राहुल गांधी का जामिया दौरा: AIMIM ने किया तंज, कहा- यूनियन चुनाव को कांग्रेस द्वारा क्यों किया गया था बैन
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आने की सूचना के बाद दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स तैनात हैं.
Published : October 28, 2026 at 4:50 PM IST
नई दिल्ली: जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन की मांग को लेकर 17 दिन से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. दो छात्र अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं. वही आज नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं.
AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉ.शोएब जमाई जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी छात्रों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में ही जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र यूनियन के चुनाव को बैन कर दिया गया था.
AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमाई ने कहा कि जब से छात्र यूनियन की मांग को लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ है तब से AIMIM छात्रों की मांग के साथ कदम से कम खड़ा है. 2006 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब स्टूडेंट यूनियन चुनाव को कांग्रेस के द्वारा बैन कर दिया गया था. तब से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही थी, इसके बावजूद कांग्रेस ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र यूनियन को बहाल नहीं किया.
शोएब जमाई ने कहा कि सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने का काम किया है. यहां के छात्र नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से एक ही सवाल करेंगे कि आखिरकार उनकी सरकार में छात्र यूनियन चुनाव क्यों नहीं कराया गया. आप सिर्फ राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए अपनी राजनीति चमकाने के लिए छात्रों से मिलने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं और उनके राजनीति के चक्कर में यहां पर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात कर दिया गया है.
बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आने की सूचना के बाद बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे है और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम यहां पर किया गया है. वहीं पिछले 16 दिन से छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है और आज 17वां दिन है, जब छात्र अपने प्रदर्शन को निरंतर किए हुए हैं और छात्र यूनियन की मांग को लेकर उनका प्रदर्शन लगातार जारी है. हालाँकि इस दौरान बीएनएसएस की धारा 163 इलाके में लागू है.
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