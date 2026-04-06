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बेरोजगार युवाओं को मिलेंगे 2 हजार रुपये, राहुल गांधी ने लगाई वादों की झड़ी, कहा- सत्ता में आये तो ...

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुडुचेरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बेरोजगार युवाओं को राहत देने की बात की.

Rahul Gandhi Promised Rs. 2000 monthly stipend for unemployed youth
राहुल गांधी (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 6, 2026 at 5:22 PM IST

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पुडुचेरी: कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव से पहले पुडुचेरी में घोषणाओं की झड़ी लगा दी. उन्होंने यहां लासपेट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि, अगर कांग्रेस यहां सत्ता में आई तो, बेरोजगार युवाओं को दो हजार रुपये की मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी.

राहुल गांधी ने आगे वादा करते हुए कहा कि, बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ हर परिवार के लिए 20 लाख रुपये का मेडिकल इश्योरेंस कवरेज और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाएं लागू की जाएंगी.

पुडुचेरी में कुल 30 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग 9 अप्रैल को एक ही फेज में होनी है. चुनाव प्रचार कल (7 अप्रैल) शाम 5:00 बजे खत्म हो जाएगा. इसलिए सभी पार्टियां, बीजेपी, एनआर कांग्रेस, डीएमके, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी और वीसीके के उम्मीदवार धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं.

चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज (6 अप्रैल) दोपहर में दिल्ली से एक चार्टर्ड फ्लाइट से चेन्नई पहुंचे. इसके बाद वे चार्टर्ड फ्लाइट से पुडुचेरी गए. वहां पहुंचने पर, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया.

इसके बाद, उन्होंने लासपेट में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक चुनावी रैली में हिस्सा लिया. सांसद राहुल गांधी ने कहा ने सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, यहां जो लोग भी राज कर रहे हैं, उनमें भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी है. हर कोई इसके बारे में जानता है, फिर भी वे इससे बेपरवाह हैं. उन्हें लोगों की कोई चिंता नहीं है. राहुल ने कहा कि, यहां सिर्फ करप्शन ही नहीं है, नकली दवाओं का भी मुद्दा है. यह इतना गंभीर स्कैंडल है कि इससे लोकतंत्र को ही खत्म करने का खतरा है. उन्होंने कहा कि, नकली दवाएं बड़े पैमाने पर बनाई जा रही हैं, जिससे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है.

राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि, अगर भाजपा की मिली-जुली सरकार बनी रही, तो वे बिजली विभाग समेत सबकुछ अडानी ग्रुप को बेच देंगे. उन्होंने कहा कि, एनआर कांग्रेस की सरकार सिर्फ भाजपा की सोच थोपने वाली सरकार की तरह काम करती है. उन्होंने कहा कि, यह सरकार लोगों की उम्मीदों को पूरा करने वाली सरकार की तरह काम नहीं करती.

राहुल गांधी ने एनआर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि, इसके बजाय, यह ऐसी सरकार की तरह काम करती है जो गवर्नर को सहारा बनाकर राजनीतिक ड्रामा करती है. उन्होंने कहा कि, पुडुचेरी में सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद कर दी गई हैं.

राहुल गांधी ने आगे कहा कि, पुडुचेरी पर जो लोग राज कर रहे हैं, वे इस जमीन के मूल निवासी नहीं है. राहुल ने कहा कि, यहां कोई ऐसी सरकार नहीं है जो सच में लोगों की इच्छा को समझती हो और उसे दिखाती हो, बल्कि, यह एक ऐसी सरकार है जो बाहरी लोगों के एजेंडे थोपती है.

राहुल ने आरोप लगाया कि, यह एक 'कमीशन सरकार' बन गई है जहां हर लेन-देन में रिश्वत मांगी जाती है. पूजा की जगहों और स्कूलों के पास शराब की दुकानें खोली जा रही हैं. राहुल ने कहा कि, यहां टेंडर बांटने की प्रक्रिया में भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है. कराईकल पोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पहले ही अडानी ग्रुप को बेच दिए गए हैं.

पुडुचेरी के लिए कांग्रेस के चुनावी वादे

  • बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा
  • सत्ता में आने पर, कांग्रेस सरकार सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में 30,000 रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी. अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, तो महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की स्कीम लागू की जाएगी.
  • सरकारी नौकरी के लिए उम्र की ऊपरी सीमा बढ़ाकर 40 साल की जाएगी. हर परिवार को 20 लाख रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा. इलाज चाहे किसी भी तरह का हो, मेडिकल केयर मुफ्त दी जाएगी.
  • कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, छह महीने के अंदर पुडुचेरी में लोकल बॉडी के चुनाव कराए जाएंगे.

राहुल गांधी ने कहा कि, वे एक ऐसी सरकार बनने का वादा करते हैं जो लोगों की उम्मीदों को पूरा करे. एक ऐसी सरकार जिसे सच्चे 'धरती के बेटे' लीड करें. राहुल ने लोगों से इंडिया ब्लॉक को वोट करने की अपील की. इस भाषण के बाद, राहुल गांधी ने पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया.

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