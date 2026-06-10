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राहुल गांधी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, भगवान राम के काल्पनिक पात्र मामले में फिर से होगी सुनवाई

कोर्ट के फैसले के बाद मुकदमा फिर से शुरू किया जाएगा और राहुल गांधी के सामने एक और कानूनी संकट खड़ा होगा.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 5:08 PM IST

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वाराणसी: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. एक विवादित बयान के मामले में वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.

कोर्ट ने इस मामले में वकील हरिशंकर पांडेय की निगरानी याचिका को स्वीकार करते हुए निचली अदालत के उस आदेश को पलट दिया है, जिसमें इस परिवाद को खारिज किया गया था.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ीं. (ईटीवी भारत)

अब वाराणसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में फिर से सुनवाई शुरू होगी और उन्हें उपस्थित होकर जमानत करानी पड़ेगी.

वाराणसी के वकील हरिशंकर पांडेय के द्वारा एक परिवाद दायर किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर भगवान राम को काल्पनिक कहा था.

इस मामले में निचली अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया था, जिर पर आज एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. इस फैसले के बाद मुकदमा फिर से शुरू किया जाएगा और राहुल गांधी के सामने एक और कानूनी संकट खड़ा होगा.

इस मामले में वकील का कहना है कि अगर ये मुकदमा चलता है और ट्रायल सही निकल गया, तो राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है.

‘राहुल गांधी ने भगवान राम को कहा था काल्पनिक’

वकील हरिशंकर पांडेय ने बताया कि, आज एडीजे की कोर्ट में फैसला आया है. हमारी निगरानी को अनुमति प्रदान की गई है. निगरानी इस बात की थी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी में जाकर कहा था कि भगवान राम काल्पनिक हैं. उसके आधार पर लोअर कोर्ट में एक मुकदमा परिवाद के रूप में कायम हुआ था.

लोअर कोर्ट ने यह कहा था कि, चूंकि भारत सरकार से परमिशन नहीं ली गई है, इसलिए मुकदमा चलने योग्य नहीं है. इस आधार पर हमने जाकर निगरानी कोर्ट में कहा कि, यह इस आधार खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्क्वॉयरी अलग शब्द है और ट्रायल अलग शब्द है.

‘भारत सरकार से मिलेगा परमिशन, चलेगा मुकदमा’

उन्होंने बताया कि, "मैंने कहा कि कोर्ट को मेरी बात की इन्क्वॉयरी करनी चाहिए. इन्क्वॉयरी करने के बाद तब अपना निर्णय देना चाहिए था. कोर्ट ने इस बात को सही माना. जो मुकदमा 208 के अंदर खारिज हुआ था, वो बहाल किया गया. अब ये मुकदमा मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर फिर से शुरू होगा और मेरी दलीलें सुनी जाएंगी, साक्ष्य लिए जाएंगे. उसके बाद भारत सरकार से परमिशन भी आएगा और ये मुकदमा भी चलेगा. यह मुकदमा 5 साल से अधिक का है, इसमें राहुल गांधी को आकर अपनी बेल करानी पड़ेगी. अदालत के सामने उपस्थित होना पड़ेगा."

‘ट्रायल सही हुआ, तो जा सकती है राहुल गांधी की सदस्यता’

वकील हरिशंकर पांडेय कहा कहना है कि, अगर ट्रायल सही निकल गया तो राहुल गांधी की सदस्यता भी जा सकती है. यह एक गंभीर मुकदमा है. इस मामले का आधार मेरे पास है. अगर अखबार में छपी खबरें सही हैं, तो पक्का आधार है. हम तो इसको भारत में बनारस में बैठकर सुने हैं. हमने तो उसी को आधार बनाया है.

इस मामले को दो साल बीत गए हैं, राहुल गांधी ने भी अभी तक इस पर खंडन नहीं किया है. अब उन्हें कोर्ट में आकर बताना पड़ेगा. बता दें कि, राहुल गांधी पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, जिसमें उन्हें कई बार सफाई देनी पड़ी है.

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