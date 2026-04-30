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राहुल गांधी के इस 'अचूक मंत्र' से कांग्रेस संगठन को मिलेगी मजबूती, प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को बताया पार्टी की राजनीति का मकसद

राहुल गांधी ने तीन राज्यों के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में लिया भाग ( ANI )