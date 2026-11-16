ETV Bharat / bharat

SIR का फैसला किसका था? सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की नई अर्जी, पूछे 48 सवाल

सुप्रीम कोर्ट में राहुल की नई अर्जी (फाइल फोटो) ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है. इस याचिका में उन्होंने चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब हलफनामे के जरिए देने की मांग की है. यह याचिका विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़ी है.

याचिका में विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग के देश भर में मतदाता सूची में बदलाव के काम की विस्तृत न्यायिक जांच की मांग की. साथ ही, आयोग से उसके फैसले लेने के प्रक्रिया पर कई सवालों के जवाब देने को कहा गया है.

आवेदन में सवाल उठाए गए हैं कि क्या विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनाव आयोग ने एक एक सामूहिक निकाय के रूप में अधिकृत किया था या सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसे चलाया था. साथ ही वोटरों के कथित तौर पर बाहर रखे जाने और पोल पैनल के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम में किए गए बदलावों पर भी जवाब मांगे गए हैं. राहुल गांधी और दूसरों ने लंबित याचिका में दाखिल की गई आवेदन में, उप चुनाव आयुक्त से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगे हैं, जिन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण को अधिकृत करने, वोटरों के कथित तौर पर बाहर रखे जाने और आयोग के ऑनलाइन चुनावी पंजीकरण प्रणाली में किए गए बदलावों से जुड़े खास मुद्दों पर पोल पैनल का जवाबी हलफनामा दाखिल किया था. उन्होंने पोल पैनल के शीर्ष अधिकारियों पर 48 सवाल सर्व करने की अनुमति मांगी है.