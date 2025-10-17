ETV Bharat / bharat

क्या जुबीन गर्ग के लिए भारत रत्न की मांग करेंगे? राहुल गांधी ने दिया ये जवाब

इसके बाद वो शोक संतप्त परिवार से मिलने गुवाहाटी काहिलीपारा स्थित उनके आवास पर गए. वहां उन्होंने ज़ुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा गर्ग, उनकी बहन पाल्मी बरठाकुर और उनके 85 वर्षीय पिता मोहिनीमोहन बरठाकुर से मुलाकात की और अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं. परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, कि वो चाहते हैं कि जुबीन की मौत के कारणों की सच्चाई सामने आनी चाहिए.

गुवाहाटी: कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को असम पहुंचे. राज्य की धड़कन माने जाने वाले दिग्गज संगीतकार जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि दी. गुवाहाटी के सोनापुर स्थित जुबीन गर्ग के अंतिम संस्कार स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की. वहां, राहुल गांधी ने गायक के पसंदीदा नाहर वृक्ष (भारतीय गुलाब शाहबलूत, या नागकेसर) का एक पौधा लगाया. पारंपरिक असमिया वैष्णव नाम-कीर्तन में भी भाग लिया और धूप और दीप जलाए.

दिवंगत कलाकार को श्रद्धांजलि देते हुए राहुल गांधी ने कहा, " जब मैं 17 साल का था, तब मैं सिक्किम में पर्वतारोहण का कोर्स करने गया था. और हर दिन जब हम प्रशिक्षण के लिए जाते थे, तो मैं अपने सामने कंचनजंगा पर्वत को देखता था. मुझे उस पर्वत के बारे में जो बात पसंद आई, वह यह थी कि वह ईमानदार, पारदर्शी और अडिग है. आज, जब मैं आ रहा था, गौरव (गोगोई) ने कहा कि जुबीन जी ने कहा कि वह कंचनजंगा हैं, और तुरंत ही मुझे यह बात समझ में आ गई कि वह कंचनजंगा हैं, क्योंकि उनमें कंचनजंगा के गुण थे..."

राहुल गांधी ने जुबीन गर्ग के पिता मोहिनीमोहन बरठाकुर को धन्यवाद दिया, जिन्होंने असम के लोगों को ज़ुबीन गर्ग जैसा अनमोल रत्न दिया. परिवार से मिलने के बाद, राहुल गांधी ने कहा, "उनके पास धन था, उनके पास सफलता थी और उनके पास मानवता थी. असम के लोगों को इस पर बेहद गर्व होना चाहिए. मैंने जुबीन जी के पिता से कहा कि उनके ज्ञान और उनके सहयोग ने ज़ुबीन जी के निर्माण में मदद की और एक अद्भुत राज्य को एक आवाज़ दी. इसके लिए, मैं उनका और पूरे परिवार का धन्यवाद करता हूं."

जुबीन गर्ग के परिजन के साथ राहुल गांधी. (ETV Bharat)

एक पत्रकार द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या वह दिवंगत गायक के लिए भारत रत्न की मांग करेंगे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने जवाब दिया, "मैं विषय से भटकना नहीं चाहता. मैं चर्चा को संवेदना व्यक्त करने से, असम के लोगों को यह बताने से नहीं भटकाना चाहता कि हम जुबीन गर्ग से प्यार करते हैं. हम उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं. लेकिन सबसे पहले, हम पारदर्शिता और न्याय चाहते हैं. सिंगापुर में जो हुआ, असम में हर किसी को यह पता होना चाहिए. और यह जितनी जल्दी हो, उतना ही बेहतर है."

राहुल गांधी दोपहर में एक विशेष उड़ान से गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे. जहां से सीधे सोनापुर स्थित गायक के अंतिम संस्कार स्थल के लिए रवाना हुए. पुष्पांजलि अर्पित करने और स्थल पर कुछ समय बिताने के बाद, वे गुवाहाटी के काहिलीपारा स्थित गर्ग के आवास पर गए. एपीसीसी अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि राहुल गांधी का असम दौरा ज़ुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देने के लिए ही था. उस दिन कोई अन्य राजनीतिक या पार्टी कार्यक्रम निर्धारित नहीं था.

जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देते राहुल गांधी. (ETV Bharat)

कौन हैं जुबीन गर्गः

जुबीन गर्ग असम के गायक थे. अपने 52 साल के जीवनकाल में 40 भाषाओं में 38,000 गाने गाने वाले मंत्रमुग्ध कर देने वाले गायक ज़ुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र नौका यात्रा के दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गयी थी. उनके निधन के 28 दिन बाद भी, राज्य भर के प्रशंसक न्याय और इस असाधारण प्रतिभा की मौत के असली कारण की मांग कर रहे हैं.

प्रार्थना सभा में भाग लेते राहुल गांधी. (ETV Bharat)

