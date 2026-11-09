जवान उनके "झूठ" पर भरोसा नहीं करते: राहुल गांधी ने पीएम मोदी को फिर दी बहस की चुनौती
पीएम मोदी की "दिमागी नक्सल" वाली टिप्पणी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि CRPF के जवान उनके "झूठ" पर यकीन नहीं करते.
Published : November 9, 2026 at 7:08 PM IST
नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात पर बहस करने की चुनौती दी है कि कौन देशद्रोही है और कौन विदेशी ताकतों के इशारे पर चल रहा है.
पीएम मोदी की "दिमागी नक्सल" वाली टिप्पणी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि CRPF के जवान उनके "झूठ" पर यकीन नहीं करते. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने "हमें नक्सल कहा", लेकिन बहस के बाद, पीएम मोदी में "फिर से एक भी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी".
CRPF जवानों को संबोधित अपनी एक्स पोस्ट में, राहुल गांधी ने कहा, "प्रिय @crpfindia के जवानों, आपके चेहरों ने सब बता दिया - आपको प्रधानमंत्री के झूठ पर भरोसा नहीं. उन्होंने हमें नक्सली कहा. मेरी चुनौती कायम है. वो मुझसे बहस करें - देशद्रोही कौन है और विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन चल रहा है. कोई भी समय, किसी भी जगह. मेरी गारंटी: उस बहस के बाद प्रधानमंत्री में एक भी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी."
Dear @crpfindia, Your faces said it all: you didn't buy the PM's lies. He called us Naxals. My challenge stands. Let him debate me on who is anti-national and who is controlled by foreign forces. Any time, any place. My guarantee: after the debate, the PM won't have the guts to stand in front of a single jawan again. प्रिय @crpfindia के जवानों, आपके चेहरों ने सब बता दिया - आपको प्रधानमंत्री के झूठ पर भरोसा नहीं। उन्होंने हमें नक्सली कहा। मेरी चुनौती क़ायम है। वो मुझसे बहस करें - देशद्रोही कौन है और विदेशी ताक़तों के इशारे पर कौन चल रहा है। कोई भी समय, किसी भी जगह। मेरी गारंटी: उस बहस के बाद प्रधानमंत्री में एक भी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 9, 2026
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान के एक दिन बाद आई, जिसमें उन्होंने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा था कि हथियारबंद माओवादियों को तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन 'दिमागी नक्सलियों' ने कई राजनीतिक दलों और संगठनों में घुसपैठ कर ली है और वे लोगों को संविधान तथा लोकतंत्र के खिलाफ भड़का रहे हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक CRPF कैंप में सुरक्षाकर्मियों के साथ दिवाली मनाते हुए कहा, "हमें ऐसे तत्वों की पहचान कर उन्हें हराना होगा और देश को सुरक्षित करना होगा."
मोदी की इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने तंज कसा कि प्रधानमंत्री मोदी स्पष्ट रूप से परेशान, व्याकुल और हताश हैं, और उनका 'झोला उठाने का समय' तेजी से नजदीक आ रहा है.
इसी साल अगस्त में स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में, मोदी ने 'दिमागी नक्सल' का भी जिक्र करते हुए कहा था कि देश हथियारबंद नक्सलवाद को हटाने में कामयाब रहा है, लेकिन इसके वैचारिक समर्थक हिंसा को बढ़ावा देने के अवसरों की तलाश में हैं.
उनकी इस टिप्पणी के बाद विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि पीएम मोदी जानबूझकर लोकतांत्रिक असहमति को गलत साबित करने के लिए "दिमागी नक्सल" जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं.
राहुल गांधी बार-बार प्रधानमंत्री मोदी को उनके साथ खुली बहस करने की चुनौती दे रहे हैं. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने "गारंटी" दी है कि पांच मिनट में यह साबित हो जाएगा कि पीएम "देशद्रोही" हैं.
बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी की चुनौती का मजाक उड़ाया है, और आरोप लगाया है कि वह संसद में बहस से भाग रहे हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राहुल गांधी पीएम से बहस के लिए जगह चुनने के लिए कह रहे हैं, जबकि संसद में पहले से ही एक जगह मौजूद है और उन्होंने उनसे लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर "कुछ गंभीरता और जिम्मेदारी" दिखाने को कहा.
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