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आरएसएस-भाजपा पर राहुल का प्रहार, बोले, 'बंच ऑफ जोकर्स', 'हम उन्हें पागल कर देंगे'

नई दिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को भाजपा-आरएसएस को "जोकरों का झुंड" कहा, जिन्हें भारत की कोई समझ नहीं है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के तरीके का मजाक उड़ाते हुए कहा कि इसमें बस नेताओं को गले लगाना ही शामिल है.

दिल्ली में 'रचनात्मक कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलन' को संबोधित करते हुए, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने यह भी दावा किया कि आरएसएस एक मूल ताकत के तौर पर खत्म हो चुका है और अब "बड़े पूंजीपतियों - मिस्टर अडाणी और मिस्टर अंबानी - का एक जरिया" बन गया है.अलग-अलग मुद्दों पर सरकार की बात मानने वाले मीडिया के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा कि वह उनकी मजबूरियों को समझते हैं, लेकिन जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय भावना का मतलब यह है कि "जोकरों के झुंड को हम पर राज न करने दिया जाए."

उन्होंने यह भी कहा कि मोदी के दिमाग में किसी तरह यह बात बैठ गई है कि विदेश नीति का मतलब नेताओं को गले लगाना है.इसके बाद गांधी ने 'रचनात्मक कांग्रेस' के प्रमुख संदीप दीक्षित को गले लगाकर दिखाया कि मौजूदा सरकार के लिए विदेश नीति का क्या मतलब है.उन्होंने कहा, "सोचिए कितनी अज्ञानता है... उन्हें यह ख्याल कहां से आया कि विदेश नीति का मतलब नेताओं को गले लगाना है?"यह कहते हुए कि कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाए रखेगी, गांधी ने कहा, "जब तक प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा नहीं दे देते, वे सो नहीं पाएंगे, हम उन्हें जगाए रखेंगे... हम यह बिना नफरत और हिंसा के करेंगे. हम अपनी संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं. हमारा देश नफरत के बारे में नहीं, बल्कि प्यार, भाईचारे और 'अहिंसा' के बारे में है."

उन्होंने कहा कि यह समझना जरूरी है कि लड़ाई उन लोगों के बीच है जो दूसरों को आदेश देना चाहते हैं और उन लोगों के बीच जो खुद को जाहिर करना चाहते हैं.उन्होंने कहा, "अगर आप जंतर-मंतर पर जो हो रहा था उसे देखें, तो छात्र खुद को जाहिर करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने कहा कि 'हमें व्यवस्था चाहिए और आप खुद को जाहिर नहीं कर सकते."

गांधी ने कहा, "उनकी (बीजेपी-आरएसएस) राजनीतिक सोच भारत पर ऐसी व्यवस्था थोपने की है जिससे उन्हें और कुछ खास लोगों को फायदा हो. हमारा काम भारत को खुद को जाहिर करने का मौका देना और उस व्यवस्था को तोड़ना है."

उन्होंने आगे कहा कि "हम उन्हें पागल कर देंगे."उन्होंने दावा किया कि मोदी रात में सो नहीं पा रहे हैं. गांधी ने कहा, "इसके कई कारण हैं, कुछ छिपे हुए कारण भी हैं. आपने अमित शाह को देखा, जिन्हें तथाकथित चाणक्य कहा जाता है... वे कहां गायब हो गए? वे भाग गए, वे 20 दिनों तक संसद में नहीं आ पाए... क्योंकि पहली बार उन्हें भारत की आवाज सुनाई दे रही है. उन्हें समझ आ गया है कि यह देश खुद को जाहिर करना बंद नहीं करेगा."