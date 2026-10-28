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राहुल गांधी का जामिया दौरा: AIMIM ने किया तंज, कहा- यूनियन चुनाव को कांग्रेस द्वारा क्यों किया गया था बैन

जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर पुलिल ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन की मांग को लेकर 17 दिन से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. दो छात्र अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं. वही आज नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं.

AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉ.शोएब जमाई जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी छात्रों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में ही जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र यूनियन के चुनाव को बैन कर दिया गया था.