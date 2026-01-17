इंदौर आए राहुल ने कहा मैं राजनीति करने नहीं आया, मोहन यादव बोले- हैदराबाद में मौतें हुईं तब कहां थे?
इंदौर में भागीरथपुरा और बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे थे राहुल, पत्रकारों ने पूछा आप राजनीति करने आएं हैं, जानें राहुल गांधी ने क्या कहा
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 17, 2026 at 2:26 PM IST|
Updated : January 17, 2026 at 2:40 PM IST
इंदौर : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इंदौर दौरे को सियासती दौरा बताया जा रहा. राहुल गांधी पर आरोप लग रहे हैं कि वे इंदौर लाशों पर राजनीति करने आए थे. वहीं, राहुल गांधी ने इंदौर में दूषित जल से मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करने के बाद मीडिया से चर्चा की. अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर उन्होंने कहा कि वे बतौर नेता प्रति पक्ष विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने यहां आए थे. उन्होंने कहा कि जिसे मेरे बारे में जो सोचना है, सोचता रहे. इससे पहले राहुल गांधी बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां उन्होंने दूषित जल से पीड़ित अन्य लोगों से मुलाकात की.
मैं विपक्ष का नेता हूं, राजनीति करने नहीं आया : राहुल
राहुल गांधी ने भागीरथपुरा में मीडिया से कहा, '' जो पीड़ित परिवार हैं. उनसे मैं अभी मिला हूं. उनके परिवार में लोगों की डेथ हुई है. लोगों को डराया जा रहा है कि सारे के सारे परिवार पानी पीने के बाद प्रभावित हुए हैं. यहां ये स्थिति है कि इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है और पानी पीकर लोग मरते हैं, ये है इनका अर्बन मॉडल. यह सिर्फ इंदौर में नहीं है, यह अलग-अलग शहरों में हो रहा है. सराकार की साफ पीने की जो जिम्मेदारी है, वो सराकार नहीं निभा रही है. मैं यहां राजनीति नहीं करने आया हूं. यहां पर मैं विपक्ष का नेता हूं, लोगों की मौत हुई है लोगों को साफ पानी नहीं मिले तो मदद करने आया हूं.''
हैदराबाद में पानी से मौतें हुईं तब कहां थे राहुल? : मोहन यादव
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी के दौरे पर कहा, ''कांग्रेस अब इंदौर में हुई घटना के बाद 'हाय रे हाय रे' कर रही है. इंदौर में जो घटना घटी हमने उस पर संज्ञान लिया, हम पानी की व्यवस्था को लेकर बेहतर प्रबंधन कर रहे हैं. अगर गड़बड़ी होती है तो हम किसी को छोड़ते भी नहीं है. हमने आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया. हम जनता के साथ हैं, हम झूठी राजनीति नहीं करते. हैदराबाद में दूषित पानी के कारण कई लोग मारे गए. हिमाचल में 30 से ज्यादा की मौत हो गई लेकिन कांग्रेस नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकला. वहां मिलने कोई नहीं गया. यहां हाय रे हाय रे कर रहे हैं.''
BJP की डबल इंजन सरकार का नया स्मार्ट सिटी मॉडल— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 17, 2026
पानी में ज़हर,
हवा में ज़हर,
दवा में ज़हर,
ज़मीन में ज़हर,
और, जवाब मांगो तो चलेगा बुलडोजर!
कुछ इस तरह इस मॉडल में गरीबों की मौतों के लिए कोई भी ज़िम्मेदार नहीं होता।
सरकार अभी उनकी लापरवाही से हुई इंदौर की त्रासदी की जवाबदेही… pic.twitter.com/M4iEPKRmij
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, '' कांग्रेस को केवल वोट चाहिए, तो लाशों पर राजनीति करने वाले कांग्रेसियों कान खोलकर सुन लो, जनता तुम्हारे नाटक और बहकावे में आने वाली नहीं.''
भागीरथपुरा कांड के पीड़ितों से मिले राहुल
राहुल गांधी शनिवार 11 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे थे. यहां से वे सीधे मुंबई हॉस्पिटल पहुंचे जहां उन्होंने अस्पताल में भर्ती पीड़ितों से मुलाकात की और उनके इलाज के हालात जाने. इसके बाद वह सीधे इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में पहुंचे जहां भारी पुलिस सुरक्षा के बीच वे मृतकों और पीड़ितों के परिजनों से मिले. राहुल गांधी ने इस दौरान लोगों से कहा कि वे उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे. राहुल करीब ढाई घंटे इंदौर में रहे और दो-तीन परिवारों से मिलने के बाद मीडिया से चर्चा की. राहुल गांधी के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मौजूद रहे.
मैं पीड़ितों के साथ खड़े होने आया हूं, जो कहना है कह लीजिए : राहुल
राहुल गांधी ने इस दौरान पीड़ित परिजनों को 1-1 लख रुपए की राहत राशि के चेक भी वितरित किए. इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जिस शहर में ढंग का पीने का पानी नहीं, उसे स्मार्ट सिटी का अर्बन मॉडल बताया जा रहा है. राहुल गांधी ने कहा, '' जिन लोगों ने यह कांड करवाया है उनमें से कोई तो जिम्मेदार होगा, किसी को तो सरकार में से यह जिम्मेदारी लेना चाहिए.'' लाशों पर राजनीति के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, '' मैं पीड़ितों के साथ खड़े होने आया हूं, इसमें कुछ भी गलत काम नहीं है अब आप इसे राजनीति कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए मैं उनके साथ खड़ा हूं और उनकी मदद करने आया हूं.''
राहुल ने इंदौर दौरे के बाद किया ये पोस्ट
इंदौर दौरे के बाद राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, '' डबल इंजन सरकार का नया स्मार्ट सिटी मॉडल- पानी में ज़हर, हवा में ज़हर, दवा में ज़हर, ज़मीन में ज़हर, और जवाब मांगो तो चलेगा बुलडोजर! कुछ इस तरह इस मॉडल में गरीबों की मौतों के लिए कोई भी ज़िम्मेदार नहीं होता. सरकार अभी उनकी लापरवाही से हुई इंदौर की त्रासदी की जवाबदेही ले - दोषियों को सजा और पीड़ितों को अच्छा इलाज और मुआवजा जल्द से जल्द दिलाए.''