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महिला आरक्षण-परिसीमन बिल पर रिजिजू और राहुल के बीच पोस्ट वार, एक दूसरे पर निशाना साधा

राहुल गांधी ने किरेन रिजिजू से कहा कि बिना शर्त के 2023 का कानून लागू कीजिए. ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवादाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

Rahul Gandhi, Kiren Rijiju spar on X over Implementation Of Women Reservation delimitation exercise
राहुल गांधी और किरेन रिजिजू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2026 at 8:40 PM IST

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नई दिल्ली: शनिवार को एक्स (पूर्व ट्विटर) पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर तीखा सियासी हमला-जवाबी हमला हुआ. दोनों नेताओं ने एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए अपनी-अपनी दलीलें रखीं. जिससे परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर दोनों ही पार्टियों के बीच तल्खियां बढ़ती ही जा रही हैं.

संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और राहुल गांधी के बीच एक्स पर पोस्ट वार की शुरुआत कांग्रेस के एक वीडियो से हुई, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि भारत की महिलाओं की ऊर्जा फंसी हुई है और कोई भी देश महिलाओं की अभिव्यक्ति के बिना सफल नहीं हो सकता.

इस पर रिजिजू ने तुरंत प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा, "यह कांग्रेस पार्टी का सकारात्मक संदेश लगता है. राहुल गांधी जी में महिलाओं को लेकर दिल का बदलाव साफ दिख रहा है. अब मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण बिल का बिना शर्त समर्थन करेगी."

राहुल गांधी ने भी जवाब देते हुए रिजिजू पर निशाना साधा. उन्होंने पोस्ट किया, "रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर यह कौन जानता होगा - महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के साथ. सवाल यह है कि तीन साल बाद भी वह लागू क्यों नहीं हुआ और अब आप उसे परिसीमन से बेवजह क्यों जोड़ना चाहते हैं? 2023 का कानून लागू कीजिए. बिना किसी शर्त के."

इसके बाद रिजिजू ने विस्तृत जवाब देते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने एक्स पोस्ट में बताया कि संविधान (106वें संशोधन) अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) में महिला आरक्षण जनगणना के बाद परिसीमन के आधार पर लागू होना है. 2026 के बाद प्रकाशित जनगणना आंकड़ों में देरी, जातिगत जनगणना के कारण, हो सकती है, जिससे आरक्षण 2034 के चुनावों तक खिसक सकता है.

उन्होंने आगे लिखा, "इसलिए 2029 के चुनावों में महिला आरक्षण लागू करने के लिए जल्द परिसीमन जरूरी है, जिसके लिए परिसीमन बिल 2026 लाया गया था, लेकिन पिछले सत्र में विपक्ष का सहयोग नहीं मिलने के कारण संविधान (131वां संशोधन) बिल गिर गया था.

यह पोस्ट वॉर संसद में जारी गतिरोध और महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने के विवाद के बीच आया है. विपक्ष 2023 के कानून को मौजूदा सीटों पर तुरंत महिला आरक्षण लागू करने की मांग कर रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक परिसीमन जरूरी है. हालांकि दोनों पक्षों के पोस्ट्स पर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है. कुल मिलकर इसे महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जारी रस्साकशी का हिस्सा माना जा सकता है.

इस सत्र में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस मुद्दे पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी से दो बार बात कर चुके हैं. एक बार वो खुद राहुल के संसदीय ऑफिस में और दूसरी बार टेलीफोन पर. मगर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर सहमति बनती नजर नहीं आ रही है.

सूत्रों की मानें तो सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री लगातार इस बिल पर डीएमके से बातचीत में भी लगे हैं. वहीं सरकार का दावा है कि आंकड़े उनके साथ हैं मगर वो चाहती है कि इस महत्वपूर्ण बिल में उसे विपक्ष का भी साथ मिले.

फिलहाल सरकार ने विशेष सत्र के भी विकल्प खुले रखे हैं, क्योंकि मानसून सत्र 13 अगस्त तक ही है और अभी तक परिसीमन बिल बिजनेस एडवाइजरी में भी शामिल नहीं किया गया है.

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