ETV Bharat / bharat

'एपस्टीन फाइल और अडाणी की वजह से मोदी ने किया समझौता', राहुल गांधी का बड़ा आरोप

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि एपस्टीन फाइल और अडाणी पर अमेरिका में चल रहे केस की वजह से मोदी पर दबाव है. उन्होंने कहा कि एप्सटीन फाइल के बहुत सारे तथ्य अभी उजागर होने हैं, इसलिए मोदी अमेरिका की बात मानते जा रहे हैं, कहीं न कहीं वह कंप्रोमाइज्ड हैं.

राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत अधिक दबाव है, और इसकी वजह से उन्होंने ट्रेड डील स्वीकार कर ली. उन्होंने कहा कि डील की वजह से भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र को बड़ा नुकसान होगा.

नई दिल्ली : लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष के नेता को अपनी बात रखने की अनुमति नहीं दी गई.

राहुल गांधी ने कहा, "मोदी जी घबराए हुए हैं. पिछले कुछ महीनों से रुका हुआ (अमेरिका-भारत) व्यापार समझौता कल रात नरेंद्र मोदी ने साइन कर दिया. उन पर बहुत दबाव है. नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो सकती है. मुख्य बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री की छवि खराब हो गई है. जनता को इस बारे में सोचना चाहिए. पहली बार राष्ट्रपति के भाषण में विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया. नरेंद्र मोदी जी ने इस व्यापार समझौते में आपकी मेहनत बेच दी है क्योंकि उनकी छवि खराब हो गई है. उन्होंने देश को बेच दिया है. नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन्होंने उनकी छवि बनाई, वही अब उसे बिगाड़ रहे हैं... अमेरिका में अडाणी पर केस चल रहा है, असल में यह मोदी जी पर ही केस है... एपस्टीन फाइल्स में और भी बहुत कुछ है जो अमेरिका ने अभी तक जारी नहीं किया है. इसकी वजह से भी दबाव है. ये दो मुख्य दबाव बिंदु हैं. देश को यह समझना चाहिए."

इससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सरकार को संसद को विश्वास में लेना चाहिए और दोनों सदनों के पटल पर इनके पूरे मसौदे रखे जाएं तथा इन पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए. रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, "एक साल पहले, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के दोबारा चुने जाने पर उन्हें बधाई देने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे थे. वहां उन्होंने अपनी मशहूर झप्पी कूटनीति का पूरा प्रदर्शन किया. भारत-अमेरिका संबंध इससे पहले कभी इतने संभावनाओं से भरे नहीं लगे थे."

उन्होंने कहा, "इसके तुरंत बाद एक ट्रेड डील के लिए बातचीत शुरू हुई. लेकिन 10 मई, 2025 की शाम को राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की पहली घोषणा किए जाने के बाद से हालात बिगड़ने लगे. इसके बाद, राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ निकटता दिखाते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गर्मजोशी से मेजबानी की, जिससे प्रधानमंत्री मोदी की खोखली झप्पी कूटनीति की पोल खुल गई."

रमेश ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय समयानुसार सोमवार देर रात व्यापार समझौते की घोषणा की. राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा दी गई जानकारी से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसा कि उन्होंने 10 मई 2025 को किया था, पूरी तरह समर्पण कर दिया है. उन्होंने निश्चित रूप से राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने की नीति अपनाई है." उन्होंने दावा किया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम से भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है.

ये भी पढ़ें : 'टैरिफ किंग' से लेकर 18 फीसदी टैरिफ की 'ट्रंप टिप्पणी' पर एक नजर