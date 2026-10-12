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I.N.D.I.A. ब्लॉक के नेता पिटीशन दायर करने जाएंगे सुप्रीम कोर्ट: राहुल गांधी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राजधानी में इंडिया ब्लॉक के प्लान किए गए विरोध प्रदर्शन से पहले माहौल गरमा दिया. कांग्रेस सांसद ने चुनाव आयोग के काम करने के तरीके के खिलाफ 'चलो दिल्ली' प्रोटेस्ट मार्च का आह्वान किया है, जो आज दोपहर कनॉट प्लेस से सुप्रीम कोर्ट तक शुरू होगा. उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक के नेता पिटीशन दायर करने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

राहुल गांधी ने कहा, 'वोटों की चोरी के खिलाफ दिल्ली में कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है. सवाल यह है कि दिल्ली को जेल क्यों बना दिया गया है? लोगों को शहर में आने से रोका जा रहा है. ट्रेनों और बसों में रोका जा रहा है और दिल्ली को किले में बदल दिया गया है.'

सीजेआई के इस मुद्दे पर विपक्षी सांसदों के साथ मीटिंग के लिए मंजूरी न देने के बावजूद प्रोटेस्ट जारी रहेगा. राहुल गांधी ने भी प्रोटेस्ट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात कही है. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, 'डेमोक्रेसी के लिए मार्च, जस्टिस के लिए मार्च, चलो दिल्ली.' कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सोमवार को कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मीटिंग की रिक्वेस्ट और मेमोरेंडम को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के मना करने के बाद पार्टी ने प्रोटेस्ट प्लान किया है. उन्होंने कहा कि लोग अपने आप इस मूवमेंट में शामिल हो रहे हैं. एएनआई से बात करते हुए मसूद ने कहा, 'हमने प्रोटेस्ट प्लान किया है. पार्टी जो भी निर्देश देगी, हर कोई उसका पालन करेगा. लोग अपने आप बाहर आ रहे हैं. हर जगह यह एक अपने आप होने वाला मूवमेंट है.' कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने कहा, 'हम सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे- किसी पॉलिटिकल पार्टी, व्यक्ति, पुरुष, महिला या किसी राज्य, जाति, धर्म या पंथ से जुड़े होने के नाते नहीं, बल्कि ऐसे नागरिकों के तौर पर जो मानते हैं कि डेमोक्रेसी को बचाने की जरूरत है. राहुल गांधी, इंडिया ब्लॉक के नेता और दूसरे लोग सड़कों पर हर संस्था और अथॉरिटी से संपर्क कर रहे हैं. आज का दिन सुनहरे अक्षरों में एक ऐसे बड़े विरोध प्रदर्शन के तौर पर दर्ज होगा जैसा दिल्ली ने पहले कभी नहीं देखा होगा.' सेंट्रल दिल्ली में हाई सिक्योरिटी है.