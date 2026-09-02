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पुणे में 'छात्रों की गूंज' के बाद अब नासिक पहुंचे राहुल गांधी, 'सृजन शिविर' के समापन समारोह में होंगे शामिल

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का ओझर एयरपोर्ट पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया ( ANI )

नासिक (महाराष्ट्र): पुणे में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के बाद, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को नासिक पहुंचे. वह कांग्रेस पार्टी के सृजन शिविर के आखिरी सत्र में शामिल होने के लिए शहर आए हैं. यहां ओझर एयरपोर्ट पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का गर्मजोशी से स्वागत किया.

नासिक पहुंचने पर, राहुल गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की. बैठक के दौरान पार्टी के संगठनात्मक मामलों के साथ-साथ राज्य के सामने आने वाले अलग-अलग जरूरी मुद्दों पर भी बात हुई. वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि राहुल गांधी ने बाद में किसानों के मुद्दों, वोटर लिस्ट के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया और नासिक में आने वाले कुंभ मेले की तैयारियों पर बात की.

महिला आरक्षण को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए, पृथ्वीराज चव्हाण ने पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि, उन्हें यह बताया जाए कि, किस 'जीनियस' ने यह बेवकूफी भरा बयान दिया कि कांग्रेस महिला आरक्षण का विरोध करती है.

पृथ्वीराज चव्हाण ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की भी आलोचना की. उन्होंने सवाल उठाया, "क्या कोई महिला आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो सकती है. क्या वह सरसंघचालक बन सकती है."