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राहुल गांधी ने PM मोदी और गृह मंत्री को 'गद्दार' कहा; बोले- देश में आने वाला है आर्थिक तूफान

राहुल गांधी ने PM मोदी और गृह मंत्री को 'गद्दार' कहा. ( Photo Credit: ETV Bharat )