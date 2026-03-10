हरियाणा के किसान की बेटी की शादी में शामिल हुए राहुल गांधी, गोहाना के मदीना गांव में परिवार संग चूरमा खाया
कांग्रेस नेता राहुल गांधी गोहाना के किसान संजय की बेटी की शादी में शामिल हुए. हरियाणवी पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया.
Published : March 10, 2026 at 12:18 PM IST
सोनीपत: मंगलवार सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी गोहाना के मदीना गांव में किसान की बेटी की शादी में शामिल हुए. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही. राहुल गांधी के साथ दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे. किसान संजय के परिवार ने राहुल गांधी का हरियाणवी पगड़ी पहनाई और उनका जोरदार स्वागत किया. कुछ देर के लिए राहुल गांधी किसान संजय के घर रुके. इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ चूरमा खाया. इसके बाद वो रवाना हो गए.
हरियाणवी पगड़ी बांधकर परिजनों ने किया राहुल गांधी का स्वागत: कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बताया "आज राहुल गांधी सोनीपत के किसान संजय के घर शादी में पहुंचे और उनकी बेटी को आशीर्वाद देकर परिजनों को बधाई दी. राहुल गांधी परिजनों के साथ शादी की रस्म में भी शामिल हुए. राहुल गांधी के पहुंचने पर परिजनों ने पगड़ी बांधकर कर हरियाणवी परंपरा से उनका स्वागत किया."
'राहुल गांधी ने चूरमा खाया और दूध पिया': कांग्रेस सांसद ने कहा "राहुल गांधी को किसान संजय खुद शादी का कार्ड देकर आए थे. जिसके बाद राहुल गांधी शादी में पहुंचे और बेटी को आशीर्वाद दिया. राहुल गांधी ने एक किसान के घर पहुंच कर एक मिसाल कायम की है. राहुल गांधी करीब 2 घंटे शादी में रहे और शादी के रीति रिवाज और हरियाणवी संस्क्रति के बारे में जानकारी ली और परिवार के सुख-दुख के बारे में बात की. राहुल ने परिवार के साथ हरियाणवी चूरमा खाया, लड्डू खाया और दूध पिया."
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसान के खेत में चलाया था ट्रैक्टर: राहुल गांधी जिस किसान संजय की बेटी की शादी में शामिल हुए हैं. भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसान संजय के साथ राहुल गांधी ने खेत में ट्रैक्टर चलाया था और धान की रोपाई भी की थी. 10 जनपथ बुलाकर राहुल गांधी ने गोहाना के मदीना गांव के किसान संजय के साथ खाना भी खाया था. आज राहुल गांधी उन्हीं किसान की बेटी की शादी में शामिल हुए.
राहुल गांधी को देखने के लिए भीड़ जुटी: मदीना गांव में राहुल गांधी के आगमन की सूचना मिलते ही जश्न जैसा माहौल बन गया. राहुल गांधी को देखने को लिए हजारों की भीड़ जमा हो गई. स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण सुरक्षा और स्वागत की तैयारियों में जुटे दिखे. किसान संजय ने कहा कि "हमारे और ग्रामीणों के लिए ये गर्व की बात है कि देश का एक बड़ा नेता उनके गांव की चौपाल और आंगन से दोबारा जुड़ रहा है."
