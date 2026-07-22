छात्रों की मांगों के समर्थन में आए राहुल, कहा- 'लाठी चार्ज करने वालों पर हो कार्रवाई, माफी मांगें पीएम'
पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी आक्रामक. बोले, ध्यान भटकाने का काम कर रही सरकार.
Published : July 22, 2026 at 4:58 PM IST
नई दिल्ली : लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है. बुधवार को मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को कॉरपोरेट के हवाले कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि वह छात्रों के आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन करते हैं.
राहुल गांधी ने कहा, "पिछले कुछ दिनों से देश के छात्र आंदोलन कर रहे हैं. वे शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी उनका पूरी तरह से समर्थन करती है." कांग्रेस नेता ने कहा कि 40 लाख रुपये लेकर या तो नौकरी दिए जा रहे हैं या फिर अपनों को परीक्षा में पास करवाया जा रहा है.
उन्होंने कहा, "हर एक स्टूडेंट जो महसूस कर रहा है और जो कर रहा है, हम उससे 100% सहमत हैं. और कुछ दिन पहले जो हुआ है, उसके कुछ नतीजे तो होने ही चाहिए. इसमें उनकी कोई गलती नहीं है."
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "It's not just that the system is rigged, it's that the system is unaffordable. This is a statistic that every youngster knows, but somehow the Government of India doesn't. One exam costs the families who take this… pic.twitter.com/ddWkwm0xGe— ANI (@ANI) July 22, 2026
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " the thing that is very clear to everybody is that our education system, which was known to be one of the best education systems in the world, is today a rigged system... what we do know is that 152 paper leaks have… pic.twitter.com/P5JVhm8qLc— ANI (@ANI) July 22, 2026
राहुल गांधी ने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो कभी दुनिया की सबसे बेहतर व्यवस्था हुआ करती थी, आज वह "रिग्ड" है. इसलिए हमें इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है. राहुल गांधी ने कहा ..
- शिक्षा व्यवस्था पर काम की जरूरत है.
- 7.5 करोड़ परिवारों पर इसका असर हो रहा है.
- पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक हुए हैं. औसतन एक महीने में एक पेपर लीक.
- इन सभी मामलों में आज तक किसी एक व्यक्ति को सजा नहीं हुई.
- पूरा सिस्टम अनअफोर्डेबल हो चुका है.
- छात्रों पर अत्याचार हुआ.
- सरकार टैक्स वसूलती है और उसके बाद शिक्षा पर बजट तैयार करती है.
- जितने छात्र एक साल में नीट परीक्षा देते हैं, एक आकलन है कि उनका परिवार 1.32 लाख करोड़ रुपये निजी तौर पर खर्च करता है. यह शिक्षा बजट के लगभग बराबर है. शिक्षा का बजट 1.40 लाख करोड़ है. अब आप समझिए कितने बड़े पैमाने पर खेल हो रहा है.
- धर्मेंद्र प्रधान एक अक्षम शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए. यह छात्रों की मांग है और हम उनका समर्थन करते हैं.
- छात्रों को पैलेट गन से मारा जा रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि उन पर एक्शन हो.
- सरकार छात्रों से माफ मांगे.
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