ETV Bharat / bharat

'यह लाखों बच्चों के भविष्य की बर्बादी का जश्न' राहुल गांधी ने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर इसलिए साधा निशाना

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर कहा, इस्तीफा भी नैतिकता से नहीं, युवाओं के आक्रोश से डरकर देना पड़ा और आज उसी व्यक्ति को संसद में बीजेपी माला पहना रही है. यह कोई सम्मान नहीं, लाखों बच्चों के भविष्य की बर्बादी का जश्न है. राहुल गांधी ने लिखा, देश का हर छात्र ये देख रहा है और इसमें शामिल हर चेहरा याद रखेगा.

राहुल ने एक्स पोस्ट पर लिखा, धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत की बर्बाद एजुकेशन सिस्टम के प्रतीक हैं और हमेशा रहेंगे. राहुल ने आगे लिखा, उसी सिस्टम ने 26 बच्चों की जान ली और लाखों युवाओं को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया.

नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार, 25 जुलाई को इस्तीफा दे दिया. इस्तीफे के बाद प्रधान सोमवार को संसद भवन पहुंचे. इस दौरान भाजपा सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तंज कसा है.

बता दें कि, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों पर कथित हमलों और पुलिस की कार्रवाई को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें देश के छात्रों से माफी मांगनी चाहिए. राहुल गांधी ने बिहार में छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ी एक खबर का हवाला देते हुए ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि छात्रों के खिलाफ ‘‘पूरा का पूरा सिस्टम ही जानलेवा' है.

उन्होंने दावा किया कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर एके-47 से गोली चलाए जाने और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की खबरें आ रही हैं. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया, ‘‘कहां गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा?."

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि इसके विपरीत छात्रों पर घातक हमले और 'बर्बरता' की जा रही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में छात्रों पर ‘पैलेट’ गन चलाई गई और बिहार में एके-47 का इस्तेमाल किया गया. गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या दिल्ली, हर जगह इसी तरह का कदम उठाया जा रहा है.

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 'झूठी' है और सुधार करना उसके बस की बात नहीं है. कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार अपनी बातों से मुकर जाएगी और हर तरीके से छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास करेगी. गांधी ने कहा कि, पीएम मोदी देश के छात्रों से माफी मांगिए और जिन्होंने छात्रों पर हमला किया है, उन्हें कुचला है, उनपर कार्रवाई कीजिए छात्रों पर नहीं."

ये भी पढ़ें: प्रह्लाद जोशी होंगे नए शिक्षा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हुआ बड़ा ऐलान