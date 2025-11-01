ETV Bharat / bharat

'राहुल गांधी NDA की जीत की गारंटी', लालगंज में गरजे उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ

वैशाली: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैशाली जिले के लालगंज में एक चुनावी सभा में राहुल गांधी को जीत की गारंटी बता दी. भारी बारिश और जलजमाव के बावजूद सभा स्थल 'लालगंज बुलडोजर बाबा' के नारों से गूंज उठा. यह सभा भाजपा प्रत्याशी संजय सिंह के पक्ष में आयोजित की गई थी, जो लालगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं.

'राहुल गांधी NDA की जीत की गारंटी': सभा की शुरुआत में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी एनडीए की जीत की गारंटी हैं. उन्होंने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, "जहां भी राहुल गांधी सभा करते हैं, वहां से एनडीए की जीत सुनिश्चित हो जाती है." योगी ने विपक्ष के इस 'प्रभाव' को हास्य के तौर पर पेश किया, जिससे सभा में मौजूद समर्थकों में ठहाके गूंज उठे.

लालगंज में योगी आदित्यनाथ (ETV Bharat)

'नये भारत' का संदेश: योगी आदित्यनाथ ने 'नये भारत' की ताकत पर जोर देते हुए कहा कि यह वह भारत है जो झुकता नहीं है. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, "अब कोई आंख दिखाता है तो उसकी आंख निकालने का काम किया जाता है." यह बयान उनके कठोर प्रशासनिक शैली को प्रतिबिंबित करता है, जो उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जाना जाता है. सभा में मौजूद लोगों ने इस पर जमकर तालियां बजाई.