दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और अन्य सांसदों को हिरासत में लिया, आकाशवाणी परिसर खाली कराया
राहुल गांधी और अन्य सांसद चुनाव आयोग की पूर्ण-पीठ से मिलने की मांग करते हुए आकाशवाणी परिसर में धरने पर बैठ गए थे.
Published : October 6, 2026 at 8:32 PM IST
नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता आकाशवाणी परिसर में धरने पर बैठे थे. हालांकि, पुलिस ने रात 8 बजे के आसपास उन्हें हिरासत में ले लिया और राहुल गांधी तथा अन्य नेताओं को बस में भरे ले गई. पुलिस ने आकाशवाणी परिसर खाली कर लिया है.
राहुल गांधी और अन्य विपक्षी सांसद भारत चुनाव आयोग (ECI) की पूर्ण पीठ से मिलने की मांग कर रहे थे. यह आरोप लगाते हुए कि विपक्षी सांसदों को ECI से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है, उन्होंने इसे "अपमान" कहा.
मंगलवार को इंडिया ब्लॉक ने भारी शक्ति प्रदर्शन किया जब राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद के दोनों सदनों के सांसदों ने कथित 'वोट चोरी' को लेकर और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में सड़कों पर उतर आए.
विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार से अपना मार्च शुरू किया और हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए थे, जिन पर सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारे लिखे थे. उन्होंने चुनाव आयोग के मुख्यालय की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन आकाशवाणी मुख्यालय के सामने सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बीच में ही रोक दिया.
कांग्रेस सांसदों, नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा समाजवादी पार्टी (सपा), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी), शिवसेना (यूबीटी) और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने विरोध मार्च में भाग लिया.
पुलिस ने कई पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और सांसदों को हिरासत में ले लिया क्योंकि उन्होंने पुलिस बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश की.
राहुल गांधी ने राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए पुलिस बैरिकेड को लांघ दिया. बाद में, वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं प्रियंका गांधी वाड्रा, सांसद पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल और चरणजीत सिंह चन्नी और अन्य नेताओं के साथ आकाशवाणी परिसर में धरने पर बैठ गए.
कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के धरने के कारण आकाशवाणी के सामने दिनभर हंगामा होता रहा क्योंकि पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें अलग-अलग बसों में भरकर ले जाया गया.
शाम में मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, "सांसद चुनाव आयुक्तों से मिलेंगे और उन्हें मिलना ही होगा. सांसद देश की आवाज हैं और उनका अपमान किया गया है. हम बस चुनाव आयुक्तों से मिलना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि आपने वोट चोरी की है."
उन्होंने कहा, "हमें यहां बैठने में कोई दिक्कत नहीं है. हम यहां आराम से हैं. हमने यहां गद्दे बिछाए हैं. यहां टॉयलेट है और चाय भी मिलती है. जब तक हमें जरूरत होगी, हम यहां बैठेंगे. हम यहां 'वोट चोरी' के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. अगर सरकार को हमारे यहां बैठने से दिक्कत है, तो वह हमें बताए कि कहां बैठकर प्रदर्शन करें—हम वहीं बैठेंगे."
इससे पहले दिन में राहुल ने कहा, "विपक्ष के 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं. हम संसद से चुनाव आयोग की ओर मार्च कर रहे थे. लेकिन हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है."
यह कहते हुए कि वे करोड़ों भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने कहा, "चुनाव आयुक्त हमसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? पुलिस हमें क्यों रोक रही है और धमका रही है? अगर वे 'वोट चोरी' में शामिल नहीं होते, तो वे हमसे मिलने के लिए तैयार होते."
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने पिछले चुनावों में कथित 'वोट चोरी' का जिक्र किया और कहा, "हमारे देश के साथ जो किया गया है, वो देशद्रोह है. चाहे वह नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, ज्ञानेश कुमार हों या मोहन भागवत हों. इन लोगों ने 'वोट चुराए' हैं और देश को हाईजैक कर लिया है. कोई भी बचने वाला नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."
कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा, "जिन्होंने ज्ञानेश कुमार को 'वोट चोरी' का ज्ञान दिया, वे सबसे बड़े चोर हैं. हम इन चोरों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे. आज देश के लोग महसूस कर रहे हैं कि उनके वोट चुराए जा रहे हैं और उनकी स्वतंत्रता खत्म हो रही है."
केंद्र सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, "संविधान का निर्माण गांधी जी, नेहरू जी, बाबा साहेब आंबेडकर जी और अन्य नेताओं की कड़ी मेहनत से हुआ था. लेकिन यह सरकार इसे नष्ट करने पर तुली हुई है."
बाद में एक एक्स पोस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने लिखा, "विपक्ष के नेता राहुल गांधी विपक्षी सांसदों के साथ धरने पर बैठे हैं क्योंकि उन्हें चुनाव आयोग से मिलने नहीं दिया जा रहा है. हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है क्योंकि तानाशाह राजा की जान ज्ञानेश नाम के तोते में बसती है. वोट चोरी देशद्रोह है. हम सुनिश्चित करेंगे कि दोषियों को सजा मिले."
इसी तरह की भावनाओं को दोहराते हुए, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर एकतरफा फैसले लेने का आरोप लगाया और उनके तत्काल इस्तीफे की मांग की. उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में चुनाव आयोग का पूरा आचरण संदिग्ध है और इससे मतदाता सूची की अखंडता पर सवाल खड़ा हो गया है.
ईटीवी भारत से खास बातचीत में चिदंबरम ने कहा, "हमारी मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए. उनकी स्थिति बर्दाश्त करने लायक नहीं है."
मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, "ECI में तीन चुनाव आयुक्त होते हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त. कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से या बहुमत से लिया जाना चाहिए. ऐसा लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एकतरफा फैसले ले रहे हैं."
चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न चरणों में आयोजित किए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का जिक्र करते हुए सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, "इसलिए, पूरी एसआईआर प्रक्रिया, फॉर्म 6 का नया स्वरूप और फॉर्म 7 का दुरुपयोग सभी गंभीर मुद्दे हैं, जो मतदाता सूची की अखंडता को कमजोर कर रहे हैं.
गौरतलब है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संशोधित फॉर्म 6 को उसके द्वारा मंजूरी नहीं दी गई थी. फॉर्म 6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए किया जाता है.
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