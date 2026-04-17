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'प्रधानमंत्री और मेरे बीच पत्नी को लेकर कोई समस्या नहीं है', राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा, "पहली सच्चाई तो यह है कि यह महिलाओं का विधेयक नहीं है. इसका महिलाओं के सशक्तिकरण से कोई लेना-देना नहीं है. यह भारत के चुनावी मानचित्र को बदलने का प्रयास है, यह बात लोकसभा के विपक्ष राहुल गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन पर संसद के विशेष सत्र के दौरान कही."

राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं हमारी राष्ट्रीय कल्पना की प्रेरक शक्ति हैं और हम सभी अपने जीवन में महिलाओं से प्रभावित हुए हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है और उनसे बहुत कुछ जाना है. कांग्रेस नेता ने कहा कि इस सत्र का उद्देश्य महिला आरक्षण नहीं है, बल्कि परिसीमन है. राहुल गांधी ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, "प्रधानमंत्री और मेरे बीच पत्नी को लेकर कोई समस्या नहीं है."

नई दिल्ली : महिला आरक्षण और परिसीमन मुद्दे पर लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को "जादूगर" बताया. उन्होंने कहा, "जादूगर और व्यवसायी के बीच साझेदारी होती है, यह बात सभी जानते हैं."

संसद में बोलते हुए, लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि भारतीय समाज ने दलितों और ओबीसी तथा उनकी महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया... यहां जो प्रयास किया जा रहा है वह जाति जनगणना को दरकिनार करने का है. यहां, वे मेरे ओबीसी भाइयों और बहनों को सत्ता और प्रतिनिधित्व देने से बचने और उनसे सत्ता छीनने की कोशिश कर रहे हैं."

राहुल गांधी ने कहा, "संविधान के ऊपर मनुवाद...अमित शाह जी कहते हैं कि जाति जनगणना शुरू हो गई है। उन्होंने चालाकी दिखाने की कोशिश में दो बार दोहराया कि घरों की कोई जाति नहीं होती। मुद्दा यह है कि क्या संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के लिए जाति जनगणना का इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं। और अब, आप यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले 15 वर्षों तक जाति जनगणना का प्रतिनिधित्व से कोई लेना-देना नहीं है."

परिसीमन के मुद्दे पर बोलते हुए लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने कहा, "आप (भाजपा) जो कर रहे हैं, वह देश की राजनीति में हो रही उथल-पुथल से डरे हुए हैं, अपनी शक्ति के क्षरण से डरे हुए हैं, और भारत के राजनीतिक मानचित्र को बदलने की कोशिश कर रहे हैं. आपने असम और जम्मू-कश्मीर में ऐसा किया, और अब आप सोच रहे हैं कि आप पूरे भारत में ऐसा कर सकते हैं. इसके लिए आपको संविधान में संशोधन की आवश्यकता है."

राहुल गांधी ने कहा, "आप दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी राज्यों और भारत के छोटे राज्यों से कह रहे हैं कि भाजपा को सत्ता में बने रहने के लिए आपसे प्रतिनिधित्व छीनना पड़ेगा. यह राष्ट्रविरोधी कृत्य से कम नहीं है. और हम आपको ऐसा करने नहीं देंगे."

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