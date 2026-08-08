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महिला आरक्षण-परिसीमन बिल पर रिजिजू और राहुल के बीच पोस्ट वार, एक दूसरे पर निशाना साधा

राहुल गांधी और किरेन रिजिजू ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: शनिवार को एक्स (पूर्व ट्विटर) पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर तीखा सियासी हमला-जवाबी हमला हुआ. दोनों नेताओं ने एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए अपनी-अपनी दलीलें रखीं. जिससे परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर दोनों ही पार्टियों के बीच तल्खियां बढ़ती ही जा रही हैं. संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और राहुल गांधी के बीच एक्स पर पोस्ट वार की शुरुआत कांग्रेस के एक वीडियो से हुई, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि भारत की महिलाओं की ऊर्जा फंसी हुई है और कोई भी देश महिलाओं की अभिव्यक्ति के बिना सफल नहीं हो सकता. इस पर रिजिजू ने तुरंत प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा, "यह कांग्रेस पार्टी का सकारात्मक संदेश लगता है. राहुल गांधी जी में महिलाओं को लेकर दिल का बदलाव साफ दिख रहा है. अब मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण बिल का बिना शर्त समर्थन करेगी." राहुल गांधी ने भी जवाब देते हुए रिजिजू पर निशाना साधा. उन्होंने पोस्ट किया, "रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर यह कौन जानता होगा - महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के साथ. सवाल यह है कि तीन साल बाद भी वह लागू क्यों नहीं हुआ और अब आप उसे परिसीमन से बेवजह क्यों जोड़ना चाहते हैं? 2023 का कानून लागू कीजिए. बिना किसी शर्त के." इसके बाद रिजिजू ने विस्तृत जवाब देते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने एक्स पोस्ट में बताया कि संविधान (106वें संशोधन) अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) में महिला आरक्षण जनगणना के बाद परिसीमन के आधार पर लागू होना है. 2026 के बाद प्रकाशित जनगणना आंकड़ों में देरी, जातिगत जनगणना के कारण, हो सकती है, जिससे आरक्षण 2034 के चुनावों तक खिसक सकता है.