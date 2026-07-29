'गृह मंत्री ने दिए थे गोली चलाने के आदेश', राहुल के इस आरोप पर सदन में हंगामा
एंटी पेपर लीक मामले में चर्चा के दौरान गृह मंत्री पर लगाए गए आरोप.
लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी (Sansad TV)
Published : July 29, 2026 at 2:12 PM IST
नई दिल्ली : लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के गृह मंत्री अमित शाह पर दिए गए एक बयान को लेकर हंगामा मच गया. संसदीय कार्य मंत्री ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई. उन्होंने राहुल से माफी की मांग की.
एंटी पेपर लीक अमेंटडमेंट बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था. उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के आदेश या तो गृह मंत्री देते हैं या फिर खुद प्रधानमंत्री.
उनका इतना कहना था कि सरकार में बैठे सांसदों ने राहुल गांधी का विरोध करना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि बिना तथ्यों के इस तरह के आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं.