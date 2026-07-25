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दिल्ली में छात्रों से मिले राहुल गांधी, बोले- धर्मेंद्र प्रधान को मंत्री पद से हटाना ही होगा

राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को किसी दूसरे मंत्रालय में भेजने की बात चल रही है, लेकिन यह छात्रों को मंजूर नहीं है.

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राहुल गांधी (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 25, 2026 at 12:35 PM IST

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नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली में अपने आवास पर छात्रों से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान मूल्यावान छात्रों की बर्बादी के प्रतीक हैं; उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि सरकार में प्रधान को किसी दूसरे मंत्रालय में भेजने की बात चल रही है, लेकिन यह छात्रों को मंजूर नहीं है.

राहुल गांधी ने कहा, "छात्रों की तीन मांगें हैं, और ये ऐसी मांगें हैं जिन पर बातचीत नहीं हो सकती... पहली मांग यह है कि शिक्षा मंत्री, जो भ्रष्ट, अक्षम और गलत सोच वाले हैं, उन्हें हटाया जाए... मोदी की कैबिनेट में कुछ बातें चल रही हैं कि इसका हल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा से हटाकर किसी और मंत्रालय में भेज दिया जाए. यह भारत के छात्रों को मंजूर नहीं है. यह किसी को भी मंजूर नहीं है. वजह यह है कि प्रधान भ्रष्टाचार और भारत के बच्चों के भविष्य के साथ जो हुआ है, उसके प्रतीक हैं. वह इस देश की सबसे मूल्यावान चीज, यानी हमारे स्टूडेंट्स और उनके भविष्य की बर्बादी के प्रतीक हैं. इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को यहां-वहां करने, पीछे करने, आगे करने, कुछ नहीं होने वाला. धर्मेंद्र प्रधान को हटाना ही होगा."

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