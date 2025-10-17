क्या जुबीन गर्ग के लिए भारत रत्न की मांग करेंगे? राहुल गांधी ने दिया ये जवाब
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असम के प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार से मुलाकात की.
Published : October 17, 2025 at 7:46 PM IST
गुवाहाटी: कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को असम पहुंचे. राज्य की धड़कन माने जाने वाले दिग्गज संगीतकार जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि दी. गुवाहाटी के सोनापुर स्थित जुबीन गर्ग के अंतिम संस्कार स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की. वहां, राहुल गांधी ने गायक के पसंदीदा नाहर वृक्ष (भारतीय गुलाब शाहबलूत, या नागकेसर) का एक पौधा लगाया. पारंपरिक असमिया वैष्णव नाम-कीर्तन में भी भाग लिया और धूप और दीप जलाए.
इसके बाद वो शोक संतप्त परिवार से मिलने गुवाहाटी काहिलीपारा स्थित उनके आवास पर गए. वहां उन्होंने ज़ुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा गर्ग, उनकी बहन पाल्मी बरठाकुर और उनके 85 वर्षीय पिता मोहिनीमोहन बरठाकुर से मुलाकात की और अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं. परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, कि वो चाहते हैं कि जुबीन की मौत के कारणों की सच्चाई सामने आनी चाहिए.
#WATCH | Kamrup, Assam: After paying tribute to singer Zubeen Garg, Leader of the Opposition Rahul Gandhi, says, " i mentioned to the family that i would have liked to come under better circumstances, happier circumstances. when i was 17 years old, i went for a mountaineering… pic.twitter.com/6zyp5A8Z0A— ANI (@ANI) October 17, 2025
#WATCH | Kamrup, Assam: When asked if he will demand Bharat Ratna for late singer Zubeen Garg, Leader of the Opposition Rahul Gandhi says, " i don't want to digress. i don't want to take the discussion away from offering condolences, from telling the people of assam that we love… pic.twitter.com/GAagHzQ3p6— ANI (@ANI) October 17, 2025
राहुल गांधी दोपहर में एक विशेष उड़ान से गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे. जहां से सीधे सोनापुर स्थित गायक के अंतिम संस्कार स्थल के लिए रवाना हुए. पुष्पांजलि अर्पित करने और स्थल पर कुछ समय बिताने के बाद, वे गुवाहाटी के काहिलीपारा स्थित गर्ग के आवास पर गए. एपीसीसी अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि राहुल गांधी का असम दौरा ज़ुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देने के लिए ही था. उस दिन कोई अन्य राजनीतिक या पार्टी कार्यक्रम निर्धारित नहीं था.
कौन हैं जुबीन गर्गः
जुबीन गर्ग असम के गायक थे. अपने 52 साल के जीवनकाल में 40 भाषाओं में 38,000 गाने गाने वाले मंत्रमुग्ध कर देने वाले गायक ज़ुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र नौका यात्रा के दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गयी थी. उनके निधन के 28 दिन बाद भी, राज्य भर के प्रशंसक न्याय और इस असाधारण प्रतिभा की मौत के असली कारण की मांग कर रहे हैं.
इसे भी पढ़ेंः
- 'या अली' फेम सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में मौत, नॉर्थईस्ट इंडिया फेस्टिवल ने जारी किया बयान
- जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार: बहन पामी बोरठाकुर और भतीजे ने 'किंग ऑफ हमिंग' को दी मुखाग्नि, फूट-फूटकर रोईं गायक की पत्नी
- गायक जुबीन गर्ग मौत मामले में पांचों आरोपी भेजे गए जेल; जमानत के लिए मिले नहीं वकील
- जुबीन गर्ग का निधन: ब्रह्मपुत्र घाटी फिल्म महोत्सव पोस्टपोन, आयोजकों ने 'कल्चरल आइकन' की मौत पर जताया शोक