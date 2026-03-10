ETV Bharat / bharat

हरियाणा के किसान की बेटी की शादी में शामिल हुए राहुल गांधी, गोहाना के मदीना गांव में परिवार संग चूरमा खाया

सोनीपत: मंगलवार सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी गोहाना के मदीना गांव में किसान की बेटी की शादी में शामिल हुए. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही. राहुल गांधी के साथ दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे. किसान संजय के परिवार ने राहुल गांधी का हरियाणवी पगड़ी पहनाई और उनका जोरदार स्वागत किया. कुछ देर के लिए राहुल गांधी किसान संजय के घर रुके. इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ चूरमा खाया. इसके बाद वो रवाना हो गए.

हरियाणवी पगड़ी बांधकर परिजनों ने किया राहुल गांधी का स्वागत: कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बताया "आज राहुल गांधी सोनीपत के किसान संजय के घर शादी में पहुंचे और उनकी बेटी को आशीर्वाद देकर परिजनों को बधाई दी. राहुल गांधी परिजनों के साथ शादी की रस्म में भी शामिल हुए. राहुल गांधी के पहुंचने पर परिजनों ने पगड़ी बांधकर कर हरियाणवी परंपरा से उनका स्वागत किया."

हरियाणा के किसान की बेटी की शादी में शामिल हुए राहुल गांधी (Etv Bharat)

'राहुल गांधी ने चूरमा खाया और दूध पिया': कांग्रेस सांसद ने कहा "राहुल गांधी को किसान संजय खुद शादी का कार्ड देकर आए थे. जिसके बाद राहुल गांधी शादी में पहुंचे और बेटी को आशीर्वाद दिया. राहुल गांधी ने एक किसान के घर पहुंच कर एक मिसाल कायम की है. राहुल गांधी करीब 2 घंटे शादी में रहे और शादी के रीति रिवाज और हरियाणवी संस्क्रति के बारे में जानकारी ली और परिवार के सुख-दुख के बारे में बात की. राहुल ने परिवार के साथ हरियाणवी चूरमा खाया, लड्डू खाया और दूध पिया."