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स्टूल पर बैठ राहुल गांधी ने बैगाओं से पूछे सवाल, आदिवासियों ने बताया स्वास्थ्य, पानी और राशन का हाल

आदिवासी बच्चों की मौत के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे बालाघाट, पीड़ित बैगा आदिवासी परिवारों से की मुलाकात, बोले-बालाघाट से गायब केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार. बालाघाट से विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

RAHUL GANDHI VISIT BALAGHAT
आदिवासी परिवारों से मिले राहुल गांधी (MP Congress X Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 6:07 PM IST

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Updated : October 1, 2026 at 6:19 PM IST

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बालाघाट: आदिवासी बच्चों की मौत के बाद गुरुवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बालाघाट के जगला गांव पहुंचे. उन्होंने करीब 30 मिनट तक आदिवासी परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी. इसके बाद करीब 10 मिनट पत्रकारों से चर्चा की. इस दौरान राहुल ने बच्चों की मौत, स्वास्थ्य सुविधाओं, पानी, रोजगार, वन अधिकार और सरकारी योजनाओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि वे यह मुद्दा लोकसभा में उठाएंगे.

30 मिनट आदिवासी परिवारों के बीच, स्टूल पर बैठकर सुनी परेशानी

बता दें कि राहुल गांधी करीब दोपहर 3 बजे जगला गांव पहुंचे थे. उनके पहुंचने से पहले गांव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. प्रभावित परिवारों से मुलाकात के दौरान राहुल स्टूल पर बैठकर उनसे बात करते नजर आए. वहीं ग्रामीणों ने उन्हें स्वास्थ्य, सड़क, पानी और राशन से जुड़ी परेशानियां बताईं. ग्रामीणों के मुताबिक इलाज के लिए उन्हें करीब 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. पानी के लिए बोर पर निर्भरता है और उसकी गुणवत्ता की नियमित जांच नहीं होती.

राहुल गांधी ने की मीडिया से चर्चा (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने यह भी बताया कि दूषित पानी से लोगों के बीमार पड़ने और मौतों के बाद नल-जल योजना की पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन अब भी कई घरों तक पानी नहीं पहुंचा है. राशन लेने के लिए भी कई परिवारों को 8 से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है.

राहुल बोले, लगता है यहां सरकार है ही नहीं

पत्रकार वार्ता में राहुल गांधी ने कहा कि यहां बीमारी, कुपोषण और दूषित पानी से 43 बच्चों बच्चों की मौत हुई है. इनमें 7 बच्चे जगला गांव के हैं. जिनकी मृत्यु हुई है, लेकिन सरकार ने ना तो इन्हें मुवावजा दिया और ना ही इनकी बात सुनी. उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार, स्वास्थ्य और दूसरी सरकारी व्यवस्थाएं बंद पड़ी हैं और ऐसा लगता है कि आदिवासी परिवारों को हिंदुस्तान के बीच अलग-थलग छोड़ दिया गया है.

BALAGHAT TRIBAL CHILDREN DEATH
आदिवासी परिवार के साथ बैठकर बात करते राहुल गांधी (ETV Bharat)

24 घंटे विकास की बात, लेकिन होता भ्रष्टाचार है

इनकी जमीन का मुद्दा, पट्टे का मुद्दा है, बच्चे मरे, लेकिन मुआवजा तक नहीं मिला है. सरकार को अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहिए. राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार 24 घंटे विकास की बात करती है, लेकिन होता भ्रष्टाचार है. जब आदिवासियों को जरूरत होती है, तब यह लोग गायब हो जाते हैं. सरकार को आदिवासियों को स्कूल और अस्पताल देना चाहिए. एक योजना का पैसा मिलने पर लाड़ली बहना योजना की राशि काटना गलत, पात्र होने पर दोनों योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए. जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम मदद करेंगे, फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करेंगे.

वन अधिकार और मनरेगा को लेकर सरकार से सवाल

राहुल गांधी ने सरकार से वन अधिकार कानून का लाभ आदिवासियों को देने और मनरेगा को प्रभावी तरीके से चलाने की मांग की. उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाकों में अस्पताल और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है.

RAHUL GANDHI MEET TRIBAL FAMILY
बैगा परिवारों के साथ राहुल गांधी (MP Congress X Image)

लाड़ली बहना का पैसा कटने पर भी उठाया सवाल

उन्होंने आरोप लगाया कि यदि किसी आदिवासी महिला को दूसरी सरकारी योजना का पैसा मिलता है तो उसका लाड़ली बहना योजना का पैसा काट दिया जाता है. उन्होंने कहा कि यदि कोई महिला दोनों योजनाओं की पात्र है तो उसे दोनों योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए. राहुल ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की ओर से इस मुद्दे को उठाती रहेगी. उन्होंने कहा कि बालाघाट के आदिवासी परिवारों की समस्या ही नहीं, देशभर के आदिवासियों से जुड़े मुद्दे को लोकसभा में उठाएंगे. उन्होंने कहा कि आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिलना उनका अधिकार है.

RAHUL GANDHI MEET ADIVASI COMMUNITY
बालाघाट में राहुल गांधी (ETV Bharat)

बता दें राहुल गांधी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी. वहीं उनकी सुरक्षा के लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात की गई थी. जहां नेता प्रतिपक्ष पीड़ित परिवारों से बात कर रहे थे, उसके 100 मीटर पहले सीआरपीएफ ने लोगों को रोक दिया था, मीडिया को भी जाने की अनुमति नहीं दी गई थी.

अभिजीत दिपके भी पहुंचे थे बालाघाट

बता दें बालाघाट के पांच गांवों कोरका, बांदरी, कुंडेकसा, कोडबीरकोना और घाघाटोला में करीब 35 बच्चों की मौत हुई है. मलेरिया, खसरा, कुपोषण और अन्य बीमारियों की चपेट में आने से इन बच्चों की मौत होने का दावा किया गया है. मामला बढ़ते ही मेडिकल की टीम को बालाघाट के अलग-अलग हिस्सों में तैनात कर दिया गया था. सरकारी स्कूल को अस्थाई अस्पताल बनाया गया था. मेडिकल टीम सभी ग्रामीणों और बच्चों की जांच में जुट गई थी. वहीं इससे पहले 13 सितंबर को कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दिपके बालाघाट पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीड़िता परिवारों से मुलाकात की थी.

Last Updated : October 1, 2026 at 6:19 PM IST

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