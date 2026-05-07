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"पहले बनाई दूरी, अब लगाया गले!", बृजेद्र सिंह की "सद्भाव यात्रा" में शामिल होने गुरुग्राम आ रहे राहुल गांधी

हिसार के पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में शामिल होने राहुल गांधी 8 मई को हरियाणा के गुरुग्राम आ रहे हैं.

Rahul Gandhi is coming to Gurugram to participate in the Sadbhav Yatra of former Hisar MP Brijendra Singh
बृजेद्र सिंह की "सद्भाव यात्रा" में शामिल होने गुरुग्राम आ रहे राहुल गांधी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 7, 2026 at 5:47 PM IST

6 Min Read
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हिसार/गुरुग्राम : हिसार के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता बृजेद्र सिंह इन दिनों सद्भाव यात्रा पर हैं. अब तक पार्टी और राज्य के बड़े कांग्रेस नेताओं ने उनकी इस यात्रा से दूरी बना रखी थी लेकिन अब खुद कांग्रेस नेता और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनकी इस सद्भाव यात्रा में शामिल होने के लिए 8 मई को गुरुग्राम आ रहे हैं.

चुनाव हारने के बाद शुरू की थी सद्भाव यात्रा : हिसार के 53 वर्षीय पूर्व सांसद ने साल 2024 के लोकसभा चुनावों से कुछ दिन पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था. उचाना कलां विधानसभा क्षेत्र से महज 32 वोटों से चुनाव हारने के बाद उन्होंने अपनी सद्भाव यात्रा शुरू की थी. 5 अक्टूबर 2025 को नरवाना के दानोदा गांव से इसकी शुरुआत हुई थी. यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा कर सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना और भाईचारा कायम करना है. इस पर बोलते हुए बृजेंद्र सिंह ने कहा था कि "इस यात्रा ने उन्हें ये समझने में मदद की है कि जनता से जुड़ने का असली मतलब क्या होता है, जमीनी हकीकत को समझना और लोगों की बात सुनना क्या होता है. ये यात्रा उनके लिए आंखें खोलने वाली साबित हुई है.” उन्होंने कहा था कि "उनकी ये पदयात्रा कोई चुनावी यात्रा नहीं है क्योंकि अधिकांश यात्राएं चुनाव के समय ही होती है. 90 विधानसभा क्षेत्रों की मेरी पैदल पदयात्रा समाज में भाईचारे का संदेश देने के लिए हैं".

राहुल गांधी यात्रा में शामिल होंगे : खुद बृजेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि 8 मई को राहुल गांधी इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे, ऐसे में उन्होंने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, नेताओं और समर्थकों के साथ-साथ हरियाणा की जनता से सद्भाव यात्रा का हिस्सा बनने की अपील की है. जनता से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस यात्रा को सफल बनाएं, ताकि कार्यक्रम की भव्यता और शोभा में चार चांद लग सकें. उन्होंने जानकारी दी कि 8 मई 2026 को गुरुग्राम के बादशाहपुर क्षेत्र में आयोजित होने वाली इस सद्भाव यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे. बृजेन्द्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की मौजूदगी से इस यात्रा को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी. यात्रा का शुभारंभ गुरुग्राम के खांडसा चौक से दोपहर 3 बजे किया जाएगा. इसके बाद सद्भाव यात्रा विभिन्न क्षेत्रों से होकर सिटी स्कूल तक पहुंचेगी, जहां इसका समापन होगा. यात्रा के समापन के वक्त राहुल गांधी जनता को संबोधित करेंगे और अपना संदेश देंगे.

Rahul Gandhi is coming to Gurugram to participate in the Sadbhav Yatra of former Hisar MP Brijendra Singh
"सद्भाव यात्रा" (Brijendra Singh)

पहले बनाई दूरी, अब शामिल हो रहे राहुल गांधी : अब तक कांग्रेस लीडरशिप और हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यात्रा से दूरी बनाकर रखी हुई थी. कोई भी बड़ा कांग्रेसी नेता इस सद्भाव यात्रा में शामिल नहीं हुआ था. यहां तक कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेताओं ने इसे आधिकारिक यात्रा ना बताते हुए निजी पहल करार दिया था. तब कहा गया था कि पार्टी के बड़े कार्यक्रमों का निर्णय प्रदेश नेतृत्व या केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर होना चाहिए. ऐसे में इस यात्रा की मीडिया में ज्यादा चर्चा तक नहीं थी. बृजेंद्र सिंह कांग्रेस का झंडा थामे अलग-अलग विधानसभा में इस यात्रा को निकाल रहे थे. लेकिन अचानक से राहुल गांधी की एंट्री ने इस यात्रा को राजनीतिक अहमियत दे दी है और इसे कांग्रेस की आने वाली चुनावी रणनीति तक से जोड़कर देखा जा रहा है. यहां तक कि सियासी जानकार इसे कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन तक से जोड़कर देख रहे हैं. साथ ही आगामी चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की जमीन को मजबूत करने की कोशिशों के तौर पर ही इसे देखा जा रहा है. राहुल गांधी के आने की खबर से गुरुग्राम समेत आसपास के जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. पार्टी कार्यकर्ता इसे हरियाणा में कांग्रेस संगठन में नई ऊर्जा फूंकने वाला कदम मान रहे हैं.

Rahul Gandhi is coming to Gurugram to participate in the Sadbhav Yatra of former Hisar MP Brijendra Singh
बृजेद्र सिंह (Brijendra Singh)

राहुल गांधी के स्वागत की तैयारियां तेज़ : राहुल गांधी के स्वागत की तैयारियां तेज़ कर दी गई है और यात्रा मार्ग पर बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी और बृजेंद्र सिंह सद्भाव यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों, व्यापारियों, युवाओं और सामाजिक संगठनों से मुलाकात भी करेंगे. साथ ही यात्रा के समापन पर सभा को संबोधित करेंगे जिसमें सामाजिक एकता, बेरोज़गारी, किसानों के मुद्दे और मौजूदा राजनीतिक हालात पर वे अपनी बात रख सकते हैं. राहुल गांधी इस दौरान फिर से हरियाणा में वोट चोरी जैसा मुद्दा उठा सकते हैं क्योंकि बुधवार को ही राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी को लेकर निशाना साधा था और पूरी हरियाणा सरकार को घुसपैठिया तक कह डाला था. यहां आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव से पहले बुधवार को ही कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पंचकूला नगर निगम में डुप्लीकेट वोटर होने की बात कहते हुए वोट चोरी के आरोप लगाए हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि गुरुग्राम में होने वाली जनसभा में राहुल गांधी एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाकर हरियाणा की बीजेपी सरकार को घेरेंगे.

Rahul Gandhi is coming to Gurugram to participate in the Sadbhav Yatra of former Hisar MP Brijendra Singh
चुनाव हारने के बाद शुरू की थी सद्भाव यात्रा (Brijendra Singh)

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