राहुल गांधी ने किसान नेताओं के साथ की मुलाकात, भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की तैयारी
बैठक के दौरान किसान नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के प्रति अपना विरोध जताया. आजीविका को लेकर अपनी गहरी चिंता भी व्यक्त की.
Published : February 13, 2026 at 3:01 PM IST
नई दिल्लीः लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को संसद भवन परिसर में किसान संघों के नेताओं से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते (India-US interim trade deal) के विरोध में एक देशव्यापी आंदोलन की जरूरत के साथ-साथ किसानों और खेतिहर मजदूरों की आजीविका की रक्षा पर चर्चा की गई.
कांग्रेस के अनुसार, बैठक के दौरान किसान नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के प्रति अपना विरोध जताया. उन्होंने मक्का, सोयाबीन, कपास, फल और मेवों की खेती करने वाले किसानों की आजीविका को लेकर अपनी गहरी चिंता भी व्यक्त की.
आज देशभर में लाखों मजदूर और किसान अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करने सड़कों पर हैं।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 12, 2026
मजदूरों को डर है कि चार श्रम संहिताएँ उनके अधिकारों को कमजोर कर देंगी।
किसानों को आशंका है कि व्यापार समझौता उनकी आजीविका पर चोट करेगा।
और मनरेगा को कमजोर या खत्म करने से गांवों का आख़िरी सहारा भी…
पार्टी के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा कि इस व्यापार समझौते ने कृषि आयात (इम्पोर्ट) के दरवाजे खोल दिए हैं और जल्द ही कई अन्य फसलें भी इसकी चपेट में आ जाएंगी. कांग्रेस ने बताया कि किसान नेताओं और राहुल गांधी ने इस समझौते का विरोध करने और किसानों व खेतिहर मजदूरों की आजीविका बचाने के लिए एक बड़े स्तर के राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत पर चर्चा की.
गांधी से मिलने वाले किसान नेताओं में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रमुख सुखपाल सिंह खैरा, भारतीय किसान मजदूर यूनियन (हरियाणा) के अशोक बलहारा, बीकेयू क्रांतिकारी के बलदेव सिंह जीरा, प्रोग्रेसिव फार्मर्स फ्रंट के आर. नंदकुमार, बीकेयू शहीद भगत सिंह के अमरजीत सिंह मोहरी, किसान मजदूर मोर्चा (इंडिया) के गुरमनीत सिंह मांगत और जे-के जमींदारा फोरम के हमीद मलिक सहित अन्य लोग शामिल थे.
यह बैठक राहुल गांधी के उस बयान के एक दिन बाद हुई है, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा था कि सरकार उनके खिलाफ मामले दर्ज कर सकती है या विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला सकती है, लेकिन वह मजबूती से किसानों के साथ खड़े रहेंगे. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर "किसान विरोधी" होने और भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के माध्यम से देश को "बेचने" का आरोप भी लगाया था.
FIR हो,— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 12, 2026
मुकदमा दर्ज हो या
Privilege प्रस्ताव लाएं - मैं किसानों के लिए लड़ूंगा।
जो भी ट्रेड डील किसानों की रोज़ी-रोटी छीने या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे, वह किसान-विरोधी है।
अन्नदाताओं के हितों से किसान-विरोधी मोदी सरकार को समझौता नहीं करने देंगे। pic.twitter.com/gNVMEYFp3i
लोकसभा में विपक्ष के नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो संदेश साझा किया था, जिसमें उन्होंने इस व्यापार समझौते को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला था. राहुल गांधी ने X पर वीडियो के साथ हिंदी में पोस्ट करते हुए कहा, "FIR दर्ज हो, केस किया जाए या विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाए- मैं किसानों के लिए लड़ता रहूंगा."
