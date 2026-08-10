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'भ्रम न फैलाएं जंतर-मंतर पर कोई गोली नहीं चलाई गई', जेपी नड्डा का राहुल गांधी को चैलेंज

राहुल गांधी और जेपी नड्डा (डिजाइन इमेज) ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का जवाब आया है. बता दें कि, सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनमें संसद आने की हिम्मत नहीं है. नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि, राहुल गांधी का मकसद बताचीत करना नहीं बल्कि अफरा-तफरी फैलाना है. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, "...मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं. सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा. भ्रम न फैलाएं. जंतर-मंतर पर कोई गोली नहीं चलाई गई, और जंतर-मंतर पर गोली चलाने का कोई आदेश नहीं दिया गया." केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि,राहुल गांधी रोजाना संसद और नैरेटिव दोनों में गोलपोस्ट बदलते रहते हैं. उनका मकसद बातचीत करना नहीं बल्कि अफरा-तफरी फैलाना है. नड्डा ने कहा कि, राहुल गांदी ने शुरू में, सत्र शुरू होने पर, नीट पर चर्चा की मांग की. जब सरकार इस पर राजी हो गई तो उन्होंने इसके बजाय राम मंदिर ट्रस्ट का मुद्दा उठाया. बाद में, राहुल ने जोर दिया कि गृह मंत्री जंतर-मंतर की घटना के बारे में बयान दें. जेपी नड्डा ने कहा कि, नेता प्रतिपक्ष का इरादा सदन को चलने से रोकना है. वह नहीं चाहते कि सदन चले, इसीलिए वह पिछले 15 दिनों से कार्यवाही में रुकावट डाल रहे हैं और साथ ही जंतर-मंतर के मुद्दे पर चर्चा के लिए जोर दे रहे हैं.