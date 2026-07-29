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'गृह मंत्री ने दिए थे गोली चलाने के आदेश', राहुल के इस आरोप पर सदन में हंगामा

नई दिल्ली : लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के गृह मंत्री अमित शाह पर दिए गए एक बयान को लेकर हंगामा मच गया. संसदीय कार्य मंत्री ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई. उन्होंने राहुल से माफी की मांग की.

एंटी पेपर लीक अमेंटडमेंट बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था. उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के आदेश या तो गृह मंत्री देते हैं या फिर खुद प्रधानमंत्री.