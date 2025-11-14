Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, 'हम ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके, जो शुरू से निष्पक्ष नहीं था'

राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन बिहार चुनाव के नतीजों की गहन समीक्षा करेंगे.

Congress leader Rahul Gandhi
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 14, 2025 at 10:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे को चौंकाने वाला बताते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सका, जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था.

इस संबंध में राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, “मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने महागठबंधन पर विश्वास जताया. बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है. हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके, जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था.”

उन्होंने लिखा, "यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है. कांग्रेस पार्टी और विपक्षी इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे."

बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मात्र छह सीटों पर सिमट गई. वहीं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को 200 से अधिक सीट हासिल हुईं. जिसमें भाजपा लगभग 90 प्रतिशत स्ट्राइक रेट के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी.

बता दें कि राहुल गांधी 1,300 किलोमीटर, 25 ज़िले, 110 सीटें को कवर करते हुए बिहार में "वोट चोर, गद्दी छोड़" का नारा लगाते हुए मार्च करते रहे, लेकिन मतदाताओं ने एक अलग रास्ता अपनाया.

वहीं गमछा, भोजपुरी, मखाना, मछली पकड़ना और साइकिल चलाना आदि के जरिए उन्होंने बिहारी आकर्षण का हर वो तड़का लगाया जो वो जुटा सकते थे. लेकिन उनका प्रदर्शन बिलकुल बेकार गया. एक बार फिर, राज्य की सांस्कृतिक पहचान बनाने की उनकी कोशिश नाकाम रही, और कांग्रेस अब अपने सबसे निराशाजनक प्रदर्शन में से एक का सामना कर रही है, जहां पार्टी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकी.

नतीजों ने बता दिया है कि कांग्रेस बिहार की राजनीति में एक कमजोर कड़ी के सिवा कुछ नहीं. पार्टी के भीतर कलह, कमजोर नेतृत्व, कैडर का न होना, बाहरी नेताओं को बिहार की राजनीति जमीन की सही समझ न होना इसकी बड़ी पराजय की वजह बने हैं.

ये भी पढ़ें- 'बिहार के लोगों ने गरदा उड़ा दिया': पीएम मोदी

TAGGED:

RAHUL GANDHI REACTION
NDA VICTORY BIHAR
MAHAGATHBANDHAN PERFORMANCE
राहुल गांधी
BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.