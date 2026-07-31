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'आप बीजेपी के हो क्या?' दिल्ली पुलिस के परिवारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राहुल गांधी का तीखा जवाब

राहुल गांधी ने कहा, शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और मंत्री को भी जाना पड़ेगा.

Rahul GAndhi
लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 31, 2026 at 1:07 PM IST

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नई दिल्ली : जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के हुए इस्तेमाल को लेकर लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने फिर से हमला बोला है. पुलिस के परिजनों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने पर राहुल गांधी ने पूछा, क्या आप भाजपा के हैं.

राहुल गांधी से दिल्ली में 20 जुलाई को हुए छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए दिल्ली पुलिस के जवानों के परिवारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा गया था. घायल पुलिसकर्मियों - जिनमें एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एक सब-इंस्पेक्टर और अन्य शामिल थे - उनके परिवारों ने शुक्रवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई और न्याय की मांग की.

झड़प में घायल हुए दिल्ली पुलिस के एक एसीपी की पत्नी ने कहा कि यह घटना उनके परिवार के लिए बहुत दर्दनाक थी. उन्होंने कहा, "20 जुलाई की देर रात जब वे घायल हालत में घर लौटे, तो वह पल मेरी दो साल की बेटी और मेरे लिए बहुत दर्दनाक और सदमे वाला था. मेरे साथ यहां दिल्ली पुलिस के जवानों के परिवार के अन्य सदस्य भी हैं, और हम अपनी आपबीती आपके साथ साझा करना चाहते हैं."

घायल दिल्ली पुलिस सब-इंस्पेक्टर की बेटी ने भी आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने उनके पिता पर हमला किया और उन्हें बाद में आरएमएल अस्पताल ले जाया गया. उन्होंने बताया कि उनके पिता, जो भारतीय नौसेना में पूर्व मरीन कमांडो रह चुके हैं, उन्हें "एक उपद्रवी भीड़ ने खींच लिया था और जंतर-मंतर पर मंच के पास लगभग पीट-पीटकर मार ही डाला था" और वे अस्पताल में करीब चार घंटे तक बेहोश रहे.

एक और घायल अधिकारी के परिवार वाले ने कहा, "यह छात्रों का विरोध प्रदर्शन नहीं था. बल्कि, कुछ शरारती तत्व थे जिन्होंने छात्रों के विरोध को खराब करने, उसे बदनाम करने और संसद की गरिमा को ठेस पहुँचाने की कोशिश की."

उन्होंने कहा कि शरारती तत्वों को सजा मिलनी चाहिए, जबकि असली छात्रों को उनके रिकॉर्ड की जांच के बाद छोड़ देना चाहिए. यह घटनाक्रम राहुल गांधी द्वारा छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली एक स्वतंत्र, उच्च-स्तरीय समिति की माँग करने के एक दिन बाद हुआ है.

उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ कथित बल प्रयोग की निष्पक्ष जांच की मांग की. इस बीच, विरोध प्रदर्शनों को लेकर राजनीतिक टकराव और बढ़ गया है.

बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आज राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश किया, जो उन्होंने 29 जुलाई को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान की गई टिप्पणियों को लेकर दिया है. कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी.

उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री ने यह कहकर "सदन को गुमराह किया" कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई गोलीबारी नहीं हुई थी. उन्होंने पत्रकारों से कहा, "केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह कहकर सदन को गुमराह किया कि (प्रदर्शनकारियों पर) कोई गोलीबारी नहीं हुई थी. राहुल गांधी ने खुद पैलेट गन और एके-47 के इस्तेमाल के सबूत दिखाए हैं. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन को गुमराह किया. हम उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे."

राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "हमारे सांसद सक्षम हैं और लोकसभा में इसका सामना करेंगे."

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क्या आप भाजपा के हैं राहुल
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