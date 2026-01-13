सीबीएफसी की आपत्ति पर बोले राहुल, 'फिल्म रिलीज को रोकना तमिल संस्कृति पर हमला'
राहुल गांधी ने एक्टर विजय की फिल्म पर टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार को कटघरे में किया खड़ा.
चेन्नई : फिल्म "जननायकन" (जननायगन) के बहाने कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर अभिनेता विजय की फिल्म जननायकन की रिलीज को रोकने की कोशिश कर रही है. राहुल गांधी ने कहा कि यह सीधे ही तमिल संस्कृति पर हमला है और पीएम मोदी तमिल लोगों की आवाज दबाने में कभी कामयाब नहीं होंगे.
फिल्म जननायकन के निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा रखी है. सुप्रीम कोर्ट मद्रास हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली फिल्म निर्माता की याचिका पर 19 जनवरी को सुनवाई करेगा. याचिका मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लगी है. हाईकोर्ट ने फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड से मंजूरी मिलने के सिंगल जज के आदेश पर रोक लगा दी थी. न्यायालय का यह आदेश अंतरिम था.
मद्रास हाईकोर्ट ने नौ जनवरी को एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें सीबीएफसी को जननायकन को तुरंत सेंसर प्रमाणपत्र देने का निर्देश दिया गया था. इस आदेश के बाद से विजय की फिल्म अधर में लटक गई है. फिल्म के निर्माता ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. राहुल गांधी ने इस पर हमला किया है. राहुल ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जननायकन को रोकने की कोशिश तमिल संस्कृति पर हमला है.
केवीएन प्रोडक्शंस एलएलपी ने पिछले शुक्रवार को हाईकोर्ट की एकल खंडपीठ के आदेश के खिलाफ अपील की है. इसने बोर्ड को फिल्म का प्रमाणपत्र तुरंत जारी करने के एकल पीठ के निर्देश पर रोक लगा दी थी. इसके बाद सीबीएफसी ने इस आदेश को चुनौती दी. मद्रास हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव कर रहे थे, ने अपील सुनी और सिंगल जज के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी.
इसके बाद, फिल्म बनाने वाली केवीएन प्रोडक्शंस के मालिक वेंकट नारायण ने विजय के फैंस से माफी मांगते हुए एक वीडियो मैसेज जारी किया. वीडियो में उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन टीम को सीबीएफसी से एक ईमेल मिला था जिसमें कुछ बदलाव करने को कहा गया था. हालांकि सुधार कर दिए गए थे और फिल्म दोबारा सबमिट की गई थी, लेकिन सेंसर सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया.
अभिनेता विजय ने घोषणा कर रखी है कि यह उनकी आखिरी फिल्म होगी, इसके बाद वह कोई भी फिल्म नहीं करेंगे और अपना पूरा समय सिर्फ राजनीति में लगाएंगे. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार फिल्म को नौ जनवरी को ही रिलीज होनी थी. क्योंकि सीबीएफसी ने समय पर क्लियरेंस नहीं दिया, लिहाजा फिल्म की रिलीज टल गई और अब यह मामला कोर्ट पहुंच चुका है.
कांग्रेस सांसद विजय बंसत ने कहा, "जैसा कि राहुल गांधी जी ने सही कहा, केंद्र सरकार की ऐसी नौटंकी तमिलनाडु की संस्कृति और उसकी समृद्ध विरासत को कमजोर करने में कामयाब नहीं होगी.हम #जनानायकन और अपने लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं, तानाशाही और डराने-धमकाने की कोशिशों की यहां कोई जगह नहीं है और वे हमारे साथ कभी काम नहीं करेंगी." कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को गुडलूर स्थित सेंट थॉमस इंग्लिश हाई स्कूल में आयोजित पोंगल समारोह में भाग लिया. उन्होंने वहां पर पोंगल उत्सव में भाग लिया.
इससे पहले, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने भी सीबीएफसी की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि यह सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों के साथ-साथ भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का एक और हथियार बन गया है.
