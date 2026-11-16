SIR का फैसला किसका था? सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की नई अर्जी, पूछे 48 सवाल
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग के देश भर में मतदाता सूची में बदलाव के काम की विस्तृत न्यायिक जांच की मांग की.
By Sumit Saxena
Published : November 16, 2026 at 6:43 PM IST
नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है. इस याचिका में उन्होंने चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब हलफनामे के जरिए देने की मांग की है. यह याचिका विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़ी है.
याचिका में विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग के देश भर में मतदाता सूची में बदलाव के काम की विस्तृत न्यायिक जांच की मांग की. साथ ही, आयोग से उसके फैसले लेने के प्रक्रिया पर कई सवालों के जवाब देने को कहा गया है.
आवेदन में सवाल उठाए गए हैं कि क्या विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनाव आयोग ने एक एक सामूहिक निकाय के रूप में अधिकृत किया था या सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसे चलाया था. साथ ही वोटरों के कथित तौर पर बाहर रखे जाने और पोल पैनल के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम में किए गए बदलावों पर भी जवाब मांगे गए हैं.
राहुल गांधी और दूसरों ने लंबित याचिका में दाखिल की गई आवेदन में, उप चुनाव आयुक्त से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगे हैं, जिन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण को अधिकृत करने, वोटरों के कथित तौर पर बाहर रखे जाने और आयोग के ऑनलाइन चुनावी पंजीकरण प्रणाली में किए गए बदलावों से जुड़े खास मुद्दों पर पोल पैनल का जवाबी हलफनामा दाखिल किया था. उन्होंने पोल पैनल के शीर्ष अधिकारियों पर 48 सवाल सर्व करने की अनुमति मांगी है.
पिछले महीने नवंबर में अपने जवाब-दावा शपथपत्र और पूरक शपथपत्र में, पोल पैनल ने कहा कि SIR आदेश तीन सदस्यीय निकाय के एकमत फैसलों के बाद जारी किए गए थे. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चुनाव ने अपने दावे को समर्थन करने के लिए कोई फाइल रिकॉर्ड, मीटिंग मिनट्स या तारीखें पेश नहीं की हैं. साथ ही बताया कि अगस्त 2025 के आरटीआई जवाब में कहा गया था कि देश भर में एसआईआर शुरू करने का कोई फैसला नहीं लिया गया था.
इन विवादों को सुलझाने के लिए आवेदकों ने दस खास क्षेत्र में चुनाव आयोग पर लक्षित पूछताछ करने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है. इस अर्जी में सवाल उठाया गया है कि क्या देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े फैसले असल में चुनाव आयोग ने एक सामूहिक निकाय के तौर पर लिए थे या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दूसरे चुनाव आयुक्तों की जानकारी, मंजूरी या सहमति के बिना चुनाव आयोग की शक्तियों का इस्तेमाल किया था.
एक्स पर कांग्रेस की एक पोस्ट में कहा गया, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अब सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग से पूछताछ के लिए मंजूरी मांगी है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त खुद और आईटी के डायरेक्टर जनरल शामिल हैं, एसआईआर में बड़ी गलतियों के लिए, जिससे वोट चोरी का रास्ता बना है. 48 सवालों की एक सूची जमा की गई है, जिनका जवाब भारत के चुनाव आयुक्तों को देना होगा, जिनमें से कुछ ये हैं:
- बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर कितने फैसलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त से सहमत नहीं थे?
- पूरे देश में SIR करने का फैसला किसने किया?
- फॉर्म 6 को बदलने का फैसला किसने किया?
- ERONET और ECINET को केंद्रीकृत करने और मतदाता सूची तक पहुंच को केंद्रीय रूप से नियंत्रित करने का फैसला किसने किया?
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