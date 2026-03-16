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नक्सल विरोधी अभियान में घायल असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक से राहुल गांधी ने की मुलाकात, बताया प्रेरणा स्त्रोत

राहुल गांधी ने अजय मलिक से मुलाकात की ( Congress X Handle )