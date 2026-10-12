I.N.D.I.A. ब्लॉक के नेता पिटीशन दायर करने जाएंगे सुप्रीम कोर्ट: राहुल गांधी
सीजेआई के इस मुद्दे पर विपक्षी सांसदों के साथ मीटिंग के लिए मंजूरी न देने के बावजूद प्रोटेस्ट जारी रहेगा.
Published : October 12, 2026 at 12:35 PM IST
नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राजधानी में इंडिया ब्लॉक के प्लान किए गए विरोध प्रदर्शन से पहले माहौल गरमा दिया. कांग्रेस सांसद ने चुनाव आयोग के काम करने के तरीके के खिलाफ 'चलो दिल्ली' प्रोटेस्ट मार्च का आह्वान किया है, जो आज दोपहर कनॉट प्लेस से सुप्रीम कोर्ट तक शुरू होगा. उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक के नेता पिटीशन दायर करने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.
राहुल गांधी ने कहा, 'वोटों की चोरी के खिलाफ दिल्ली में कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है. सवाल यह है कि दिल्ली को जेल क्यों बना दिया गया है? लोगों को शहर में आने से रोका जा रहा है. ट्रेनों और बसों में रोका जा रहा है और दिल्ली को किले में बदल दिया गया है.'
सीजेआई के इस मुद्दे पर विपक्षी सांसदों के साथ मीटिंग के लिए मंजूरी न देने के बावजूद प्रोटेस्ट जारी रहेगा. राहुल गांधी ने भी प्रोटेस्ट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात कही है. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, 'डेमोक्रेसी के लिए मार्च, जस्टिस के लिए मार्च, चलो दिल्ली.'
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सोमवार को कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मीटिंग की रिक्वेस्ट और मेमोरेंडम को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के मना करने के बाद पार्टी ने प्रोटेस्ट प्लान किया है. उन्होंने कहा कि लोग अपने आप इस मूवमेंट में शामिल हो रहे हैं. एएनआई से बात करते हुए मसूद ने कहा, 'हमने प्रोटेस्ट प्लान किया है.
पार्टी जो भी निर्देश देगी, हर कोई उसका पालन करेगा. लोग अपने आप बाहर आ रहे हैं. हर जगह यह एक अपने आप होने वाला मूवमेंट है.' कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने कहा, 'हम सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे- किसी पॉलिटिकल पार्टी, व्यक्ति, पुरुष, महिला या किसी राज्य, जाति, धर्म या पंथ से जुड़े होने के नाते नहीं, बल्कि ऐसे नागरिकों के तौर पर जो मानते हैं कि डेमोक्रेसी को बचाने की जरूरत है.
राहुल गांधी, इंडिया ब्लॉक के नेता और दूसरे लोग सड़कों पर हर संस्था और अथॉरिटी से संपर्क कर रहे हैं. आज का दिन सुनहरे अक्षरों में एक ऐसे बड़े विरोध प्रदर्शन के तौर पर दर्ज होगा जैसा दिल्ली ने पहले कभी नहीं देखा होगा.' सेंट्रल दिल्ली में हाई सिक्योरिटी है.
कई जगहों पर बैरिकेड लगाकर सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है, और सिक्योरिटी की वजह से 12 अक्टूबर, 2026 को शाम 4:00 बजे तक कुछ मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद रहेंगे. मंडी हाउस के पास बाराखंभा रोड पर सिक्योरिटी वाले तैनात किए गए हैं. दिल्ली पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान भी तैनात हैं.
सुरक्षा कारणों से कई मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे. ये हैं पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, बाराखंभा रोड. सुरक्षा उपायों पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने कहा, 'पुलिस- होम मिनिस्टर अमित शाह के अंडर आती है.
सुप्रीम कोर्ट के इस साफ फैसले को नजरअंदाज कर रही है कि मेट्रो बंद नहीं होनी चाहिए, और मेट्रो स्टेशन बंद करके, रूट बदलकर, और बड़ी संख्या में पुलिस और सीआरपीएफ फोर्स जमा करके लोगों को रोकने के लिए हर कदम उठा रही है, हम बेफिक्र हैं.'
कांग्रेस सांसद गद्दाम वामसी कृष्णा ने कहा, 'इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी इस देश के युवाओं, जेन-जेड के खिलाफ है. वे पहली बार वोट देने वालों का वोट नहीं जीत पा रहे हैं. इसीलिए उन्होंने फॉर्म 6 शुरू किया. एसआईआर नए वोटरों के नाम हटाने के लिए लाया गया था. हम इसके खिलाफ लड़ेंगे.'
राहुल गांधी ने दूसरी विपक्षी पार्टियों से विरोध मार्च में शामिल होने की अपील की है. राहुल गांधी ने कहा, '12 अक्टूबर को भारत एक साथ शांति से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेगा.