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'कांग्रेस के समय में न कोई युद्ध था, न कोई वैश्विक संकट', रायबरेली में राहुल गांधी के बयान पर BJP का पलटवार

रायबरेली में राहुल गांधी के आर्थिक तूफान वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का पलटवार ( ANI and ETV Bharat )

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम ने देश के नागरिकों को विदेश जाने से रोक दिया, लेकिन खुद विदेश दौरे पर रहते हैं. राहुल गांधी ने कहा, "पीएम मोदी देशवासियों को विदेश जाने से मना करते हैं, मगर खुद बार-बार विदेश दौरे पर जाते हैं." राहुल के इन आरोपों पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने तीखा पलटवार किया. शुक्ला ने कांग्रेस के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके शासन में कोई युद्ध नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने तेल के दामों में भारी वृद्धि की. राहुल गांधी के आर्थिक तूफान वाले बयान पर क्या बोले बीजेपी के प्रेम शुक्ला (ETV Bharat) प्रेम शुक्ला ने दावा किया, "कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में तेल की कीमतों में 13 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी की थी, जबकि आज के परिपेक्ष्य में कई देशों में कीमतें बढ़ी हैं." उन्होंने कहा, "कांग्रेस के समय में न कोई युद्ध था, न कोई वैश्विक संकट, फिर भी उन्होंने पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान छूने दिए. आज जब वैश्विक स्तर पर चुनौतियां हैं, तब भी हमारी सरकार जनता को राहत देने का प्रयास कर रही है.