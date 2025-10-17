ETV Bharat / bharat

क्या जुबीन गर्ग के लिए भारत रत्न की मांग करेंगे? राहुल गांधी ने दिया ये जवाब

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असम के प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार से मुलाकात की.

Rahul Gandhi Tribute to Zubeen Garg
जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देते राहुल गांधी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 17, 2025 at 7:46 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

गुवाहाटी: कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को असम पहुंचे. राज्य की धड़कन माने जाने वाले दिग्गज संगीतकार जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि दी. गुवाहाटी के सोनापुर स्थित जुबीन गर्ग के अंतिम संस्कार स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की. वहां, राहुल गांधी ने गायक के पसंदीदा नाहर वृक्ष (भारतीय गुलाब शाहबलूत, या नागकेसर) का एक पौधा लगाया. पारंपरिक असमिया वैष्णव नाम-कीर्तन में भी भाग लिया और धूप और दीप जलाए.

इसके बाद वो शोक संतप्त परिवार से मिलने गुवाहाटी काहिलीपारा स्थित उनके आवास पर गए. वहां उन्होंने ज़ुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा गर्ग, उनकी बहन पाल्मी बरठाकुर और उनके 85 वर्षीय पिता मोहिनीमोहन बरठाकुर से मुलाकात की और अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं. परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, कि वो चाहते हैं कि जुबीन की मौत के कारणों की सच्चाई सामने आनी चाहिए.

Rahul Gandhi Tribute to Zubeen Garg
जुबीन गर्ग के परिजनों के साथ राहुल गांधी. (ETV Bharat)
दिवंगत कलाकार को श्रद्धांजलि देते हुए राहुल गांधी ने कहा, " जब मैं 17 साल का था, तब मैं सिक्किम में पर्वतारोहण का कोर्स करने गया था. और हर दिन जब हम प्रशिक्षण के लिए जाते थे, तो मैं अपने सामने कंचनजंगा पर्वत को देखता था. मुझे उस पर्वत के बारे में जो बात पसंद आई, वह यह थी कि वह ईमानदार, पारदर्शी और अडिग है. आज, जब मैं आ रहा था, गौरव (गोगोई) ने कहा कि जुबीन जी ने कहा कि वह कंचनजंगा हैं, और तुरंत ही मुझे यह बात समझ में आ गई कि वह कंचनजंगा हैं, क्योंकि उनमें कंचनजंगा के गुण थे..."
राहुल गांधी ने जुबीन गर्ग के पिता मोहिनीमोहन बरठाकुर को धन्यवाद दिया, जिन्होंने असम के लोगों को ज़ुबीन गर्ग जैसा अनमोल रत्न दिया. परिवार से मिलने के बाद, राहुल गांधी ने कहा, "उनके पास धन था, उनके पास सफलता थी और उनके पास मानवता थी. असम के लोगों को इस पर बेहद गर्व होना चाहिए. मैंने जुबीन जी के पिता से कहा कि उनके ज्ञान और उनके सहयोग ने ज़ुबीन जी के निर्माण में मदद की और एक अद्भुत राज्य को एक आवाज़ दी. इसके लिए, मैं उनका और पूरे परिवार का धन्यवाद करता हूं."
Rahul Gandhi Tribute to Zubeen Garg
जुबीन गर्ग के परिजन के साथ राहुल गांधी. (ETV Bharat)
एक पत्रकार द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या वह दिवंगत गायक के लिए भारत रत्न की मांग करेंगे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने जवाब दिया, "मैं विषय से भटकना नहीं चाहता. मैं चर्चा को संवेदना व्यक्त करने से, असम के लोगों को यह बताने से नहीं भटकाना चाहता कि हम जुबीन गर्ग से प्यार करते हैं. हम उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं. लेकिन सबसे पहले, हम पारदर्शिता और न्याय चाहते हैं. सिंगापुर में जो हुआ, असम में हर किसी को यह पता होना चाहिए. और यह जितनी जल्दी हो, उतना ही बेहतर है."

राहुल गांधी दोपहर में एक विशेष उड़ान से गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे. जहां से सीधे सोनापुर स्थित गायक के अंतिम संस्कार स्थल के लिए रवाना हुए. पुष्पांजलि अर्पित करने और स्थल पर कुछ समय बिताने के बाद, वे गुवाहाटी के काहिलीपारा स्थित गर्ग के आवास पर गए. एपीसीसी अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि राहुल गांधी का असम दौरा ज़ुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देने के लिए ही था. उस दिन कोई अन्य राजनीतिक या पार्टी कार्यक्रम निर्धारित नहीं था.

Rahul Gandhi Tribute to Zubeen Garg
जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देते राहुल गांधी. (ETV Bharat)

कौन हैं जुबीन गर्गः

जुबीन गर्ग असम के गायक थे. अपने 52 साल के जीवनकाल में 40 भाषाओं में 38,000 गाने गाने वाले मंत्रमुग्ध कर देने वाले गायक ज़ुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र नौका यात्रा के दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गयी थी. उनके निधन के 28 दिन बाद भी, राज्य भर के प्रशंसक न्याय और इस असाधारण प्रतिभा की मौत के असली कारण की मांग कर रहे हैं.

Rahul Gandhi Tribute to Zubeen Garg
प्रार्थना सभा में भाग लेते राहुल गांधी. (ETV Bharat)

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

ZUBEEN GARG DEATH MYSTRY
RAHUL GANDHI MET ZUBEEN FAMILY
राहुल गांधी का असम दौरा
राहुल गांधी जुबीन गर्ग श्रद्धांजलि
RAHUL GANDHI TRIBUTE TO ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

H-1B वीजा शुल्क पर अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन पर किया मुकदमा

Q2 नतीजों के प्रभाव में शेयर बाजार खुला कमजोर, IT सेक्टर में गिरावट से दबाव

कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर तीसरी बार अंधाधुंध फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, प्रत्यक्षदर्शी ने बताई पूरी कहानी

पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले- गेंद अब अफगानिस्तान के पाले में, लेकिन शर्तों के साथ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.