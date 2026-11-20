राहुल गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार, बोले- उद्योगपतियों से सवाल करना उनका 'कबूलनामा'
फिक्की के कार्यक्रम में पीएम मोदी के उद्योगपतियों से रोजगार और वेतन बढ़ाने पर सवाल पूछने के बाद राहुल गांधी ने पलटवार किया.
Published : November 20, 2026 at 5:32 PM IST
नई दिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा. पीएम मोदी के द्वारा उद्योग मंडल फिक्की की वार्षिक आम बैठक में दिए गए एक बयान को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि उद्योगपतियों पर रोजगार और वेतन नहीं बढ़ाने का आरोप लगाना प्रधानमंत्री का अपना कबूलनामा है.
इस बारे में राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने उद्योगपतियों को यह कहते हुए ताना मारा है कि करों में कटौती के बावजूद न तो वेतन बढ़ाया गया और न ही रोजगार के अवसर पैदा किए गए.
कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘मोदी जी, ये उन पर आरोप नहीं, आपका कबूलनामा है.’’ उन्होंने पीएम मोदी की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा, ‘‘आप कहते हैं कि भूख इतनी है कि पेट भरता ही नहीं. सही कहा. ये भूख किसकी है, पूरा देश जानता है.’’
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एयरपोर्ट, बंदरगाहों, खदानों, जंगलों, बिजली, कोयला और सड़कों समेत कई क्षेत्रों को कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के हवाले कर दिया गया, लेकिन उन्होंने कितने रोजगार पैदा किए.
मोदी जी कल उद्योगपतियों को ताना मार रहे थे - "टैक्स घटाया, फिर भी न तनख्वाह बढ़ाई, न नौकरियाँ दीं।" मोदी जी, ये उन पर आरोप नहीं - आपका कबूलनामा है। आप कहते हैं - "भूख इतनी है कि पेट भरता ही नहीं।" सही कहा। ये भूख किसकी है, पूरा देश जानता है। एयरपोर्ट, बंदरगाह, खदानें, जंगल, बिजली, कोयला, सड़कें - सब जिनके नाम कर दिए, उन्होंने कितनी नौकरियाँ बनाईं? नौकरियाँ देने वाले छोटे व्यापारी और MSME - उन्हें तो आपने नोटबंदी और गलत GST से तबाह कर दिया। और जो बड़ी कंपनियाँ ईमानदारी से मुक़ाबला करती थीं, उनके लिए मैदान ही ख़त्म कर दिया। Monopoly नौकरी नहीं देती। महंगाई बढ़ाती है, और मुक़ाबला ख़त्म करती है। "आप करो, हम देख लेंगे"? मोदी जी, लूट आपने और आपके मित्रों ने की - देश ने देखा, और देख रहा है। तालियाँ नहीं बजीं तो बुरा मान गए? आपकी नीतियों ने उद्योगपति, छोटे व्यापारी, महंगाई से त्रस्त गरीब और मध्यम वर्ग, बेरोज़गार युवा - किसी को ताली बजाने लायक छोड़ा ही नहीं। तालियाँ और थालियाँ अपने बचे-खुचे भक्तों से ही बजवा लीजिए।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 20, 2026
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि रोजगार मुहैया कराने वाले छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (GST) की गलत नीतियों से बर्बाद कर दिया गया. उन्होंने कहा कि ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा करने वाली बड़ी कंपनियों के लिए भी मैदान को समाप्त कर दिया गया.
इतना ही नहीं राहुल गांधी ने कहा, ‘‘एकाधिकार रोजगार नहीं देता. महंगाई बढ़ाता है और प्रतिस्पर्धा खत्म करता है.’’
उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘मोदी जी, लूट आपने और आपके मित्रों ने की, देश ने देखा, और देख रहा है.’’ कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री इस बात से नाराज हो गए कि उनकी बातों पर तालियां नहीं बजीं.
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों ने उद्योगपतियों, छोटे व्यापारियों, महंगाई से परेशान गरीबों और मध्यम वर्ग तथा बेरोजगार युवाओं को तालियां बजाने लायक नहीं छोड़ा है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपने बचे-खुचे समर्थकों से ही तालियां और थालियां बजवा लें.
पीएम मोदी ने गुरुवार को उद्योग जगत से सवाल किया था कि सरकार की ओर से करों में रियायत दिए जाने के बाद कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या और उनके वेतन में उसी अनुपात में इजाफा क्यों नहीं की ? उन्होंने उद्योगों से लोगों की बढ़ी हुई क्रय शक्ति को अधिक रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में बदलने का आह्वान किया था.
उद्योग मंडल फिक्की की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार ने कारोबार के अनुकूल माहौल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं. इनमें 2014 में मूल कॉरपोरेट कर की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत करना, आयकर रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया सरल बनाना तथा कई उत्पादों पर जीएसटी की दरें कम करना शामिल है.
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