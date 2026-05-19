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'कांग्रेस के समय में न कोई युद्ध था, न कोई वैश्विक संकट', रायबरेली में राहुल गांधी के बयान पर BJP का पलटवार

रायबरेली में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा. इस विषय पर अनामिका रत्ना ने बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला से बातचीत की.

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रायबरेली में राहुल गांधी के आर्थिक तूफान वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का पलटवार (ANI and ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 19, 2026 at 8:34 PM IST

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Updated : May 19, 2026 at 8:45 PM IST

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नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम ने देश के नागरिकों को विदेश जाने से रोक दिया, लेकिन खुद विदेश दौरे पर रहते हैं.

राहुल गांधी ने कहा, "पीएम मोदी देशवासियों को विदेश जाने से मना करते हैं, मगर खुद बार-बार विदेश दौरे पर जाते हैं." राहुल के इन आरोपों पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने तीखा पलटवार किया. शुक्ला ने कांग्रेस के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके शासन में कोई युद्ध नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने तेल के दामों में भारी वृद्धि की.

राहुल गांधी के आर्थिक तूफान वाले बयान पर क्या बोले बीजेपी के प्रेम शुक्ला (ETV Bharat)

प्रेम शुक्ला ने दावा किया, "कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में तेल की कीमतों में 13 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी की थी, जबकि आज के परिपेक्ष्य में कई देशों में कीमतें बढ़ी हैं." उन्होंने कहा, "कांग्रेस के समय में न कोई युद्ध था, न कोई वैश्विक संकट, फिर भी उन्होंने पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान छूने दिए. आज जब वैश्विक स्तर पर चुनौतियां हैं, तब भी हमारी सरकार जनता को राहत देने का प्रयास कर रही है.

राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता और अब रैली में भी माइक बंद हो गया. राहुल ने कहा, "संसद में बोलने नहीं देते, यहां भी माइक बंद कर देते हैं." राहुल गांधी ने देश की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा, "देश में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और तूफान अभी बाकी है. जिसपर पलटवार करते हुए प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि,"उन्होंने (कांग्रेस) अपने काल में देश की संपत्ति विदेश भेज दी और अब भी जनहित की बातें सिर्फ दिखावा हैं....कांग्रेस ने जनता की चिंता कभी नहीं की."

राहुल गांधी के माइक बंद होने वाली घटना पर प्रेम शुक्ला ने व्यंग्य करते हुए कहा, "झूठ बोले कौआ काटे, इसलिए माइक बंद हो जाते हैं." उन्होंने इसे राहुल गांधी की हालिया सभाओं में तकनीकी खराबी से जोड़ा. भाजपा नेता ने आगे कहा कि कांग्रेस अब पुरानी बातों को दोहराकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, जबकि वर्तमान सरकार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और आम आदमी को राहत पहुंचाने में लगी हुई है.

महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमत में हुई वृद्धि को लेकर लगातार सियासत गर्म है, जहां विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मुद्दों पर सरकार की आलोचना कर रहा है, वहीं सरकार इसे वैश्विक संकट बता रही है.

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Last Updated : May 19, 2026 at 8:45 PM IST

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