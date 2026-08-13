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आरएसएस-भाजपा पर राहुल का प्रहार, बोले, 'बंच ऑफ जोकर्स', 'हम उन्हें पागल कर देंगे'

राहुल गांधी ने कहा, सरकार अडाणी और अंबानी के जरिए करती है काम. गले लगने से विदेश नीति नहीं संवरती है.

Rahul Gandhi
राहुल गांधी, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2026 at 7:00 PM IST

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नई दिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को भाजपा-आरएसएस को "जोकरों का झुंड" कहा, जिन्हें भारत की कोई समझ नहीं है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के तरीके का मजाक उड़ाते हुए कहा कि इसमें बस नेताओं को गले लगाना ही शामिल है.

दिल्ली में 'रचनात्मक कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलन' को संबोधित करते हुए, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने यह भी दावा किया कि आरएसएस एक मूल ताकत के तौर पर खत्म हो चुका है और अब "बड़े पूंजीपतियों - मिस्टर अडाणी और मिस्टर अंबानी - का एक जरिया" बन गया है.अलग-अलग मुद्दों पर सरकार की बात मानने वाले मीडिया के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा कि वह उनकी मजबूरियों को समझते हैं, लेकिन जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय भावना का मतलब यह है कि "जोकरों के झुंड को हम पर राज न करने दिया जाए."

उन्होंने यह भी कहा कि मोदी के दिमाग में किसी तरह यह बात बैठ गई है कि विदेश नीति का मतलब नेताओं को गले लगाना है.इसके बाद गांधी ने 'रचनात्मक कांग्रेस' के प्रमुख संदीप दीक्षित को गले लगाकर दिखाया कि मौजूदा सरकार के लिए विदेश नीति का क्या मतलब है.उन्होंने कहा, "सोचिए कितनी अज्ञानता है... उन्हें यह ख्याल कहां से आया कि विदेश नीति का मतलब नेताओं को गले लगाना है?"यह कहते हुए कि कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाए रखेगी, गांधी ने कहा, "जब तक प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा नहीं दे देते, वे सो नहीं पाएंगे, हम उन्हें जगाए रखेंगे... हम यह बिना नफरत और हिंसा के करेंगे. हम अपनी संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं. हमारा देश नफरत के बारे में नहीं, बल्कि प्यार, भाईचारे और 'अहिंसा' के बारे में है."

उन्होंने कहा कि यह समझना जरूरी है कि लड़ाई उन लोगों के बीच है जो दूसरों को आदेश देना चाहते हैं और उन लोगों के बीच जो खुद को जाहिर करना चाहते हैं.उन्होंने कहा, "अगर आप जंतर-मंतर पर जो हो रहा था उसे देखें, तो छात्र खुद को जाहिर करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने कहा कि 'हमें व्यवस्था चाहिए और आप खुद को जाहिर नहीं कर सकते."

गांधी ने कहा, "उनकी (बीजेपी-आरएसएस) राजनीतिक सोच भारत पर ऐसी व्यवस्था थोपने की है जिससे उन्हें और कुछ खास लोगों को फायदा हो. हमारा काम भारत को खुद को जाहिर करने का मौका देना और उस व्यवस्था को तोड़ना है."

उन्होंने आगे कहा कि "हम उन्हें पागल कर देंगे."उन्होंने दावा किया कि मोदी रात में सो नहीं पा रहे हैं. गांधी ने कहा, "इसके कई कारण हैं, कुछ छिपे हुए कारण भी हैं. आपने अमित शाह को देखा, जिन्हें तथाकथित चाणक्य कहा जाता है... वे कहां गायब हो गए? वे भाग गए, वे 20 दिनों तक संसद में नहीं आ पाए... क्योंकि पहली बार उन्हें भारत की आवाज सुनाई दे रही है. उन्हें समझ आ गया है कि यह देश खुद को जाहिर करना बंद नहीं करेगा."

उन्होंने कहा कि वे आरएसएस की अपनी छोटी सी व्यवस्था बना सकते हैं, लेकिन उसे तोड़कर फेंक दिया जाएगा.गांधी ने मंच पर कई प्रैक्टिकल उदाहरण भी दिए और कहा कि अगर वह डर जाएं और बस आदेशों का पालन करें, तो वह खुद को जाहिर करना बंद कर देंगे.

गांधी ने कहा, "यह बुजदिली है. भारत में बहुत से लोग बुजदिलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, इतने सारे लोग इस बुजदिल ताकत के सामने बुजदिलों की तरह पेश आ रहे हैं. मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ रहे हों और अचानक कहें कि 'मुझे थोड़ा डर लग रहा है', तो बात अलग है. लेकिन आप ऐसे जोकरों के झुंड से लड़ रहे हैं जिन्हें हमारी सोच, इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है. वे मसखरों का झुंड हैं."

राहुल गांधी ने कहा, "मैं आरएसएस के दोस्तों के बारे में यह कह सकता हूं कि इन लोगों को भारत की कोई समझ नहीं है. जो व्यक्ति आज के भारत से नहीं जुड़ सकता, वह भारत को समझ नहीं सकता. आप 3000 साल पुराने भारत को नहीं समझ सकते, आपको आज के भारत को समझना होगा. इसे आज समझने के लिए आपको इसकी अभिव्यक्ति को समझना होगा."

गांधी ने दावा किया कि आरएसएस पर "बड़े पूंजीपतियों का कब्जा हो गया है और वे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं."उन्होंने कहा कि आरएसएस ने अपनी मूल अभिव्यक्ति बहुत पहले ही खो दी थी. मूल रूप से यह छोटे भारतीय व्यापारियों -- जैसे सुनारों और 'बनियों' -- की आवाज थी, लेकिन वह अब खत्म हो चुकी है.गांधी ने कहा कि नोटबंदी के जरिए आरएसएस ने अपने ही लोगों को बर्बाद कर दिया.

उन्होंने कहा, "आज, आरएसएस अडाणी का एक जरिया बन गया है. इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुई थी, इसे प्रमोद महाजन ने शुरू किया था, और नरेंद्र मोदी ने आरएसएस का पूरी तरह से कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया. आरएसएस एक मूल ताकत के तौर पर खत्म हो चुका है, वे जा चुके हैं. अब आरएसएस बड़े पूंजीपतियों का जरिया है. वे अडाणी के सेवक हैं, ठीक वैसे ही जैसे मोदी अडाणी के सेवक हैं,"

उन्होंने कहा, "क्या आपने कभी पूछा है कि प्रधानमंत्री मोदी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? मुझे लगा था कि यह कोई रणनीति है, लेकिन जब मैं उनके साथ कमरे में पांच मिनट बैठा, तो मुझे समझ आया कि वे मीडिया के सामने नहीं जा सकते."

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