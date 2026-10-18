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'रात को सो नहीं पा रहे मोदी-शाह और ज्ञानेश कुमार...' गोवा में गरजे राहुल

राहुल गांधी का कलकोंडा से मडगांव तक गोय राखोन यात्रा में हिस्सा लेने से पहले डाबोलिम एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया. ( @INCIndia/X via PTI Photo )

पणजी (गोवा): लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर एक बार फिर से हमला बोला है. गोवा के मडगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सीधे तौर पर चुनाव प्रणाली और देश के शीर्ष नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया. राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके इस आरोप पर सरकार उनके खिलाफ केस दर्ज करने से डर रही है.

'वोट चोरी के आरोप पर क्यों केस दर्ज नहीं करा रहे नरेंद्र मोदी'