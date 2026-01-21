ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी ने हरियाणा-उत्तराखंड के जिलाध्यक्षों को दी स्पेशल ट्रेनिंग, कुरुक्षेत्र में साथ किया लंच, पार्टी को मजबूत करने का दिया मंत्र

"राहुल गांधी के साथ लंच किया" : थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने इस दौरान कहा कि राहुल गांधी ने सभी जिलाध्यक्षों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ लंच किया और इस दौरान बातचीत भी की. वहीं चरखी दादरी से जिला अध्यक्ष की बेटी जसवीर बॉक्सर ने बताया कि राहुल गांधी ने उनसे मिलकर बातचीत की और युवा और अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया.

राहुल गांधी ने दी ट्रेनिंग : कुरुक्षेत्र में भी राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया गया. राहुल गांधी ने इस दौरान पंजाबी धर्मशाला में चल रहे संगठन सृजन अभियान ट्रेनिंग कैंप में हरियाणा के 32 जिलाध्यक्षों और उत्तराखंड के 27 जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग दी. राहुल गांधी की मौजूदगी में करीब 3 घंटे तक ट्रेनिंग सेशन चलता रहा. इस दौरान सभी को कांग्रेस का पूरा इतिहास और देश की आजादी में कांग्रेस की भूमिका के बारे में उन्हें बताया गया. ट्रेनिंग के दौरान जिला अध्यक्षों के अलावा किसी और नेता की मौजूदगी नहीं रही. बाकी नेताओं को इस दौरान एक अलग कमरे में बैठाया गया. राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए पंजाबी धर्मशाला में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा, सिरसा सांसद कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला समेत कांग्रेस के कई नेताओं की मौजूदगी रही.

राहुल गांधी का जोरदार स्वागत : राहुल गांधी सबसे पहले हरियाणा में अंबाला कैंट एयर फोर्स स्टेशन पहुंचे. वहां पर पूर्व मुख्य मंत्री और प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फूलों के गुलदस्ते के साथ उनका स्वागत किया. इसके बाद सड़क मार्ग से राहुल गांधी कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हो गए. अंबाला सैनिक रेस्ट हाउस के पास कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में राहुल गांधी का स्वागत किया और इस दौरान राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे. राहुल गांधी ने अपना काफिला रोककर कार्यकर्ताओं का अभिवादन भी स्वीकार किया.

अंबाला/कुरुक्षेत्र : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हरियाणा और उत्तराखंड के जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग दी. हालांकि राहुल गांधी ने मीडिया से आज दूरी बनाए रखी और पत्रकारों से बात किए बगैर ही वे कुरुक्षेत्र से शाम को रवाना हो गए.

रणदीप सुरजेवाला से मिलते राहुल गांधी (Etv Bharat)

"राहुल गांधी से मिली नई ऊर्जा" : उधमसिंह नगर के काशीपुर की जिला अध्यक्ष अलका पाल ने बताया कि 10 दिन के प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है. पार्टी की नीतियों के बारे में उन्होंने एक्सपर्ट से जाना है. आज यहां पर राहुल गांधी उनके बीच में पहुंचे थे जिन्होंने उनको एक नई ऊर्जा देने का काम किया. उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना है. सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने किसी छोटे और बड़े में भेदभाव ना करते हुए विनम्र स्वभाव से बातचीत की ओर पार्टी ने किस प्रकार से देश के लिए अपना योगदान दिया है, उसके बारे में बताया है. हम जितने भी जिला अध्यक्ष यहां पर पहुंचे हैं, सभी को उनकी काबिलियत के आधार पर चुना गया है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सभी जिला अध्यक्ष यहां से सीख कर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और आने वाले चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे.

जब कुरुक्षेत्र पहुंचे राहुल गांधी (Etv Bharat)

"राहुल गांधी से बहुत कुछ सीखा": वहीं हरियाणा के फरीदाबाद जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक ने बताया कि राहुल गांधी ने उनके बीच में बैठकर उनको विशेष तौर पर प्रशिक्षण दिया है. वे एक बड़ी सोच वाले नेता हैं जिन्होंने जिला अध्यक्षों से मिलकर पार्टी को मजबूत करने के लिए काफी कुछ सिखाया है. उन्होंने हमारे साथ और हमारे परिवार के साथ खाना भी खाया. हमें उनसे बहुत कुछ यहां पर सीखने को मिला है.

कुरुक्षेत्र से रवाना होते राहुल गांधी (Etv Bharat)

ट्रेनिंग कैंप में मीडिया को एंट्री नहीं : कांग्रेस के इस ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत 13 जनवरी से हुई थी और 22 जनवरी को इसका समापन हो जाएगा. हालांकि मीडिया को यहां एंट्री नहीं दी गई. कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, जिला अध्यक्षों और कार्यकारिणी के सदस्यों को ही वहां एंट्री की इजाजत थी. यहां तक कि राहुल गांधी के काफिले में शामिल 3 गाड़ियां ही पंजाबी धर्मशाला के अंदर जा सकी. बाकी गाड़ियों को पंजाबी धर्मशाला के एंट्री गेट पर ही रोक दिया गया. वहीं राहुल गांधी की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया और पुलिस ने सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए थे. इस दौरान 2 डीएसपी, 6 इंस्पेक्टर सहित सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे.

4 जून 2025 को चंडीगढ़ आए थे राहुल गांधी : आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी 4 जून 2025 को चंडीगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में 'संगठन सृजन कार्यक्रम' में शामिल हुए थे जिसमें उन्होंने हरियाणा के नेताओं और ऑब्जर्वरों के साथ बैठक की थी. इसके बाद 12 अगस्त को कांग्रेस ने हरियाणा के 32 जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी और फिर 29 सितंबर को राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था. उन्होंने चौधरी उदयभान की जगह ली थी.

