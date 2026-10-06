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दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और अन्य सांसदों को हिरासत में लिया, आकाशवाणी परिसर खाली कराया

आकाशवाणी परिसर में धरने पर बैठे राहुल गांधी और अन्य सांसद ( ANI )

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता आकाशवाणी परिसर में धरने पर बैठे थे. हालांकि, पुलिस ने रात 8 बजे के आसपास उन्हें हिरासत में ले लिया और राहुल गांधी तथा अन्य नेताओं को बस में भरे ले गई. पुलिस ने आकाशवाणी परिसर खाली कर लिया है.

राहुल गांधी और अन्य विपक्षी सांसद भारत चुनाव आयोग (ECI) की पूर्ण पीठ से मिलने की मांग कर रहे थे. यह आरोप लगाते हुए कि विपक्षी सांसदों को ECI से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है, उन्होंने इसे "अपमान" कहा. मंगलवार को इंडिया ब्लॉक ने भारी शक्ति प्रदर्शन किया जब राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद के दोनों सदनों के सांसदों ने कथित 'वोट चोरी' को लेकर और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में सड़कों पर उतर आए. विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार से अपना मार्च शुरू किया और हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए थे, जिन पर सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारे लिखे थे. उन्होंने चुनाव आयोग के मुख्यालय की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन आकाशवाणी मुख्यालय के सामने सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बीच में ही रोक दिया. कांग्रेस सांसदों, नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा समाजवादी पार्टी (सपा), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी), शिवसेना (यूबीटी) और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने विरोध मार्च में भाग लिया. पुलिस ने कई पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और सांसदों को हिरासत में ले लिया क्योंकि उन्होंने पुलिस बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश की. राहुल गांधी ने राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए पुलिस बैरिकेड को लांघ दिया. बाद में, वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं प्रियंका गांधी वाड्रा, सांसद पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल और चरणजीत सिंह चन्नी और अन्य नेताओं के साथ आकाशवाणी परिसर में धरने पर बैठ गए. कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के धरने के कारण आकाशवाणी के सामने दिनभर हंगामा होता रहा क्योंकि पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें अलग-अलग बसों में भरकर ले जाया गया. शाम में मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, "सांसद चुनाव आयुक्तों से मिलेंगे और उन्हें मिलना ही होगा. सांसद देश की आवाज हैं और उनका अपमान किया गया है. हम बस चुनाव आयुक्तों से मिलना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि आपने वोट चोरी की है." उन्होंने कहा, "हमें यहां बैठने में कोई दिक्कत नहीं है. हम यहां आराम से हैं. हमने यहां गद्दे बिछाए हैं. यहां टॉयलेट है और चाय भी मिलती है. जब तक हमें जरूरत होगी, हम यहां बैठेंगे. हम यहां 'वोट चोरी' के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. अगर सरकार को हमारे यहां बैठने से दिक्कत है, तो वह हमें बताए कि कहां बैठकर प्रदर्शन करें—हम वहीं बैठेंगे." इससे पहले दिन में राहुल ने कहा, "विपक्ष के 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं. हम संसद से चुनाव आयोग की ओर मार्च कर रहे थे. लेकिन हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है."