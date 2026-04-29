ETV Bharat / bharat

'ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बड़ा घोटाला, आदिवासियों की विरासत पर हमला' : राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( IANS )

नई दिल्ली : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार परियोजना पर फिर से सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि यह आदिवासी विरासत के खिलाफ है. राहुल गांधी मंगलवार को निकोबार गए थे और उन्होंने वहां पर स्थानीय लोगों से मुलाकात की. इसके बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया. इसमें उन्होंने अपनी निकोबार यात्रा की जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि उन्होंने यहां पर जो भी कुछ देखा, वह असाधारण था. राहुल गांधी ने कहा कि यहां बहुत ही पुराने पेड़ हैं, जंगल हैं, और इसे विकसित होने में सालों लग जाते हैं. उन्होंने कहा कि इस द्वीप के लोग शानदार हैं, लेकिन उनसे वह छीना जा रहा है जिन पर उनका असली हक है. कांग्रेस नेता ने दावा किया, "सरकार यहां जो कर रही है उसे प्रोजेक्ट का नाम देती है. मैंने जो देखा वह कोई प्रोजेक्ट नहीं है. यहां लाखों पेड़ों को काटने के लिए चिह्नित किया गया है. यह 160 वर्ग किलोमीटर वर्षा वन है जिसे खत्म होने के लिए अभिशप्त कर दिया गया है. यहां स्थानीय समुदाय की उपेक्षा की गई है और उनके घर छीन लिए गए हैं."