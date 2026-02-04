ETV Bharat / bharat

संसद के मकर द्वार पर भिड़ंत, राहुल गांधी ने 'गद्दार दोस्त' कहा तो केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने 'देश का दुश्मन'

संसद के बाहर राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के बीच हुई कहासुनी ( ANI )

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री (MoS) रवनीत सिंह बिट्टू के बीच बुधवार को संसद के बाहर कहासुनी हो गई, जिसमें राहुल गांधी ने बिट्टू को देशद्रोही कहा. संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस सांसदों के पास से गुजरते हुए राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को देशद्रोही कहा. राहुल गांधी का गद्दार वाला तंज तब आया जब रवींद्र बिट्टू ने 2024 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया. गांधी ने कहा, "यह रहा एक गद्दार पास से गुजर रहा है, चेहरा देखो." कांग्रेस नेता ने उनसे हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए कहा, "नमस्ते, भाई, मेरे गद्दार दोस्त. चिंता मत करो, तुम वापस (कांग्रेस में) आओगे." केंद्रीय राज्य मंत्री ने हाथ मिलाने से मना कर दिया और राहुल को देश के दुश्मन कहा. बहस तब शुरू हुई जब रवनीत बिट्टू ने विरोध कर रहे सांसदों पर कमेंट करते हुए कहा, "वे ऐसे बैठे हैं जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो."