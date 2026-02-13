ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी ने किसान नेताओं के साथ की मुलाकात, भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की तैयारी

बैठक के दौरान किसान नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के प्रति अपना विरोध जताया. आजीविका को लेकर अपनी गहरी चिंता भी व्यक्त की.

India US trade deal
राहुल गांधी, 11 फरवरी को नई दिल्ली में संसद के बजट सेशन के दौरान पार्लियामेंट हाउस परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 13, 2026 at 3:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को संसद भवन परिसर में किसान संघों के नेताओं से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते (India-US interim trade deal) के विरोध में एक देशव्यापी आंदोलन की जरूरत के साथ-साथ किसानों और खेतिहर मजदूरों की आजीविका की रक्षा पर चर्चा की गई.

कांग्रेस के अनुसार, बैठक के दौरान किसान नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के प्रति अपना विरोध जताया. उन्होंने मक्का, सोयाबीन, कपास, फल और मेवों की खेती करने वाले किसानों की आजीविका को लेकर अपनी गहरी चिंता भी व्यक्त की.

पार्टी के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा कि इस व्यापार समझौते ने कृषि आयात (इम्पोर्ट) के दरवाजे खोल दिए हैं और जल्द ही कई अन्य फसलें भी इसकी चपेट में आ जाएंगी. कांग्रेस ने बताया कि किसान नेताओं और राहुल गांधी ने इस समझौते का विरोध करने और किसानों व खेतिहर मजदूरों की आजीविका बचाने के लिए एक बड़े स्तर के राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत पर चर्चा की.

गांधी से मिलने वाले किसान नेताओं में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रमुख सुखपाल सिंह खैरा, भारतीय किसान मजदूर यूनियन (हरियाणा) के अशोक बलहारा, बीकेयू क्रांतिकारी के बलदेव सिंह जीरा, प्रोग्रेसिव फार्मर्स फ्रंट के आर. नंदकुमार, बीकेयू शहीद भगत सिंह के अमरजीत सिंह मोहरी, किसान मजदूर मोर्चा (इंडिया) के गुरमनीत सिंह मांगत और जे-के जमींदारा फोरम के हमीद मलिक सहित अन्य लोग शामिल थे.

India US trade deal
शुक्रवार, 13 फरवरी को नई दिल्ली में संसद के बजट सेशन के दौरान, सस्पेंड कांग्रेस MP और दूसरे मेंबर पार्लियामेंट हाउस में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तभी राहुल गांधी पहुंचे. (IANS)

यह बैठक राहुल गांधी के उस बयान के एक दिन बाद हुई है, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा था कि सरकार उनके खिलाफ मामले दर्ज कर सकती है या विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला सकती है, लेकिन वह मजबूती से किसानों के साथ खड़े रहेंगे. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर "किसान विरोधी" होने और भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के माध्यम से देश को "बेचने" का आरोप भी लगाया था.

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो संदेश साझा किया था, जिसमें उन्होंने इस व्यापार समझौते को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला था. राहुल गांधी ने X पर वीडियो के साथ हिंदी में पोस्ट करते हुए कहा, "FIR दर्ज हो, केस किया जाए या विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाए- मैं किसानों के लिए लड़ता रहूंगा."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

RAHUL MEETS FARMERS UNIONS
भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध
INDIA US TRADE DEAL PROTEST
राहुल ने किसान नेताओं से मुलाकात की
INDIA US TRADE DEAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.