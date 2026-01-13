ETV Bharat / bharat

सीबीएफसी की आपत्ति पर बोले राहुल, 'फिल्म रिलीज को रोकना तमिल संस्कृति पर हमला'

फिल्म जननायकन का पोस्टर ( Poster )

चेन्नई : फिल्म "जननायकन" (जननायगन) के बहाने कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर अभिनेता विजय की फिल्म जननायकन की रिलीज को रोकने की कोशिश कर रही है. राहुल गांधी ने कहा कि यह सीधे ही तमिल संस्कृति पर हमला है और पीएम मोदी तमिल लोगों की आवाज दबाने में कभी कामयाब नहीं होंगे. फिल्म जननायकन के निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा रखी है. सुप्रीम कोर्ट मद्रास हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली फिल्म निर्माता की याचिका पर 19 जनवरी को सुनवाई करेगा. याचिका मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लगी है. हाईकोर्ट ने फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड से मंजूरी मिलने के सिंगल जज के आदेश पर रोक लगा दी थी. न्यायालय का यह आदेश अंतरिम था. मद्रास हाईकोर्ट ने नौ जनवरी को एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें सीबीएफसी को जननायकन को तुरंत सेंसर प्रमाणपत्र देने का निर्देश दिया गया था. इस आदेश के बाद से विजय की फिल्म अधर में लटक गई है. फिल्म के निर्माता ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. राहुल गांधी ने इस पर हमला किया है. राहुल ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जननायकन को रोकने की कोशिश तमिल संस्कृति पर हमला है. केवीएन प्रोडक्शंस एलएलपी ने पिछले शुक्रवार को हाईकोर्ट की एकल खंडपीठ के आदेश के खिलाफ अपील की है. इसने बोर्ड को फिल्म का प्रमाणपत्र तुरंत जारी करने के एकल पीठ के निर्देश पर रोक लगा दी थी. इसके बाद सीबीएफसी ने इस आदेश को चुनौती दी. मद्रास हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव कर रहे थे, ने अपील सुनी और सिंगल जज के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी.