ETV Bharat / bharat

संसद के मकर द्वार पर भिड़ंत, राहुल गांधी ने 'गद्दार दोस्त' कहा तो केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने 'देश का दुश्मन'

संसद भवन के मकर द्वार पर प्रदर्शन कर करे कांग्रेसी सांसदों पर केंद्रीय मंत्री बिट्टू के तंज कसने पर राहुल गांधी ने भी कमेंट किया.

Rahul Gandhi and Ravneet Bittu had an altercation outside Parliament.
संसद के बाहर राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के बीच हुई कहासुनी (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 4, 2026 at 12:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री (MoS) रवनीत सिंह बिट्टू के बीच बुधवार को संसद के बाहर कहासुनी हो गई, जिसमें राहुल गांधी ने बिट्टू को देशद्रोही कहा.

संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस सांसदों के पास से गुजरते हुए राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को देशद्रोही कहा. राहुल गांधी का गद्दार वाला तंज तब आया जब रवींद्र बिट्टू ने 2024 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया.

गांधी ने कहा, "यह रहा एक गद्दार पास से गुजर रहा है, चेहरा देखो." कांग्रेस नेता ने उनसे हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए कहा, "नमस्ते, भाई, मेरे गद्दार दोस्त. चिंता मत करो, तुम वापस (कांग्रेस में) आओगे."

केंद्रीय राज्य मंत्री ने हाथ मिलाने से मना कर दिया और राहुल को देश के दुश्मन कहा. बहस तब शुरू हुई जब रवनीत बिट्टू ने विरोध कर रहे सांसदों पर कमेंट करते हुए कहा, "वे ऐसे बैठे हैं जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो."

इससे पहले बुधवार को बजट सेशन के दौरान एक दिन पहले आठ विपक्षी सांसदों के सस्पेंड को लेकर विपक्षी सदस्यों की भारी नारेबाजी के बीच लोकसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. सस्पेंड किए गए विपक्षी सांसदों को संसद के बाहर प्रोटेस्ट करते देखा गया, उनके हाथों में " पीएम इज कम्प्रोमाइज्ड" लिखे पोस्टर थे.

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर मीडिया से बात करते हुए यही आरोप लगाया था.

सस्पेंड किए गए सांसदों में कांग्रेस सदस्य हिबी ईडन, अमरिंदर राजा वड़िंग, मणिकम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, प्रशांत यादोराव पडोले, चमाला किरण कुमार रेड्डी और डीन कोरियाकोस के साथ-साथ सीपीआई (एम) सांसद एस वेंकटेशन भी शामिल हैं.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ 2020 के गतिरोध का खास जिक्र करने पर जोर देने पर सदन में हुए हंगामे के बाद, नियमों का उल्लंघन करने और कुर्सी पर कागज फेंकने के लिए आठ विपक्षी सदस्यों को बजट सत्र के बाकी समय के लिए लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया.

संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने नियम तोड़ने और चेयर पर कागज फेंकने के लिए आठ सदस्यों को बाकी बजट सेशन के लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा. विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच सदन ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया.

ये भी पढ़ें- लोकसभा में गतिरोध के बीच राहुल गांधी को विपक्ष का समर्थन मिला

TAGGED:

RAVNEET BITTU
TRAITOR
PARLIAMENT
LOK SABHA
CONGRESS LEADER RAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.