हल्द्वानी शुद्धीकरण को लेकर एक्शन में राहुल गांधी, दिल्ली में गरमाई सियासत, बीजेपी-RSS को घेरा
राहुल गांधी ने हल्द्वानी शुद्धीकरण को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है. साथ ही मामले में कार्रवाई की मांग की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 29, 2026 at 1:00 PM IST|
Updated : August 29, 2026 at 1:27 PM IST
देहरादून:राहुल गांधी ने एक बार फिर से हल्द्वानी शुद्धीकरण को लेकर बीजेपी, आरएसएस पर हमला बोला है. राहुल गांधी ने कहा हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद मंच का शुद्धीकरण किया गया. उन्होंने कहा भारत में ये क्राइम है. इसके बाद भी बीजेपी, आरएसएस वाले इसे प्रैक्टिस करते हैं.राहुल गांधी ने कहा बीजेपी और आरएसएस के लोग कहते हैं कि दलित को छूना नहीं चाहिए.
राहुल गांधी ने कहा एक दलित व्यक्ति जितना सफल होता है, उस पर उतनी ही ताकत के साथ आक्रमण होता है. ये हर रोज करोड़ों लोगों के साथ होता है. राहुल गांधी ने कहा राजस्थान कांग्रेस के CLP टीकाराम जूली जी मंदिर जाते हैं, BJP के नेता शुद्धिकरण करते हैं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हल्द्वानी के रामलीला मैदान भाषण देने जाते हैं, वहां शुद्धिकरण होता है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी मंदिर जाते हैं, तो वहां भी शुद्धिकरण होता है. ये BJP-RSS के लोग करते हैं और हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार ये अपराध है
राहुल गांधी ने कहा हल्द्वानी में 10 अगस्त को शुद्धीकरण हुआ. इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश की संसद में इस मुद्दे को उठाया. इसके बाद भी बीजेपी उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शुद्धीकरण का समर्थन किया. उन्होंने कहा हल्द्वानी में जो कुछ भी हुआ ये एससी एसटी एक्ट के तरह क्राइम है. इसके बाद भी आज तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ है.
LIVE: Press Conference | Indira Bhawan, New Delhi https://t.co/IkmwCAr0hX— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 29, 2026
राहुल गांधी ने कहा हल्द्वानी शुद्धीकरण करने वालों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए. राहुल गांधी ने कहा इस मामले में पीएम मोदी को बोलना चाहिए. कार्रवाई का बात पीएम मोदी को करनी चाहिए.
राहुल गांधी ने कहा हल्द्वानी शुद्धीकरण का मामला बीजेपी, आरएसएस के माइंडसेट को दिखाता है. उन्होंने कहा ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं. उन्होंने कहा इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए. राहुल गांधी ने कहा हम कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे हैं जो संभन नहीं है. राहुल गांधी ने कहा हम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए न्याय मांग रहे हैं.
क्या बोले थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष: बीते दिनों हल्द्वानी शुद्धीकरण को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान दिया था. महेंद्र भट्ट ने शुद्धिकरण के मामले को सही ठहराया था. तब महेंद्र भट्ट ने कहा हल्द्वानी में हुई रैली रामलीला मैदान में आयोजित की गई थी. उनके अनुसार, रैली के दौरान वहां जिस तरह की स्थिति बनी और कुछ नारे लगाए गए, वह रामलीला मैदान की मर्यादा के अनुरूप नहीं थे. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के बाद यदि मैदान का शुद्धिकरण किया गया तो इसमें गलत क्या है? साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा था. महेंद्र भट्ट ने कहा विपक्ष के पास न तो कोई ठोस मुद्दा है और न ही कोई कार्यक्रम. इसलिए वह ऐसे विषयों को तूल दे रहा है, जिनसे समाज का माहौल खराब और दूषित होता है.
मैं इस बात को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता।— Mallikarjun Kharge (@kharge) August 13, 2026
मैंने कभी किसी से यह नहीं कहा कि मैं दलित हूँ, मेरी रक्षा करो और न ही किसी के सामने गिड़गिड़ाया। मुझ में लड़ने की शक्ति है और मैं लड़ता हूँ।
लेकिन हल्द्वानी में स्टेज का शुद्धिकरण कर मुझे Untouchability का एहसास कराया गया और मेरा… pic.twitter.com/dSdbjiaV0H
क्या था मामला? बता दें बीती 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जनसभा की थी. इसके बाद 11 अगस्त को श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास संगठन ने उस मंच का शुद्धिकरण किया, जहां से खड़गे ने अपना भाषण दिया था. न्यास का कहना था कि यह सांस्कृतिक मंच है, लेकिन यहां से ऐसे नारे लगाए गए, जो यहां पर नहीं लगाए जाने चाहिए थे.
शुद्धिकरण पर तेज हुई उत्तराखंड की सियासत, गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर बोला हमला @INCUttarakhand@INCIndia@UKGaneshGodiyal@RahulGandhi@kharge@drhsrawatuk— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) August 12, 2026
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इस तरह के कार्यक्रम के लिए मंच न दिया जाए, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो. लिहाजा, मंच को शुद्ध करने के लिए शुद्धिकरण यज्ञ न्यास की ओर से किया गया. इसके बाद विपक्षी दल कांग्रेस आग बबूला हो गई और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया. दिलचस्प बात ये है कि बीजेपी के अनुसूचित जाति के नेता खजान दास के पास चार मंत्रालय हैं.
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