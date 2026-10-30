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IDBI BANK बेचने पर राहुल गांधी बोले- जिस बैंक को घाटे से निकालकर मुनाफे तक पहुंचाया, उसी को सरकार बेच रही

IDBI BANK बेचने पर राहुल गांधी ने बोला हमला ( IANS )

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आईडीबीआई बैंक (IDBI BANK) के निजीकरण को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान देश के सभी उद्योगों को मजबूती प्रदान करने के लिए बैंक बनाए गए थे, लेकिन मोदी सरकार उन्हें बेचने पर उतारु है.

राहुल गांधी ने IDBI BANK के कर्मचारियों के प्रति अपना समर्थन जताया है और मुनाफे में चल रहे इस सरकारी बैंक को एक कनाडाई कंपनी को बेचने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि जिस बैंक को कर्मियों ने घाटे से निकालकर मुनाफे तक पहुंचाया, उसी बैंक को सरकार बेच रही है. लोकसभा में विपक्ष के नेता ने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक बैंक ऐसी संपत्ति नहीं हैं जिन्हें बेच दिया जाए, बल्कि ये राष्ट्र निर्माण के साधन हैं.