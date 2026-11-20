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राहुल गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार, बोले- उद्योगपतियों से सवाल करना उनका 'कबूलनामा'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( PTI )

नई दिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा. पीएम मोदी के द्वारा उद्योग मंडल फिक्की की वार्षिक आम बैठक में दिए गए एक बयान को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि उद्योगपतियों पर रोजगार और वेतन नहीं बढ़ाने का आरोप लगाना प्रधानमंत्री का अपना कबूलनामा है.

इस बारे में राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने उद्योगपतियों को यह कहते हुए ताना मारा है कि करों में कटौती के बावजूद न तो वेतन बढ़ाया गया और न ही रोजगार के अवसर पैदा किए गए.

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘मोदी जी, ये उन पर आरोप नहीं, आपका कबूलनामा है.’’ उन्होंने पीएम मोदी की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा, ‘‘आप कहते हैं कि भूख इतनी है कि पेट भरता ही नहीं. सही कहा. ये भूख किसकी है, पूरा देश जानता है.’’ राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एयरपोर्ट, बंदरगाहों, खदानों, जंगलों, बिजली, कोयला और सड़कों समेत कई क्षेत्रों को कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के हवाले कर दिया गया, लेकिन उन्होंने कितने रोजगार पैदा किए. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि रोजगार मुहैया कराने वाले छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (GST) की गलत नीतियों से बर्बाद कर दिया गया. उन्होंने कहा कि ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा करने वाली बड़ी कंपनियों के लिए भी मैदान को समाप्त कर दिया गया. इतना ही नहीं राहुल गांधी ने कहा, ‘‘एकाधिकार रोजगार नहीं देता. महंगाई बढ़ाता है और प्रतिस्पर्धा खत्म करता है.’’