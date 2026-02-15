ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सामने दागे 5 तीखे सवाल, कहा- 'व्यापार समझौते के नाम पर किसानों से विश्वासघात'

राहुल गांधी संसद के बजट सेशन के दौरान सदन में बोलते हुए. यह तस्वीर बुधवार, 11 फरवरी की है. ( PTI )