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'भ्रम न फैलाएं जंतर-मंतर पर कोई गोली नहीं चलाई गई', जेपी नड्डा का राहुल गांधी को चैलेंज

जेपी नड्डा ने कहा कि, जंतर-मंतर पर कोई गोली नहीं चली है. उन्होंने राहुल को सदन में आकर चर्चा करने की चुनौती दी.

Rahul Gandhi keeps shifting the goalposts, both in Parliament and in the narrative JP Nadda says
राहुल गांधी और जेपी नड्डा (डिजाइन इमेज) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2026 at 7:56 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का जवाब आया है. बता दें कि, सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनमें संसद आने की हिम्मत नहीं है. नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि, राहुल गांधी का मकसद बताचीत करना नहीं बल्कि अफरा-तफरी फैलाना है.

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, "...मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं. सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा. भ्रम न फैलाएं. जंतर-मंतर पर कोई गोली नहीं चलाई गई, और जंतर-मंतर पर गोली चलाने का कोई आदेश नहीं दिया गया."

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि,राहुल गांधी रोजाना संसद और नैरेटिव दोनों में गोलपोस्ट बदलते रहते हैं. उनका मकसद बातचीत करना नहीं बल्कि अफरा-तफरी फैलाना है. नड्डा ने कहा कि, राहुल गांदी ने शुरू में, सत्र शुरू होने पर, नीट पर चर्चा की मांग की. जब सरकार इस पर राजी हो गई तो उन्होंने इसके बजाय राम मंदिर ट्रस्ट का मुद्दा उठाया. बाद में, राहुल ने जोर दिया कि गृह मंत्री जंतर-मंतर की घटना के बारे में बयान दें.

जेपी नड्डा ने कहा कि, नेता प्रतिपक्ष का इरादा सदन को चलने से रोकना है. वह नहीं चाहते कि सदन चले, इसीलिए वह पिछले 15 दिनों से कार्यवाही में रुकावट डाल रहे हैं और साथ ही जंतर-मंतर के मुद्दे पर चर्चा के लिए जोर दे रहे हैं.

नड्डा ने कहा, आज जब यह तय हो गया कि जंतर-मंतर के मुद्दे पर वाकई चर्चा होगी, तो उन्होंने यह दावा करके लोगों और देश को गुमराह करना शुरू कर दिया कि जंतर-मंतर पर गोलियां चलीं, जबकि असल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी. उन्होंने कहा कि, गृह मंत्री अमित शाह हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं.

नड्डा ने कहा, "हमारा स्टैंड हमेशा सिंपल रहा है. सदन को चलने दें. अगर सदन चलता है, तो हम हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं. हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इस बात का गवाह है..." केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि, वह राहुल गांधी से यह साफ-साफ कहना चाहते हैं कि, चर्चा से भागिए मत. नड्डा ने कहा, "हम सदन के अंदर हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं."

जेपी नड्डा ने राहुल गांधी से पूछा कि, क्या उन्हें आज झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है. नड्डा ने कहा, "मेरी जानकारी के अनुसार, उनके (राहुल गांधी) कहने पर वहां कांटेदार तार की बाड़ लगाई गई थी. वे वहां असल में सरकार चला रहे हैं, क्योंकि वे इसका एक अहम हिस्सा हैं. क्या उन्हें वहां स्टूडेंट्स की आवाज सुनाई नहीं दे रही है."

नड्डा ने कहा, "मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो दोहरे मापदंड अपना रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, और एक गैर-जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, उससे देश के भविष्य या उसकी तरक्की के लिए कुछ नहीं होगा. जेपी नड्डा ने इसकी कड़ी निंदा की.

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