हुई हिंसा की जवाबदेही तय होनी चाहिए." उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को न केवल उस हिंसा के लिए, बल्कि उन छात्रों के लिए भी देश से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने नीट (NEET) पेपर लीक के कारण अपनी जान गंवाई.

कांग्रेस सांसद ने कहा, "किसी को भी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि यह संघर्ष का अंत है. यह तो संघर्ष की शुरुआत है. जवाबदेही तय होनी चाहिए, माफी मांगी जानी चाहिए, और शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए जाने चाहिए."

लोकसभा में विपक्ष के नेता की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए खेड़ा ने कहा, "आज राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी अतीत हैं और यह लड़ाई भविष्य के लिए है. लेकिन दुख की बात यह है कि यह अतीत करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है."

प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, "नरेंद्र मोदी युवाओं को अपना 'मित्र' कहते हैं, लेकिन युवा उन्हें अपना दोस्त नहीं मानते. अगर नरेंद्र मोदी सचमुच दोस्त होते, तो वे छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होने देते, आंसू गैस के गोले नहीं छुड़वाते, या उन पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं करने देते."

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