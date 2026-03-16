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नक्सल विरोधी अभियान में घायल असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक से राहुल गांधी ने की मुलाकात, बताया प्रेरणा स्त्रोत

अजय मलिक झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान ऑपरेशन पर तैनात थे, जो आईईडी विस्फोट में घायल हो गए थे.

राहुल गांधी ने अजय मलिक से मुलाकात की
राहुल गांधी ने अजय मलिक से मुलाकात की (Congress X Handle)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 16, 2026 at 10:39 PM IST

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नई दिल्ली: झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आईईडी विस्फोट में गंभीर रूप से घायल होकर अपना एक पैर गंवाने वाले कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक से सोमवार को आर.के.पुरम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुलाकात की. उन्होंने अजय मलिक के साहस और देश सेवा के जज्बे को सलाम किया.

इसे लेकर कांग्रेस के 'एक्स' हैंडल पर पोस्ट किया, 'नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज नई दिल्ली के आर.के. पुरम स्थित सीआरपीएफ मेस में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की कोबरा बटालियन के सहायक कमांडेंट अजय मलिक जी से मुलाकात की. झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान एक आईईडी विस्फोट में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनका पैर काटना पड़ा. राष्ट्र की सेवा में उनका साहस और बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है.'

दरअसल, अजय मलिक झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान ऑपरेशन पर तैनात थे. इसी दौरान नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी में विस्फोट हो गया, जिसमें अजय मलिक गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उन्हें अपना एक पैर गंवाना पड़ा. हालांकि इस हादसे के बाद भी अजय मलिक का हौसला कम नहीं हुआ और उनका जज्बा और देश के प्रति समर्पण आज भी उतना ही मजबूत है. गौरतलब है कि कोबरा बटालियन यूनिट खासतौर पर नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन चलाने के लिए जानी जाती है.

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अजय मलिक से मिले राहुल गांधी
RAHUL GANDHI
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