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जवान उनके "झूठ" पर भरोसा नहीं करते: राहुल गांधी ने पीएम मोदी को फिर दी बहस की चुनौती

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ( ANI )

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात पर बहस करने की चुनौती दी है कि कौन देशद्रोही है और कौन विदेशी ताकतों के इशारे पर चल रहा है.

पीएम मोदी की "दिमागी नक्सल" वाली टिप्पणी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि CRPF के जवान उनके "झूठ" पर यकीन नहीं करते. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने "हमें नक्सल कहा", लेकिन बहस के बाद, पीएम मोदी में "फिर से एक भी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी".

CRPF जवानों को संबोधित अपनी एक्स पोस्ट में, राहुल गांधी ने कहा, "प्रिय @crpfindia के जवानों, आपके चेहरों ने सब बता दिया - आपको प्रधानमंत्री के झूठ पर भरोसा नहीं. उन्होंने हमें नक्सली कहा. मेरी चुनौती कायम है. वो मुझसे बहस करें - देशद्रोही कौन है और विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन चल रहा है. कोई भी समय, किसी भी जगह. मेरी गारंटी: उस बहस के बाद प्रधानमंत्री में एक भी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी." पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान के एक दिन बाद आई, जिसमें उन्होंने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा था कि हथियारबंद माओवादियों को तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन 'दिमागी नक्सलियों' ने कई राजनीतिक दलों और संगठनों में घुसपैठ कर ली है और वे लोगों को संविधान तथा लोकतंत्र के खिलाफ भड़का रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक CRPF कैंप में सुरक्षाकर्मियों के साथ दिवाली मनाते हुए कहा, "हमें ऐसे तत्वों की पहचान कर उन्हें हराना होगा और देश को सुरक्षित करना होगा." मोदी की इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने तंज कसा कि प्रधानमंत्री मोदी स्पष्ट रूप से परेशान, व्याकुल और हताश हैं, और उनका 'झोला उठाने का समय' तेजी से नजदीक आ रहा है.