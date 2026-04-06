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बेरोजगार युवाओं को मिलेंगे 2 हजार रुपये, राहुल गांधी ने लगाई वादों की झड़ी, कहा- सत्ता में आये तो ...

पुडुचेरी: कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव से पहले पुडुचेरी में घोषणाओं की झड़ी लगा दी. उन्होंने यहां लासपेट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि, अगर कांग्रेस यहां सत्ता में आई तो, बेरोजगार युवाओं को दो हजार रुपये की मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी.

राहुल गांधी ने आगे वादा करते हुए कहा कि, बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ हर परिवार के लिए 20 लाख रुपये का मेडिकल इश्योरेंस कवरेज और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाएं लागू की जाएंगी.

पुडुचेरी में कुल 30 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग 9 अप्रैल को एक ही फेज में होनी है. चुनाव प्रचार कल (7 अप्रैल) शाम 5:00 बजे खत्म हो जाएगा. इसलिए सभी पार्टियां, बीजेपी, एनआर कांग्रेस, डीएमके, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी और वीसीके के उम्मीदवार धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं.

चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज (6 अप्रैल) दोपहर में दिल्ली से एक चार्टर्ड फ्लाइट से चेन्नई पहुंचे. इसके बाद वे चार्टर्ड फ्लाइट से पुडुचेरी गए. वहां पहुंचने पर, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया.

इसके बाद, उन्होंने लासपेट में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक चुनावी रैली में हिस्सा लिया. सांसद राहुल गांधी ने कहा ने सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, यहां जो लोग भी राज कर रहे हैं, उनमें भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी है. हर कोई इसके बारे में जानता है, फिर भी वे इससे बेपरवाह हैं. उन्हें लोगों की कोई चिंता नहीं है. राहुल ने कहा कि, यहां सिर्फ करप्शन ही नहीं है, नकली दवाओं का भी मुद्दा है. यह इतना गंभीर स्कैंडल है कि इससे लोकतंत्र को ही खत्म करने का खतरा है. उन्होंने कहा कि, नकली दवाएं बड़े पैमाने पर बनाई जा रही हैं, जिससे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है.

राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि, अगर भाजपा की मिली-जुली सरकार बनी रही, तो वे बिजली विभाग समेत सबकुछ अडानी ग्रुप को बेच देंगे. उन्होंने कहा कि, एनआर कांग्रेस की सरकार सिर्फ भाजपा की सोच थोपने वाली सरकार की तरह काम करती है. उन्होंने कहा कि, यह सरकार लोगों की उम्मीदों को पूरा करने वाली सरकार की तरह काम नहीं करती.