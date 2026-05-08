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हरियाणा में गरजे राहुल गांधी, 'बीजेपी ने बनाया वोट चोरी का सिस्टम, देश को बेचने का काम करते हैं पीएम मोदी'

बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप: राहुल गांधी ने कहा "हरियाणा के बारे में आप मुझसे अच्छा जानते हों. यहां का चुनाव का बीजेपी ने चोरी किया. हरियाणा समेत पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में बीजेपी ने चुनाव चोरी किया. बीजेपी ने चुनाप चोरी करने का सिस्टम बना लिया है. लाखों लोगों का नाम काट देते हैं. लाखों नए नाम जोड़ देते हैं. इलेक्शन कमीशन इनके कंट्रोल में हैं. ये सोचने लगे हैं कि इनका राज कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अब टाइम आने वाला है.

राहुल गांधी की कांग्रेस नेताओं से अपील: बृजेंद्र सिंह को बधाई देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि "बृजेंद्र सिंह ने जिस प्रकार हरियाणा में ये पैदल यात्रा की. जनता के बीच में गए. हरियाणा की सड़कों पर चले और जनता की नब्ज टटोली. उससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि हरियाणा के लोगों का दुख आपने सुना है. मेरी सोच है कि कांग्रेस पार्टी के हर युवा साथी को हर प्रदेश में जनता के बीच जाकर पैदल यात्रा करनी चाहिए. इससे सीखने को मिलता है. लोग जुड़ते हैं. राजनीतिक समझ बढ़ती है. यात्रा का जनता को और जो यात्रा करते हैं, उनको फायदा होता है."

बृजेंद्र सिंह सद्भाव यात्रा में शामिल हुए राहुल गांधी: गुरुग्राम में बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में शामिल होने के बाद राहुल गांधी ने कहा "कुछ साल पहले मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की थी. उस दौरान हमारे साथ लाखों लोग चले थे. एक नारा दिया था. नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान. ये हमारा नारा नहीं था. ये नारा भीड़ से आया था. इस नारे की जरूरत देश को तब भी थी और अब भी है."

गुरुग्राम: शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुग्राम के दौरे पर रहे. यहां वो पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में शामिल हुए. खांडसा चौक से एसडी स्कूल तक उन्होंने बृजेंद्र सिंह और बाकी कांग्रेस नेताओं के साथ पैदल यात्रा की. इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर चुनाव चोरी का आरोप लगाया.

'डिग्री मिलती है, लेकिन रोजगार नहीं': नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि "जनता को ये बात समझ आ गई है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश को बेचने का काम करते हैं. एयरपोर्ट, पोर्ट और इंफास्ट्रकचर सब बेचा जा रहा है. इलेक्शन चोरी होता है. जो आपका धन छीना जाता है, वो अडाणी, अंबानी को पकड़ाया जाता है. हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है. ये सिर्फ हरियाणा नहीं. पूरे देश में है. डिग्री मिल जाती है, लेकिन रोजगार नहीं. छोटी इंडस्ट्री बंद हो गई."

'नरेंद्र मोदी ट्रंप के कंट्रोल में हैं': राहुल गांधी ने कहा कि "नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल में है. मैं आपको इसका सबूत दे सकता हूं. आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले यूएस-इंडिया के बीच डील हुई थी. इस डील में हिंदुस्तान ने अमेरिका को क्या दिया? अमेरिका ने हिंदूस्तान को क्या दिया? ये ऐसी डील की गई, जो कोई नहीं कर सकता. ये डील पीएम मोदी ने अमेरिका के दबाव में की है.

पहला ये कि हमारे कृषि सेक्टर को अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया गया है. दाल, अखरोट, बादाम अब अमेरिका के किसान हिंदुस्तान में बेचेंगे. उनके हजारों के एकड़ के खेत होते हैं. हमारे छोटे खेत होते हैं. वो अपना सामान यहां बेचेंगे. जिससे हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो जाएंगे.

दूसरा साढ़े नौ लाख करोड़ रुपये का सामान हिंदुस्तान अमेरिका से खरीदेगा. इससे हरियाणा की सारी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएंगी.

तीसरी सबसे खतरनाक बात. हम उन्हीं देशों से तेल खरीदेंगे. जिनकी परमिशन ट्रंप देंगे. ट्रंप की परमिशन के बिना हम किसी से तेल नहीं खरीदेंगे.

आपका सारा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को पड़का दिया. जो आप बाचतीत करते हो, मैसेज करते हो, आपकी बीमारी और अस्पताल का डेटा सबकुछ नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को दे दिया. हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला. जीरो यानी कुछ नहीं मिला. हमारा टैक्स बढ़ गया. उनका टैक्स जीरो हो गया. हमारा डेटा गया, कृषि सेक्टर गया, इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, लेकिन अमेरिका का कुछ नहीं गया."

'एप्सटीन फाइल्स में पीएम नरेंद्र मोदी का नाम': राहुल गांधी ने कहा कि "आपने एपस्टीन फाइल का नाम सुना होगा. साढ़े तीन लाख फाइल्स अमेरिका में हैं. नरेंद्र मोदी का अस्तित्व उन्हीं फाइलों में है. ट्रंप इस बात को कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के करियर को मिनटों में खत्म कर देंगे. दूसरा कारण अडाणी है. अमेरिका ने अडाणी के ऊपर क्रिमनल केस लगा रहा है, लेकिन वो हिंदुस्तान से बाहर नहीं निकल सकते, अगर वो बाहर जाएगा, तो अमेरिका उसे पकड़ लेगा. ये केस अडाणी पर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी पर है. क्योंकि अडाणी ही नरेंद्र मोदी है. ये पूरा देश जानता हैं कि बीजेपी का फाइनेंशल सिस्टम अडाणी है. ये डोलाड ट्रंप को भी मालूम है. इसलिए उसने केस लगाया और हिंदूस्तान के पीएम को कंप्रोमाइज कर दिया. अब हालात ये है कि ट्रंप कहेंगे कि जंप मार, तो मोदी जंप मार देंगे. यही सच्चाई है."

'कांग्रेस ही नरेंद्र मोदी को हराएगी': राहुल ने कहा कि "मैंने संसद में भाषण दिया. मैंने एप्सटीन का नाम लिया और नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को इशारा कर दिया. इसके बाद चार घंटे मुझे लोकसभा में बोलने नहीं दिया. मैं एप्सटीन और अडाणी के बारे में बोलने जा रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी सदन से उठकर भाग गए, वो मेरी आंख से आंख नहीं मिला सके. सही सच्चाई है. इनके पास ईडी है, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. कांग्रेस पार्टी ही नरेंद्र मोदी को हराएगी."

'बीजेपी ने संविधान पर आक्रमण किया': राहुल गांधी ने कहा कि "इन्होंने लोकतंत्र के सिस्टम पर हमला किया. संविधान पर आक्रमण किया है. देश की जनता का हक संविधान में लिखा है. हम इस बात को नहीं भूलने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए. ये विचारधारा की लड़ाई है. आरएसएस की विचारधारा बंटवारे की है और कांग्रेस की विचारधारा मोहब्बत की है. आप देख लेना, बाकी सारी पार्टियां इनके सामने खड़ी नहीं हो पाएंगी. अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और इनको हराएगी. याद रखो आप किसी से डरते नहीं हो. नरेंद्र मोदी को कांग्रसे पार्टी हराएगी."

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